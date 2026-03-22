Résultat de l'élection municipale 2026 à Cordes-sur-Ciel : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cordes-sur-Ciel

Le deuxième tour des élections municipales à Cordes-sur-Ciel a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Patricia Marty
Patricia Marty Divers
L'ESPRIT CORDAIS
  • Patricia Marty
  • Patrick Delaume
  • Catherine Manuel
  • Denis Gautier
  • Hafida Boutefeu
  • Jean-Luc Courtet
  • Jeannette Couvert
  • Pierre Viaules
  • Christine Lapeyre Briere
  • Jean-Pierre Vernhes
  • Isabelle Puech
  • François Breuil
  • Valérie Doye Jonin
  • Daniel Fosse
Bernard Andrieu
Bernard Andrieu Divers
UNIS POUR L'AVENIR CORDAIS
  • Bernard Andrieu
  • Sandrine Subreville
  • Bernard Tressols
  • Sophie Pouget
  • Jean-Claude Lavi
  • Sandrine Lacroix
  • Éric Lebédel
  • Muriel Béal
  • Axel Bertrand
  • Danielle Teutsch
  • Jérémy Anson
  • Nora Fraj
  • Christophe Puech
  • Marie France Salingardes
  • Marc Stein
  • Myriam Mazars
  • Frank Theunissen
Claude Le Guerrannic
Claude Le Guerrannic Divers
Ensemble pour Cordes
  • Claude Le Guerrannic
  • Laurence Scimone
  • Benjamin Follain
  • Céline Loddo
  • Philippe Faraut
  • Cyrille Le Mevel
  • Partick Maurières
  • Corinne Le Gall
  • Christopher Henry
  • Amélie Moreau
  • Sacha Campays
  • Marie-Laure Préault
  • Florian Loddo
  • Laurette Landiech
  • Serge Voisin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cordes-sur-Ciel

Tête de listeListe Voix % des voix
Patricia MARTY
Patricia MARTY (Ballotage) L'ESPRIT CORDAIS 		188 40,00%
Bernard ANDRIEU
Bernard ANDRIEU (Ballotage) UNIS POUR L'AVENIR CORDAIS 		177 37,66%
Claude LE GUERRANNIC
Claude LE GUERRANNIC (Ballotage) Ensemble pour Cordes 		105 22,34%
Participation au scrutin Cordes-sur-Ciel
Taux de participation 73,37%
Taux d'abstention 26,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Nombre de votants 485

Source : ministère de l’Intérieur

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