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19:17 - Élections municipales à Cormeilles : un éclairage démographique Quel portrait faire de Cormeilles, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec une population de 1 136 habitants répartis dans 778 logements, cette localité présente une densité de 372 habitants/km². L'existence de 133 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (63,62%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 24,64% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 44,14% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 900,94 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Pour finir, Cormeilles incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - L'avancée du vote RN RN à Cormeilles avant les municipales 2026 Le parti à la flamme n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière élection municipale à Cormeilles en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 30,64% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 50,54% lors du tour final. Les législatives la même année avaient accordé 23,73% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN validait 43,99% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,16% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 42,81% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 50,93% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Kévin Mauvieux.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Cormeilles ? Pour cette municipale 2026, la mobilisation des votants à Cormeilles sera capitale dans l'épilogue du scrutin. La mobilisation atteignait 43,21 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, un niveau conforme aux 44,7 % du pays, de nombreux électeurs ayant préféré éviter les isoloirs à cause de l'épidémie de Covid. Le choix du locataire de l'Elysée avait ainsi provoqué un fort engouement, avec 70,33 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 29,67 %). Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 49,42 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation grimper très nettement à 66,67 %. Précédemment, le scrutin européen avait réuni 55,17 % des électeurs locaux. Si on tente de dégager une tendance, la municipalité s'affiche à l'arrivée comme une zone assez peu mobilisée.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Cormeilles a-t-elle voté ? Au printemps 2024, les élections législatives à Cormeilles avaient placé en tête Kévin Mauvieux (Rassemblement National) avec 42,81% au premier tour, devant Marie Tamarelle Verhaeghe (Majorité présidentielle) avec 23,32%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Kévin Mauvieux culminant à 50,93% des suffrages exprimés dans la localité. Le rendez-vous électoral des Européennes près d'un mois plus tôt à Cormeilles avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (41,16%), avec derrière elle Valérie Hayer qui s'était arrogée 13,15% des suffrages. L'orientation des électeurs de Cormeilles a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Cormeilles : les résultats qu'il faut comprendre Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Cormeilles plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 30,64% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 30,29%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,54% pour Marine Le Pen, contre 49,46% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Cormeilles soutenaient en priorité Thomas Elexhauser (Divers droite) avec 30,99% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Marie Tamarelle-Verhaeghe (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 56,01% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Cormeilles s'affirme comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - La pression fiscale à Cormeilles : une tendance en hausse au cours des dernières années À Cormeilles, pour ce qui est des contributions locales, la facture moyenne payée par ménage imposable a atteint 784 € en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 489 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 43,19 % en 2024 (contre près de 19,07 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 33 800 euros en 2024. Un apport qui est loin des 152 380 € enregistrés en 2020 pour un taux stable de près de 15,74 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Résultat des municipales 2020 : comment Pascal Cauche s'est imposé à Cormeilles Les résultats des précédentes municipales à Cormeilles ont offert un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. Seule en lice, 'Developpement de cormeilles' menée par Pascal Cauche a sans surprise engrangé 322 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans concurrent ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Cormeilles, cette dynamique offre une matrice bien particulière que certains voudront peut-être dépasser. Le défi lors des résultats de ces élections sera de voir si une véritable opposition parvient à se structurer contre cette mainmise. Un indice est sans doute à chercher dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).