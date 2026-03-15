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19:21 - Analyse socio-économique de Cormeilles-en-Parisis : perspectives électorales La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Cormeilles-en-Parisis façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les municipales. Avec un pourcentage de 39% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,42%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 32,52%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Enfin, la présence d'une population étrangère de 11,57% et d'une population immigrée de 16,26% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,23% à Cormeilles-en-Parisis, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'éducation et au logement étudiant.

17:57 - Vote RN à Cormeilles-en-Parisis : ce que disent les chiffres Le Rassemblement national ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Cormeilles-en-Parisis il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 16,26% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 30,70% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 14,91% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Cormeilles-en-Parisis comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 24,97% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 26,02% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 37,53% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 37,86 % de participation à Cormeilles-en-Parisis Au soir des municipales, l'état de la participation agira fortement sur les résultats de Cormeilles-en-Parisis. Pour rappel, la participation s'élevait à 37,86 % lors des municipales de 2020 (un score en demi-teinte), la pandémie du coronavirus ayant frappé de plein fouet la compétition. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été évalué à 76,97 %. La mobilisation atteignait quant à elle 53,88 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 69,00 %, contre seulement 47,86 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée où la participation peine à décoller.

15:59 - Comment Cormeilles-en-Parisis a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Cormeilles-en-Parisis portaient leur choix sur Emmanuel Maurel (Union de la gauche) avec 33,30% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Emmanuel Maurel culminant à 62,47% des suffrages exprimés dans la localité. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les votes s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (24,97%). La physionomie politique de Cormeilles-en-Parisis a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait un fief de la majorité présidentielle, elle s'est plus visiblement positionnée dès lors comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Cormeilles-en-Parisis : les résultats qu'il faut retenir Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Cormeilles-en-Parisis portaient leur choix sur Cécile Rilhac (Ensemble !) avec 29,74% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 54,80% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Cormeilles-en-Parisis quelques semaines plus tôt plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 31,94% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 24,68%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 69,30% pour Emmanuel Macron, contre 30,70% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Cormeilles-en-Parisis Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Cormeilles-en-Parisis, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté 1 256 € en 2024 (chiffres les plus récents) contre 1 193 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 38,50 % en 2024 (contre 19,35 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 396 300 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 8,85051 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 16,86 %. Cette disparition en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Cormeilles-en-Parisis Les résultats des dernières municipales à Cormeilles-en-Parisis ont livré un éclairage précieux sur la configuration politique locale. Au soir du premier tour à l'époque, Yannick Boedec (Divers droite) a surclassé ses concurrents en totalisant 74,39% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Laurent Jallu (Union de la gauche) a capté 12,93% des suffrages. Cette victoire sans appel a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Cormeilles-en-Parisis, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Cette victoire écrasante met les forces d'opposition face à un défi immense ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.