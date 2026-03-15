Résultat municipale 2026 à Corneilla-del-Vercol (66200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Corneilla-del-Vercol a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Corneilla-del-Vercol, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Corneilla-del-Vercol [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe MANAS
Christophe MANAS (21 élus) CORNEILLA BIEN-VIVRE 		1 120 80,46%
  • Christophe MANAS
  • Aline COGEZ
  • Jean-Louis TORRES
  • Sandra FORNELLI
  • Joseph ALBALADEJO
  • Laurence LECTEZ
  • Lilian ROUCOLLE
  • Laurence DUPONT
  • Ivan AMAR
  • Fanny GUYONNET
  • Yann CASTANEDA
  • Odile MALIS GARCIA
  • Charles LACROUX
  • Pascale CANTON
  • Jean-Pierre GARAU
  • Nuria LAVALL
  • Eric CABALLE
  • Gaëlle PRADAL
  • Jaoued BENNIS
  • Fernanda ZAPATA
  • Jean-Yves GIRAUD
Catherine RIVANO
Catherine RIVANO (2 élus) NOTRE COMMUNE NOTRE AVENIR 		272 19,54%
  • Catherine RIVANO
  • Fabrice MARTIN
Participation au scrutin Corneilla-del-Vercol
Taux de participation 70,30%
Taux d'abstention 29,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 1 430

Source : ministère de l’Intérieur

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