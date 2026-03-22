Résultat de l'élection municipale 2026 à Cordes-sur-Ciel : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cordes-sur-Ciel [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cordes-sur-Ciel sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cordes-sur-Ciel.
L'actu des élections municipales 2026 à Cordes-sur-Ciel
11:46 - Patricia Marty, Bernard Andrieu et Claude Le Guerrannic forment le trio de tête à Cordes-sur-Ciel
Pour le premier tour des élections municipales à Cordes-sur-Ciel, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le scrutin a vu 73,37 % des inscrits se déplacer dans la ville. C'est Patricia Marty qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 40,00 % des suffrages exprimés. À sa suite, Bernard Andrieu a pris la position de dauphin avec 37,66 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Claude Le Guerrannic pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cordes-sur-Ciel
Le deuxième tour des élections municipales à Cordes-sur-Ciel a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Patricia Marty
Divers
L'ESPRIT CORDAIS
|
|
Bernard Andrieu
Divers
UNIS POUR L'AVENIR CORDAIS
|
|
Claude Le Guerrannic
Divers
Ensemble pour Cordes
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cordes-sur-Ciel
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patricia MARTY (Ballotage) L'ESPRIT CORDAIS
|188
|40,00%
|Bernard ANDRIEU (Ballotage) UNIS POUR L'AVENIR CORDAIS
|177
|37,66%
|Claude LE GUERRANNIC (Ballotage) Ensemble pour Cordes
|105
|22,34%
|Participation au scrutin
|Cordes-sur-Ciel
|Taux de participation
|73,37%
|Taux d'abstention
|26,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,65%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,44%
|Nombre de votants
|485
Source : ministère de l’Intérieur
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