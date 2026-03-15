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19:20 - Cordes-sur-Ciel et municipales : démographie, économie et choix électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Cordes-sur-Ciel comme partout ailleurs. Avec ses 847 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 202 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 206 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (48,74%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 37,11% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 66,50% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 871,09 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Cordes-sur-Ciel contribue à élaborer l'avenir français.

17:57 - À quel niveau se place le RN à Cordes-sur-Ciel ? Le mouvement lepéniste n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Cordes-sur-Ciel en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 18,36% des voix lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 40,68% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 15,09% au parti lepéniste au tour 1. Au second round, le parti nationaliste obtenait 20,54% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 23,70% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives anticipées offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 30,75% pour le parti nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 43,83% lors du vote définitif.

16:58 - Cordes-sur-Ciel : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Aux municipales de 2020, la participation à Cordes-sur-Ciel était montée à 61,29 % lors du premier tour, une mobilisation très élevée alors que nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote en raison du Covid. On observe en effet traditionnellement que l'élection municipale reste, avec l'élection présidentielle, le moment où les Français participent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été rapporté à 82,42 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 61,35 % des électeurs (soit environ 389 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 74,28 %, bien au-delà des 63,88 % enregistrés en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, le secteur se positionne in fine comme une zone relativement attachée au vote. Pour cette municipale, cette donnée à Cordes-sur-Ciel sera quoi qu'il en soit capitale dans l'issue du scrutin.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Cordes-sur-Ciel a-t-elle voté ? L'orientation des électeurs de Cordes-sur-Ciel a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire très porté vers la gauche, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme une zone de flou électoral. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (23,70%). Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Karen Erodi (Union de la gauche) en tête avec 32,96% au premier tour, devant Julien Bacou (Rassemblement National) avec 30,75%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Karen Erodi culminant à 56,17% des votes dans la commune.

14:57 - À quoi ressemblaient les résultats locaux de Cordes-sur-Ciel lors de la dernière présidentielle ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Cordes-sur-Ciel était marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 26,95% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 23,24%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,32% pour Emmanuel Macron, contre 40,68% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Cordes-sur-Ciel portaient leur choix sur Karen Erodi (Nupes) avec 30,95% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Marie-Christine Verdier-Jouclas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 41,34% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Cordes-sur-Ciel comme une localité où la gauche domine largement.

12:58 - Municipales à Cordes-sur-Ciel : des impôts en hausse au centre de la campagne Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Cordes-sur-Ciel, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 16,89 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 77 890 € la même année, contre 213 400 € engrangés en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son produit et contraignant les communes à trouver d'autres recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Cordes-sur-Ciel est passé à 48,98 % en 2024 (contre 17,64 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Cordes-sur-Ciel a représenté 1 168 euros en 2024 contre 706 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Cordes-sur-Ciel Se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Cordes-sur-Ciel peut s'avérer intéressant. Il est à noter que ce scrutin a eu lieu sans liste à l'époque, avec exclusivement des candidatures à titre individuel. 15 sièges ont par ailleurs été pourvus au premier tour. Lors de ce premier round, François Llonch a recueilli le plus de bulletins avec 77,36% des bulletins. Juste derrière, Thomas Chaix a rassemblé 269 voix (77,07%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour les municipales 2026 à Cordes-sur-Ciel, ces équilibres individuels si spécifiques aux petites communes vont encore compter. Depuis une réforme des règles électorales, il faut toutefois souligner que la constitution d'une liste est imposée, excluant dorénavant les candidatures individuelles.