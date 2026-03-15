Résultat de l'élection municipale 2026 à Cormeilles-en-Parisis : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cormeilles-en-Parisis

Tête de listeListe
Nixon Mary
Nixon Mary Liste Divers
Osons Cormeilleur
  • Nixon Mary
  • Myriam Denis-Ledru
  • Stéphane Roca
  • Charlotte Decuyper
  • Arnaud Tixier
  • Angélique Lebas
  • Abdelhamid Ghania
  • Karine Azzopardi
  • Sylvain Lebas
  • Valérie Korkidian
  • Christian Duffau
  • Maryse Morin
  • Loïc Gourbrein
  • Ikram Boudaouch
  • Jean-Paul Aubert
  • Limate Chanou
  • Tuan Nam Davaux
  • Pascale Paumier
  • Lucas Goulard
  • Houda Alami
  • Guillaume Roca
  • Romane Verrier
  • Adrien Bernier
  • Corinne Perocheau
  • Lucas Da Rocha
  • Odilma Fernandez Antunez
  • Soel Longfort
  • Patricia Martins
  • Paul Roy
  • Léa Viloin
  • Julien Pepillo
  • Françoise Bernard
  • Claude Coinon
  • Majel Fernandez Antunez
  • Vincent Kim
  • Odile Herbet
  • Antoine Bessiere
Romain Chantemargue
Romain Chantemargue Liste divers droite
CORMEILLES -EN-PERSPECTIVE
  • Romain Chantemargue
  • Lou Esposito
  • Joel Gautier
  • Stephanie Beaujouan
  • Luc Durnerin
  • Nacera Bessafi
  • Quentin Giraud Du Poyet
  • Romane Bonhoure
  • Frederic Louradour
  • Emilie Rozier
  • Horacio Miranda
  • Audrey Chabannas
  • Mohammed Rebiaï
  • Emmanuelle Poznanski
  • Antoine Petiton
  • Caroline Dourge
  • Kamel Ajej
  • Sandra Lopes Dias
  • William Mugnier
  • Iara Ferreira Mendes
  • Edgar Dias Miranda
  • Sonia Calejo
  • Guillaume Moret
  • Barbara Gerboin
  • Aurelio Luzzi
  • Stéphanie Marinho
  • Rayan Badouraly
  • Jade-Ambroisine Augustynowicz
  • Camille Bonhoure
  • Christelle Louradour
  • Dany Dias Miranda
  • Fatima Mezaguer
  • Lauriano Braz
  • Aurelie Levieil
  • Yoann Vannier
  • Cassandre Demeester
Laurent Jallu
Laurent Jallu Liste d'union à gauche
AGIR POUR L'AVENIR
  • Laurent Jallu
  • Véronique Meyers
  • Sébastien Lombard
  • Hélène Jouan
  • Thibaut Jallu
  • Maxine Mai
  • Jean-Luc Chassard
  • Valérie Chassard
  • Adam Merchiche
  • Sylvie Charansonnet
  • Xavier Odul
  • Onae Laks Martinez
  • Prawin Chettiar
  • Chloé Lenouvelle
  • Kaïs Aïssou
  • Elise Riant
  • Lucas Deprez
  • Catherine Courric
  • Christophe Le Nouvelle
  • Sylvie Lepape
  • Rachid Hammoum
  • Martine Patard
  • John Rosemberg
  • Rose-Marie Le Nouene
  • Quentin Robert
  • Barbara Constanian
  • Michel Picquenot
  • Julie Cardonnel
  • Abdelkader Khelfaoui
  • Morgane Le Pennec
  • Lucas Servo
  • Oria Khelfaoui
  • Gilles Patard
  • Simone Saguez
  • Nicolas Ruffaux
  • Alberte Coquan
  • Jean-Claude Lepape
Yannick Boëdec
Yannick Boëdec Liste divers droite
CORMEILLES PASSIONNEMENT
  • Yannick Boëdec
  • Patricia Rodriguez
  • Gilbert Ah-Yu
  • Nathalie Ottobrini
  • Michel Jay
  • Frédérique Bachelier
  • Mahmoud Kecheroud
  • Sandra Marques-Teixeira
  • Jean-Claude Fauconnier
  • Zouina Mennad
  • Maxime Brighi
  • Sophie Sand
  • Arnaud Larmurier
  • Elizabeth Lacroix
  • Félix Torres Marin
  • Sophie Bruciaferi
  • Tarek Doukkani
  • Solange Lehujeur
  • Olivier Devillers
  • Laurencia Faria
  • Mickaël Pluchon
  • Maria Boutantin
  • Sébastien Woussen
  • Chloé Rivy
  • Paul Natoli
  • Agnès Rémy-Louison
  • Clément Berger de Nomazy
  • Ingrid Voltz
  • Arnaldo Rebelo
  • Diane Olivier-Lemaire
  • Michel Antunes
  • Anne-Gaëlle Retière
  • Kevin Peperty
  • Céline Etienne
  • Pascal Laugaro
  • Gladys Chaneac
  • Michaël Caillon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannick Boedec
Yannick Boedec (31 élus) Un avenir en confiance 		4 498 74,39%
  • Yannick Boedec
  • Nicole Lanaspre
  • Gilbert Ah-Yu
  • Nathalie Baudoin
  • Michel Jay
  • Patricia Rodriguez
  • Stéphane Guiborel
  • Nathalie Ottobrini
  • Dominique Meance
  • Sandra Teixeira
  • Jérôme Thierry
  • Frédérique Bachelier
  • Pascal Laugaro
  • Elizabeth Lacroix
  • Jean-Claude Fauconnier
  • Zouina Mennad
  • Jocelyn Rivy
  • Sophie Sand
  • Arnaud Larmurier
  • Agnès Remy-Louison
  • Patrick Joly
  • Solange Lehujeur
  • Stéphane Roca
  • Lindah Hebri El Omami
  • Romain Chantemargue
  • Sophie Bruciaferi
  • Michael Caillon
  • Laurencia Faria
  • Olivier Devillers
  • Odile Oiknine
  • Félix Torres Marin
Laurent Jallu
Laurent Jallu (2 élus) Agir pour l'avenir 		782 12,93%
  • Laurent Jallu
  • Sylvie Fromentelle
Carlos Soares De Sousa Coelho
Carlos Soares De Sousa Coelho (2 élus) Cormeilles au coeur 		766 12,66%
  • Carlos Soares De Sousa Coelho
  • Caroline Roux
Participation au scrutin Cormeilles-en-Parisis
Taux de participation 37,86%
Taux d'abstention 62,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 179

