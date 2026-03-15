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19:17 - Cornebarrieu : démographie, élections et perspectives d'avenir A mi-chemin des municipales, Cornebarrieu regorge de diversité et d'activités. Avec ses 25,34% de cadres pour 8 571 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 754 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (87,44%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. La présence de 797 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 11,75%, favorise son multiculturalisme. Malgré un taux de chômage de 7,42%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 896 euros/mois. À Cornebarrieu, où les moins de 30 ans correspondent à 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Quelle percée du RN à Cornebarrieu aux municipales ? Le parti nationaliste était resté en retrait lors des municipales à Cornebarrieu il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 21,32% des suffrages lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 38,72% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 17,91% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop décevant, à Cornebarrieu comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 30,55% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 36,08% pour le Rassemblement national. Il terminera d'ailleurs en tête avec 38,40% lors du vote final, actant la victoire pour Hadrien Clouet.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Cornebarrieu Aux municipales de 2020 à Cornebarrieu, l'abstention était montée à 57,94 % au premier tour (une proportion assez classique) alors que commençait l'épidémie de Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est toutefois arrêté à 17,72 %. L'abstention aux législatives, mesurée à 51,83 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 29,28 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 44,91 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport aux moyennes françaises. En ce jour de municipale à Cornebarrieu, cette donnée sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Comment Cornebarrieu a-t-elle voté l'année de la dissolution ? La préférence des électeurs de Cornebarrieu a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait refléter un fief macroniste, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,55%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Lola Chambelin (Rassemblement National) en tête avec 36,08% au premier tour, devant Hadrien Clouet (Union de la gauche) avec 28,90%. Le second round n'a pas changé grand chose, Lola Chambelin culminant à 38,40% des votes dans la commune.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Cornebarrieu : ce qu'il faut comprendre Globalement, le paysage électoral fait de Cornebarrieu un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Cornebarrieu plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 29,19% des inscrits, devant Marine Le Pen crédité de 21,32%. Le second tour n'a fait que confirmer cette introduction en donnant 61,28% pour Emmanuel Macron, contre 38,72% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Cornebarrieu portaient leur choix sur Pierre Baudis (Ensemble !) avec 32,42% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pierre Baudis virant de nouveau en tête avec 56,26% des voix.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Cornebarrieu Si on se penche sur la fiscalité de Cornebarrieu, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 2,13 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 7 820 €. Une recette bien loin des 241 500 euros perçus en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son rendement et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Cornebarrieu est passé à 41,66 % en 2024 (contre 19,76 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Cornebarrieu s'est chiffrée à 1 896 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 382 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Cornebarrieu ? Il peut se révéler éclairant de se pencher sur les scores des dernières municipales à Cornebarrieu. Lors du premier rendez-vous électoral, Alain Toppan (Divers droite) a distancé ses adversaires en rassemblant 64,49% des voix. À sa poursuite, Jean-Pierre Lapeyre (Divers centre) a rassemblé 35,50% des voix. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Alain Toppan a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ces municipales 2026 à Cornebarrieu, ce décor pose les bases. La minorité devra déplacer des montagnes ce dimanche pour ébranler cette hégémonie, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.