Résultat municipale 2026 à Corme-Royal (17600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Corme-Royal a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Corme-Royal, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Corme-Royal [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain MARGAT (15 élus) EXPÉRIENCE, PROXIMITÉ, EFFICACITÉ POUR CORME-ROYAL
|536
|50,81%
|
|David BLANCO (4 élus) L'avenir de Corme-Royal, c'est aujourd'hui
|519
|49,19%
|
|Participation au scrutin
|Corme-Royal
|Taux de participation
|69,07%
|Taux d'abstention
|30,93%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,29%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Nombre de votants
|1 092
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Corme-Royal - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David BLANCO (Ballotage) L'avenir de Corme-Royal, c'est aujourd'hui
|493
|45,78%
|Alain MARGAT (Ballotage) EXPÉRIENCE, PROXIMITÉ, EFFICACITÉ POUR CORME-ROYAL
|414
|38,44%
|Régis COMBEAU (Ballotage) CONTRUISONS ENSEMBLE LE FUTUR DE CORME ROYAL
|170
|15,78%
|Participation au scrutin
|Corme-Royal
|Taux de participation
|69,26%
|Taux d'abstention
|30,74%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,46%
|Nombre de votants
|1 095
Election municipale 2026 à Corme-Royal [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Corme-Royal sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Corme-Royal.
L'actu des élections municipales 2026 à Corme-Royal
18:36 - À Corme-Royal, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite
Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 révèle que Corme-Royal s'affirmait alors toujours comme un secteur marqué par l'extrême droite. Les Européennes 2024 à Corme-Royal avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,50%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 13,84% des suffrages. Aymeric Mongelous (Rassemblement National) avait par la suite enlevé le premier tour des législatives à Corme-Royal après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 43,04%. Christophe Plassard (Horizons) était à la deuxième place avec 33,27%. Mais c'est pourtant Christophe Plassard (Horizons) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 51,75% des suffrages exprimés.
15:57 - Le bilan de la dernière municipale à Corme-Royal
Quels enseignements tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Corme-Royal ? Seule en lice, la liste menée par Alain Margat a logiquement engrangé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique n'a pas requis de second tour. Pour cette élection de 2026 à Corme-Royal, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Après ce scrutin sans véritable concurrence, la naissance ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux majeurs. La liste des candidatures (voir ci-dessous) apporte sans aucun doute déjà un premier élément de réponse.
13:58 - Les habitants de Corme-Royal doivent trancher entre 2 listes
Comme l'indique la liste des candidats au second tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le duel final oppose donc ce dimanche la liste menée par David Blanco (DIV) et Alain Margat (DIV). Régis Combeau a de son côté opté pour le retrait, malgré un résultat suffisant au tour précédent. Les habitants de la ville seront en mesure de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Corme-Royal, pour aller voter.
11:59 - Les résultats du premier tour des municipales à Corme-Royal
Dans le cadre du premier tour des municipales à Corme-Royal, c'est David Blanco qui a pris la tête en rassemblant 45,78 % des voix. Dans son sillage, Alain Margat s'est classé deuxième avec 38,44 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, avec 15,78 %, Régis Combeau est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Corme-Royal, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 69,26 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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