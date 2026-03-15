Résultat municipale 2026 à Cordes-sur-Ciel (81170) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cordes-sur-Ciel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cordes-sur-Ciel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cordes-sur-Ciel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patricia MARTY
Patricia MARTY L'ESPRIT CORDAIS 		188 40,00%
Bernard ANDRIEU
Bernard ANDRIEU UNIS POUR L'AVENIR CORDAIS 		177 37,66%
Claude LE GUERRANNIC
Claude LE GUERRANNIC Ensemble pour Cordes 		105 22,34%
Participation au scrutin Cordes-sur-Ciel
Taux de participation 73,37%
Taux d'abstention 26,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Nombre de votants 485

Source : ministère de l’Intérieur

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