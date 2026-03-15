Résultat de l'élection municipale 2026 à Cormeilles-en-Parisis : les infos en direct

Programme de Romain Chantemargue à Cormeilles-en-Parisis (CORMEILLES-EN-PERSPECTIVE)

Participation citoyenne

Romain CHANTEMARGUE met l'accent sur l'importance de la participation des habitants dans la construction de leur ville. Il souhaite que les décisions municipales soient prises en concertation avec les Cormeillais, plutôt que de manière unilatérale. Cette approche vise à instaurer un dialogue réel et à renforcer la transparence dans l'action municipale.

Développement urbain

Le candidat critique l'urbanisme actuel de Cormeilles-en-Parisis, qu'il qualifie de "remplissage" dicté par les promoteurs. Il propose de repenser les projets immobiliers pour qu'ils répondent aux besoins des habitants et non aux opportunités commerciales. Son objectif est de créer un centre-ville cohérent et vivant, en préservant les espaces verts et en améliorant la qualité de vie.

Projets pour la jeunesse

Un des axes majeurs de son programme est l'investissement dans les infrastructures pour la jeunesse. Romain CHANTEMARGUE envisage la création d'une Maison des Jeunes et la transformation de l'ancien Musée du Plâtre en Maison des Associations. Ces initiatives visent à offrir des espaces de rencontre et d'activités pour les jeunes de la commune.

Équilibre entre développement et qualité de vie

Le candidat souhaite trouver un équilibre entre le développement urbain et la qualité de vie des habitants. Il propose des projets concrets, comme la métamorphose de la place de la Gare en un espace piétonnier et arboré. L'objectif est de garantir un cadre de vie agréable tout en répondant aux besoins de développement de Cormeilles.