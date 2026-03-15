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19:18 - Corcoué-sur-Logne aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Corcoué-sur-Logne comme partout en France. Avec une population de 3 209 habitants répartis dans 1 363 logements, cette localité présente une densité de 64 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 179 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 737 foyers fiscaux. Dans la localité, 22,81% des résidents sont des enfants, et 24,67% de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les habitants, dont 32,10% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 40,39% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 496,19 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Corcoué-sur-Logne, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le poids du RN à Corcoué-sur-Logne ? Le Rassemblement national n'avait pas concouru à la dernière bataille municipale à Corcoué-sur-Logne en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 23,30% des suffrages lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 40,90% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 18,38% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop décevant, à Corcoué-sur-Logne comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 28,28% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 34,38% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 39,32% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Corcoué-sur-Logne ? Dans le cadre de cette municipale de 2026 à Corcoué-sur-Logne, le nombre d'électeurs dans les bureaux de vote aura un rôle pivot sur les résultats. Les archives de 2020 révèlent que 721 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 34,97 %, une mobilisation modeste alors que le coronavirus faisait planer une ombre sur l'événement. Il est pourtant établi de longue date que le scrutin municipal demeure, avec l'élection du président de la République, le moment où les électeurs se mobilisent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 1 672 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 76,73 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 49,71 % des électeurs (soit environ 1 100 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 67,97 %, bien au-delà des 47,37 % enregistrés en 2022. Si on tente de dégager une tendance, la municipalité s'affiche donc résolument comme une zone assez peu mobilisée.

15:59 - Qui a remporté les élections il y a deux ans à Corcoué-sur-Logne ? La physionomie politique de Corcoué-sur-Logne a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Corcoué-sur-Logne avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 28,28% des inscrits. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Corcoué-sur-Logne soutenaient en priorité Bastian Maldiney (Rassemblement National) avec 34,38% au premier tour. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Jean-Michel Brard (Divers droite) en tête avec 60,68%.

14:57 - Qui a gagné les scrutins de 2022 à Corcoué-sur-Logne ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Corcoué-sur-Logne comme une commune politiquement très disputée. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Corcoué-sur-Logne voyait en effet Emmanuel Macron prendre la tête localement avec 29,49% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 23,79%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,10% pour Emmanuel Macron, contre 40,90% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Corcoué-sur-Logne accordaient leurs suffrages à Hélène Macon (Nupes) avec 35,47% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,79% des suffrages.

12:58 - La commune a-t-elle contenu la fiscalité à Corcoué-sur-Logne ? Concernant la pression fiscale de Corcoué-sur-Logne, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 475 euros en 2024 (données les plus récentes), alors que ce montant se situait à 495 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à un peu moins de 33,23 % en 2024 (contre 15,74 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 16 300 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 441 600 euros récoltés en 2020 pour un taux stable d'environ 18,26 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette chute importante de recettes pour la commune.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à Corcoué-sur-Logne Quelle avait été l'issue des élections municipales précédentes à Corcoué-sur-Logne ? Seule en lice, 'Corcoue, pour un avenir durable et solidaire' menée par Claude Naud a logiquement rassemblé 646 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence d'adversaire, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Corcoué-sur-Logne, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Au moment des résultats des municipales à Corcoué-sur-Logne, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à s'imposer. Un indice est sans doute caché dans la liste officielle des candidats.