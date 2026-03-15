Résultat municipale 2026 à Cormeilles (27260) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cormeilles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cormeilles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cormeilles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal CAUCHE
Pascal CAUCHE (15 élus) AVANCONS ENSEMBLES POUR CORMEILLES 		521 88,61%
  • Pascal CAUCHE
  • Régine LEGER
  • Jean ROMAGNE
  • Karine TILMANT
  • Jacques HELLOT
  • Elodie LOIR
  • Jochen DAHLKE
  • Pascale PICHOT
  • Franck POLIN
  • Celine COURBET
  • Thierry FONTAINE
  • Emmanuelle BOUILLE
  • Vincent CAUVIN
  • Nathalie FICKER
  • Gaetan DELAMARE
Jean-Philippe JEANNE
Jean-Philippe JEANNE OSEZ AVEC NOUS 		67 11,39%
Participation au scrutin Cormeilles
Taux de participation 70,59%
Taux d'abstention 29,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,27%
Nombre de votants 612

Source : ministère de l’Intérieur

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