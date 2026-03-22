Résultat municipale 2026 à Cordemais (44360) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cordemais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cordemais, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cordemais [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry GADAIS (21 élus) Vivre ensemble et agir pour Cordemais
|931
|52,90%
|
|Alexandre BARAT (6 élus) Cordemais 2026 - Une énergie nouvelle
|816
|46,36%
|
|Stéphane GOUGAUD CORDEMAIS AU COEUR 2026
|13
|0,74%
|Participation au scrutin
|Cordemais
|Taux de participation
|61,96%
|Taux d'abstention
|38,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,94%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Nombre de votants
|1 837
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Cordemais - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry GADAIS (Ballotage) Vivre ensemble et agir pour Cordemais
|757
|42,48%
|Alexandre BARAT (Ballotage) Cordemais 2026 - Une énergie nouvelle
|666
|37,37%
|Stéphane GOUGAUD (Ballotage) CORDEMAIS AU COEUR 2026
|359
|20,15%
|Participation au scrutin
|Cordemais
|Taux de participation
|61,25%
|Taux d'abstention
|38,75%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,50%
|Nombre de votants
|1 816
Election municipale 2026 à Cordemais [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cordemais sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cordemais.
L'actu des élections municipales 2026 à Cordemais
18:39 - Cordemais classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution
Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Cordemais, les suffrages s'étaient majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,09%). Les législatives à Cordemais une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Laurie Arc (Rassemblement National) aux avants-postes avec 36,54% au premier tour, devant Ségolène Amiot (Union de la gauche) avec 27,62%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Laurie Arc culminant à 39,33% des votes dans la localité. Le panorama politique de Cordemais a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Cordemais ?
Il peut être éclairant d'étudier les scores des dernières élections municipales à Cordemais. Au soir du premier tour à l'époque, Daniel Guillé (Divers) a pris la première place en rassemblant 74,01% des voix. Juste derrière, Benoit Longeon (Ecologiste) a recueilli 317 voix (25,98%). Ce succès d'emblée du candidat Divers a rendu tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Cordemais, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour l'opposition, renverser une majorité si large constituera ce dimanche un défi colossal, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour de l'élection municipale à Cordemais
La bataille électorale a donc une suite ce dimanche, avec la liste menée par Alexandre Barat (LDVC), Stéphane Gougaud sous l'étiquette LDIV et la liste de Thierry Gadais (LDVD), comme l'indiquent les candidatures officielles pour le deuxième tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Les 3 bureaux de vote de la ville de Cordemais fermeront leurs portes à 18 heures pour le dépouillement.
11:59 - Les résultats du premier tour de l'élection municipale à Cordemais
Pour le premier tour des élections municipales à Cordemais, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote s'est soldé par une participation de 61,25 % localement. Pour ce premier tour, c'est Thierry Gadais (Divers droite) qui a pris la tête avec 42,48 % des suffrages exprimés. Ensuite, Alexandre Barat (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 37,37 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Stéphane Gougaud a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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