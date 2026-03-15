Résultat de l'élection municipale 2026 à Cormeilles-en-Parisis : les infos en direct
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Cormeilles-en-Parisis [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Cormeilles-en-Parisis sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cormeilles-en-Parisis.
L'actu des élections municipales 2026 à Cormeilles-en-Parisis
12:09 - Premier tour des municipales à Cormeilles-en-Parisis : horaires des bureaux de vote
En 2026, les électeurs de Cormeilles-en-Parisis sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la ville. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste des candidats en 2026 est affichée plus bas. Il convient de souligner que les 18 bureaux de vote de la ville de Cormeilles-en-Parisis fermeront leurs portes à 20 heures. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections à Cormeilles-en-Parisis dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cormeilles-en-Parisis
|Tête de listeListe
|
Nixon Mary
Liste Divers
Osons Cormeilleur
|
|
Romain Chantemargue
Liste divers droite
CORMEILLES -EN-PERSPECTIVE
|
|
Laurent Jallu
Liste d'union à gauche
AGIR POUR L'AVENIR
|
|
Yannick Boëdec
Liste divers droite
CORMEILLES PASSIONNEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yannick Boedec (31 élus) Un avenir en confiance
|4 498
|74,39%
|
|Laurent Jallu (2 élus) Agir pour l'avenir
|782
|12,93%
|
|Carlos Soares De Sousa Coelho (2 élus) Cormeilles au coeur
|766
|12,66%
|
|Participation au scrutin
|Cormeilles-en-Parisis
|Taux de participation
|37,86%
|Taux d'abstention
|62,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 179
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yannick Boedec (32 élus) Yannick boedec un maire a vos cotes
|6 766
|78,27%
|
|Anita Bernier (2 élus) Cormeilles a venir
|1 305
|15,09%
|
|Alain Quiot (1 élu) Front de gauche pour cormeilles
|573
|6,62%
|
|Participation au scrutin
|Cormeilles-en-Parisis
|Taux de participation
|57,57%
|Taux d'abstention
|42,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,81%
|Nombre de votants
|8 894
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