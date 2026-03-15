Résultat municipale 2026 à Corneilla-la-Rivière (66550) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Corneilla-la-Rivière a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Corneilla-la-Rivière, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Corneilla-la-Rivière [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélie ESCODA
Aurélie ESCODA (15 élus) CAP CORNEILLA 		657 50,69%
  • Aurélie ESCODA
  • Loïc AUTÉ
  • Sandrine BARROT
  • Michel NIETO
  • Virginie SERRADEIL
  • Julien ALBARRACIN
  • Stéphanie PRADAT
  • Florent CHARRE
  • Mélanie QUER
  • Christian OLIVERO
  • Catherine BASCOU
  • Jérémie FAYOS
  • Orquidia DE JESUS SARABANDO
  • David MORON
  • Rose DOUTTE
René LAVILLE
René LAVILLE (4 élus) UN ELAN DE PLUS POUR CORNEILLA 		639 49,31%
  • René LAVILLE
  • Patricia GHYS
  • Philippe MARIN
  • Mélanie LAVOIS
Participation au scrutin Corneilla-la-Rivière
Taux de participation 76,45%
Taux d'abstention 23,55%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Nombre de votants 1 328

Source : ministère de l’Intérieur

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