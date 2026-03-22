Résultat municipale 2026 à Corme-Royal (17600) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Corme-Royal a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Corme-Royal, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Corme-Royal [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain MARGAT
Alain MARGAT (15 élus) EXPÉRIENCE, PROXIMITÉ, EFFICACITÉ POUR CORME-ROYAL 		536 50,81%
  • Alain MARGAT
  • Gwendoline GASTIEN
  • Alain DAVIAUD
  • Sylvie BARDEY
  • Dominique HERVAUD
  • Brigitte MANSON
  • Yannick BURDIN
  • Hélène VIAUD
  • Jean-Marie REINE
  • Maryline VILNEAU
  • Laurent LARGE
  • Géraldine PITRE
  • Julien ROCHETEAU
  • Natacha TREILLARD-GILARDEAU
  • Fredy REINARD
David BLANCO
David BLANCO (4 élus) L'avenir de Corme-Royal, c'est aujourd'hui 		519 49,19%
  • David BLANCO
  • Evelyne RIOU
  • Yannick JOUIN
  • Malika ROMÉRA
Participation au scrutin Corme-Royal
Taux de participation 69,07%
Taux d'abstention 30,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 1 092

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Corme-Royal - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David BLANCO
David BLANCO (Ballotage) L'avenir de Corme-Royal, c'est aujourd'hui 		493 45,78%
Alain MARGAT
Alain MARGAT (Ballotage) EXPÉRIENCE, PROXIMITÉ, EFFICACITÉ POUR CORME-ROYAL 		414 38,44%
Régis COMBEAU
Régis COMBEAU (Ballotage) CONTRUISONS ENSEMBLE LE FUTUR DE CORME ROYAL 		170 15,78%
Participation au scrutin Corme-Royal
Taux de participation 69,26%
Taux d'abstention 30,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46%
Nombre de votants 1 095

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