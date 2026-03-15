Résultat de l'élection municipale 2026 à Cormeilles-en-Vexin : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cormeilles-en-Vexin [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Cormeilles-en-Vexin sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cormeilles-en-Vexin.
L'actu des élections municipales 2026 à Cormeilles-en-Vexin
17:20 - Les résultats des dernières municipales marqués par 66,27 % d'abstention
Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour du scrutin municipal à Cormeilles-en-Vexin avait été marqué par une abstention de 66,27 %, au-dessus des 55,3 % de la moyenne nationale (la participation se limitant à 33,73 %) alors que la pandémie du Covid-19 avait dissuadé beaucoup d'électeurs. De longue date, les municipales restent pourtant, avec la présidentielle, un rendez-vous où les Français se déplacent le plus massivement, puisqu'il s'agit de désigner leur maire ou leur président. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 20,14 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 48,85 % en 2022 à seulement 29,19 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 42,18 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention. En marge de ces municipales 2026, cet élément pèsera en tout cas fatalement sur les résultats de Cormeilles-en-Vexin.
15:59 - Cormeilles-en-Vexin : retour sur les résultats électoraux de 2024
Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections de 2022. Le choc des Européennes 2024 à Cormeilles-en-Vexin avait en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (43,77%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 10,89% des voix. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Cormeilles-en-Vexin avaient ensuite favorisé Anne Sicard (Rassemblement National) avec 47,73% au premier tour, devant Émilie Chandler (Majorité présidentielle) avec 23,30%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Anne Sicard culminant à 50,62% des suffrages exprimés localement.
14:57 - Cormeilles-en-Vexin : rappel des résultats de la dernière présidentielle en date
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Cormeilles-en-Vexin plébiscitaient Philippe Pierre (RN) avec 30,43% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Emilie Chandler (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 55,56% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Cormeilles-en-Vexin qui s'était déroulée en amont était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 29,46% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 22,68%. Lors de la finale de l'élection à Cormeilles-en-Vexin, les électeurs accordaient 53,02% pour Marine Le Pen, contre 46,98% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Cormeilles-en-Vexin un bastion pour le courant national-populiste.
12:58 - À Cormeilles-en-Vexin, le niveau de la fiscalité locale est stable
Reflet d'une pression fiscale stable depuis 2020 à Cormeilles-en-Vexin, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 15,63 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 9 190 €, en net recul par rapport aux 281 300 € engrangés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait aujourd'hui une recette marginale, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Cormeilles-en-Vexin est passé à un peu moins de 29,92 % en 2024 (contre 12,74 % en 2020). Une donnée à rapprocher de la moyenne du pays, approchant les 40 %. Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Cormeilles-en-Vexin s'est établi à 779 euros en 2024 contre 771 euros en début de mandat.
11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Cormeilles-en-Vexin ?
Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont encore marqués par le résultat du dernier scrutin municipal à Cormeilles-en-Vexin. Sans aucune opposition, 'Cormeilles en campagne' menée par Christine Beis a sans surprise recueilli 237 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Cormeilles-en-Vexin, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se focalisera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité en place. La liste des candidats fournit sans aucun doute d'ores et déjà une première réponse.
09:57 - Quels sont les horaires du bureau de vote de Cormeilles-en-Vexin ?
Afin de faire leur devoir électoral, les habitants de la commune peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 20 heures, horaires d’ouverture du bureau de vote de Cormeilles-en-Vexin. Les municipales 2026 sont organisées ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but de renouveler les maires de toutes les communes françaises. Lors des municipales précédentes, le 2nd tour n’a pas eu lieu à la date initialement prévue en raison du covid. Il avait été repoussé au mois de juin. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée plus bas. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cormeilles-en-Vexin
|Tête de listeListe
|
Vincent Ibrelisle
Divers
CORMEILLES D'ANTAN ET D'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine Beis (15 élus) Cormeilles en campagne
|237
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Cormeilles-en-Vexin
|Taux de participation
|33,73%
|Taux d'abstention
|66,27%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|283
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Bellet (12 élus) Horizons nouveaux
|351
|59,49%
|
|Catherine Flaconnèche (3 élus) Cormeilles en marche
|239
|40,50%
|
|Participation au scrutin
|Cormeilles-en-Vexin
|Taux de participation
|75,44%
|Taux d'abstention
|24,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,99%
|Nombre de votants
|602
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