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19:19 - Analyse socio-économique de Corneilla-del-Vercol : perspectives électorales Dans les rues de Corneilla-del-Vercol, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 2 679 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 228 entreprises, Corneilla-del-Vercol permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (86,11%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 28,49% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 154 euros/mois, la commune défend une stabilité économique malgré les défis. En somme, à Corneilla-del-Vercol, les préoccupations locales se mêlent aux défis français.

17:57 - À Corneilla-del-Vercol, le vote RN s'annonce massif aux élections de 2026 Le RN n'était pas formellement représenté lors de la dernière bataille municipale à Corneilla-del-Vercol il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 34,77% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 58,84% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 38,79% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti nationaliste validait 61,99% des voix au niveau local. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 47,51% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 54,28% pour le parti nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 64,89% lors du vote final, synonyme d'élection de Michèle Martinez.

16:58 - Corneilla-del-Vercol classée parmi les villes mobilisées avant les municipales L'abstention des électeurs à Corneilla-del-Vercol sera l'un des pivots de cette municipale 2026. Pour rappel, l'abstention se montait à 40,22 % lors du dernier scrutin local (une participation locale remarquable) alors que l'épidémie de Covid frappait la population. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention se fixer à 21,29 % au premier tour (26,31 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 51,04 % en 2022 à seulement 27,66 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 42,47 % (contre 48,51 % en France). Cet instantané des scrutins depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste du pays.

15:59 - Comment Corneilla-del-Vercol a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? L'analyse des scrutins de 2024 révèle que Corneilla-del-Vercol s'affirmait alors toujours comme un territoire bleu marine, fortifiant sa position historique. À l'occasion du match européen du printemps 2024, les électeurs de Corneilla-del-Vercol avaient en effet donné la victoire localement à l'équipe menée par Jordan Bardella avec 47,51% des bulletins. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Corneilla-del-Vercol avaient ensuite favorisé Michèle Martinez (Rassemblement National) avec 54,28% au premier tour, devant Julien Baraillé (Union de la gauche) avec 23,11%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Michèle Martinez culminant à 64,89% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - En 2022, la localité de Corneilla-del-Vercol s'était massivement orientée à la droite radicale Lors des législatives de 2022, les votants de Corneilla-del-Vercol portaient leur choix sur Michèle Martinez (RN) avec 38,79% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Michèle Martinez virant de nouveau en tête avec 61,99% des voix. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Corneilla-del-Vercol privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (34,77%), surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 20,63%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,84% pour Marine Le Pen, contre 41,16% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, quel bilan fiscal pour le maire de Corneilla-del-Vercol ? Témoignage d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Corneilla-del-Vercol, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 12,48 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 33 850 € la même année. Un apport qui est loin des 379 890 € récoltés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Corneilla-del-Vercol atteint désormais environ 38,94 % en 2024 (contre 18,84 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale se situe à environ 40 %, après avoir progressé de 1,2 point. Cette augmentation est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Corneilla-del-Vercol s'est chiffrée à environ 680 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 573 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Christophe Manas à Corneilla-del-Vercol Dans la municipalité de Corneilla-del-Vercol, les jeux de pouvoir politiques locaux sont aujourd'hui encore conditionnés par le résultat du dernier scrutin en 2020. Au terme du premier tour, Christophe Manas a surclassé la concurrence en rassemblant 51,16% des bulletins. À sa poursuite, Manon Sabardeil a engrangé 524 bulletins valides (48,83%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Corneilla-del-Vercol, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Cette victoire retentissante place l'opposition face à un défi considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.