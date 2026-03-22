Résultat municipale 2026 à Cordemais (44360) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cordemais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cordemais, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cordemais [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry GADAIS
Thierry GADAIS (21 élus) Vivre ensemble et agir pour Cordemais 		931 52,90%
  • Thierry GADAIS
  • Pascale CORMERAIS
  • Yves-Marie DELANOË
  • Lydie RETAILLEAU
  • André LANCIEN
  • Katell RABY
  • Guinard MARNE
  • Stéphanie VIAUD
  • Pascal PHILIPPE
  • Florence HERVY
  • Patrice DRAIGNAUD
  • Patricia GAUBERT
  • Didier PROUX
  • Alexia MAURY SEGARD
  • Christian RIVIER
  • Angélique PENNEGAT
  • Franck HELMLINGER
  • Laurie FRADET
  • Lionel PALAUQUI
  • Isabelle HOUIS
  • Adrien DAGAUD
Alexandre BARAT
Alexandre BARAT (6 élus) Cordemais 2026 - Une énergie nouvelle 		816 46,36%
  • Alexandre BARAT
  • Fanny BAULAND
  • Nicolas REDOR
  • Catherine PERROT
  • Olivier BERNARD
  • Sylvie LARRIVÉ
Stéphane GOUGAUD
Stéphane GOUGAUD CORDEMAIS AU COEUR 2026 		13 0,74%
Participation au scrutin Cordemais
Taux de participation 61,96%
Taux d'abstention 38,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Nombre de votants 1 837

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Cordemais - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry GADAIS
Thierry GADAIS (Ballotage) Vivre ensemble et agir pour Cordemais 		757 42,48%
Alexandre BARAT
Alexandre BARAT (Ballotage) Cordemais 2026 - Une énergie nouvelle 		666 37,37%
Stéphane GOUGAUD
Stéphane GOUGAUD (Ballotage) CORDEMAIS AU COEUR 2026 		359 20,15%
Participation au scrutin Cordemais
Taux de participation 61,25%
Taux d'abstention 38,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50%
Nombre de votants 1 816

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