Résultat municipale 2026 à Cormeilles-en-Parisis (95240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cormeilles-en-Parisis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cormeilles-en-Parisis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cormeilles-en-Parisis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannick BOËDEC
Yannick BOËDEC (31 élus) CORMEILLES PASSIONNEMENT 		6 899 74,71%
  • Yannick BOËDEC
  • Patricia RODRIGUEZ
  • Gilbert AH-YU
  • Nathalie OTTOBRINI
  • Michel JAY
  • Frédérique BACHELIER
  • Mahmoud KECHEROUD
  • Sandra MARQUES-TEIXEIRA
  • Jean-Claude FAUCONNIER
  • Zouina MENNAD
  • Maxime BRIGHI
  • Sophie SAND
  • Arnaud LARMURIER
  • Elizabeth LACROIX
  • Félix TORRES MARIN
  • Sophie BRUCIAFERI
  • Tarek DOUKKANI
  • Solange LEHUJEUR
  • Olivier DEVILLERS
  • Laurencia FARIA
  • Mickaël PLUCHON
  • Maria BOUTANTIN
  • Sébastien WOUSSEN
  • Chloé RIVY
  • Paul NATOLI
  • Agnès RÉMY-LOUISON
  • Clément BERGER DE NOMAZY
  • Ingrid VOLTZ
  • Arnaldo REBELO
  • Diane OLIVIER-LEMAIRE
  • Michel ANTUNES
Laurent JALLU
Laurent JALLU (2 élus) AGIR POUR L'AVENIR 		1 015 10,99%
  • Laurent JALLU
  • Véronique MEYERS
Nixon MARY
Nixon MARY (1 élu) Osons Cormeilleur 		703 7,61%
  • Nixon MARY
Romain CHANTEMARGUE
Romain CHANTEMARGUE (1 élu) CORMEILLES -EN-PERSPECTIVE 		617 6,68%
  • Romain CHANTEMARGUE
Participation au scrutin Cormeilles-en-Parisis
Taux de participation 52,50%
Taux d'abstention 47,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Nombre de votants 9 413

Source : ministère de l’Intérieur

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