Résultat municipale 2026 à Cornebarrieu (31700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cornebarrieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cornebarrieu, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cornebarrieu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain TOPPAN
Alain TOPPAN (23 élus) Aimer Cornebarrieu, Cadre de vie, Solidarité et Ambitions 		1 563 54,54%
  • Alain TOPPAN
  • Dalila COUSIN
  • Frédéric HUGUES
  • Dominique BARACASSA
  • Pascal AIGOUY
  • Isabelle CADILLON-SICRE
  • Bernard BONNET
  • Marielle FABRE
  • Patrice BOYER
  • Fabienne GILSON
  • Rémy CARMES
  • Hélène HAFFNER
  • Philippe CAYROL
  • Catherine HUTS
  • Jérôme DURQUETY
  • Véronique MASCARELL
  • Bastian JOLIBERT
  • Florence RAHAL
  • Sofiane LAMIRI
  • Sylvie MARIOTTO-ROSELLO
  • Jean-Yves PLASSE
  • Sarah TALBOT
  • Christophe SANS
Claude-François BARDEAU
Claude-François BARDEAU (6 élus) Cornebarrieu - Pour une ville qui vit! 		1 303 45,46%
  • Claude-François BARDEAU
  • Aurélie JUPIN
  • Goran CETINJANIN
  • Magali FARENC
  • Jean-Bernard DUPONT
  • Florence BERTON
Participation au scrutin Cornebarrieu
Taux de participation 52,91%
Taux d'abstention 47,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Nombre de votants 2 947

Source : ministère de l’Intérieur

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