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannick Boedec
Yannick Boedec (32 élus) Yannick boedec un maire a vos cotes 		6 766 78,27%
  • Yannick Boedec
  • Nicole Lanaspre
  • Gilbert Ah-Yu
  • Nathalie Baudoin
  • Mahmoud Kecheroud
  • Patricia Rodriguez
  • Michel Jay
  • Nathalie Ottobrini
  • Jérôme Thierry
  • Eliane Tavarez
  • Bernard Rivy
  • Veronique Menage
  • Stéphane Guiborel
  • Geneviève Frigui
  • Christophe Briault
  • Frederique Bachelier
  • Pascal Laugaro
  • Sandra Teixeira
  • Félix Torres Marin
  • Caroline Roux
  • Jean-Claude Fauconnier
  • Maria-Thérésa Devauchelle
  • Patrick Joly
  • Zouina Mennad
  • Carlos Soares De Sousa Coelho
  • Odile Oiknine
  • Stephane Roca
  • Elizabeth Lacroix
  • Arnaud Boilleuin
  • Corinne Longin
  • Christian Boucher
  • Camille Le Guillou
Anita Bernier
Anita Bernier (2 élus) Cormeilles a venir 		1 305 15,09%
  • Anita Bernier
  • Christophe Capdevielle
Alain Quiot
Alain Quiot (1 élu) Front de gauche pour cormeilles 		573 6,62%
  • Alain Quiot
Participation au scrutin Cormeilles-en-Parisis
Taux de participation 57,57%
Taux d'abstention 42,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,81%
Nombre de votants 8 894

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