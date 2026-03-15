Résultat municipale 2026 à Corcoué-sur-Logne (44650) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Corcoué-sur-Logne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Corcoué-sur-Logne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Corcoué-sur-Logne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emilie BAHOLET
Emilie BAHOLET (18 élus) Demain Corcoué, une énergie nouvelle 		810 53,86%
  • Emilie BAHOLET
  • Thierry LEFORT
  • Camille BRUNET
  • Nicolas DRONET
  • Adeline NAVEZ
  • Nicolas RICHARD
  • Natacha GRAVOUIL
  • Patrick GAILLARD
  • Marion FRANÇOIS
  • Ludovic SOURICE
  • Anne POILANE CHOBLET
  • Yoann BERCKER
  • Virginie VOLLARD
  • Régis BRUNEAU
  • Nathalie DENIS
  • Julien CHOBLET
  • Fanny PACREAU
  • Tom GUILBAUD
Clara VIANA
Clara VIANA (5 élus) Vivons Corcoué ! 		694 46,14%
  • Clara VIANA
  • Alban SAUVAGET
  • Astrid PASSEMARD-GADET
  • Tony MENANTEAU
  • Angélique DAGAN
Participation au scrutin Corcoué-sur-Logne
Taux de participation 64,70%
Taux d'abstention 35,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 1 532

Source : ministère de l’Intérieur

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