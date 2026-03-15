Résultat de l'élection municipale 2026 à Cormeilles-en-Vexin : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cormeilles-en-Vexin

Tête de listeListe
Vincent Ibrelisle
Vincent Ibrelisle Divers
CORMEILLES D'ANTAN ET D'AVENIR
  • Vincent Ibrelisle
  • Laure Breban
  • Michel Bajard
  • Jessica Tordu
  • Cédric Pelle
  • Nadine Albert
  • Jean-Philippe Bonnavent
  • Carine Giuliano
  • Daniel Le Moine
  • Françoise Demonchy
  • Vincent Leger
  • Angeles Fillieux
  • Claude Spitale
  • Marion Carnet
  • Bernard Vion
  • Annette Rolland

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine Beis
Christine Beis (15 élus) Cormeilles en campagne 		237 100,00%
  • Christine Beis
  • Vincent Ibrelisle
  • Béatrice Ledesert
  • Michel Bajard
  • Anne Kebe-Sauret
  • Cédric Pelle
  • Marion Carnet
  • Eric Weber
  • Aline Sauret
  • Thierry Lefevre
  • Irène Barrier
  • Jean-Philippe Bonnavent
  • Alexandra Maury
  • Benjamin Bruel
  • Bénédicte Leger
Participation au scrutin Cormeilles-en-Vexin
Taux de participation 33,73%
Taux d'abstention 66,27%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 283

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Bellet
Jacques Bellet (12 élus) Horizons nouveaux 		351 59,49%
  • Jacques Bellet
  • Aline Sauret
  • Martial Richard
  • Christine Beis
  • Bernard Vion
  • Isabelle Destelle
  • Daniel Le Moine
  • Carole Rozier
  • Vincent Dupuis
  • Angela Rodriguez
  • Vincent Ibrelisle
  • Laurence Belouin
Catherine Flaconnèche
Catherine Flaconnèche (3 élus) Cormeilles en marche 		239 40,50%
  • Catherine Flaconnèche
  • Laurent Floux
  • Maria-Luisa Salou
Participation au scrutin Cormeilles-en-Vexin
Taux de participation 75,44%
Taux d'abstention 24,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Nombre de votants 602

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