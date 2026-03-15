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19:19 - Corneilla-la-Rivière : démographie, élections et stratégies politiques À Corneilla-la-Rivière, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influencer les élections municipales. Avec 33% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,71%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de familles propriétaires (72,13%) met en relief l'importance des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (78,98%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 1149 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (18,85%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,22%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Corneilla-la-Rivière mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,44% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Corneilla-la-Rivière ? Le RN était absent au moment de la dernière bataille municipale à Corneilla-la-Rivière il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 37,44% des voix lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 63,41% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 33,89% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le parti d'extrême droite validait 60,97% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 47,90% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 54,70% pour le parti d'extrême droite. C'est lui qui s'imposera avec 65,59% lors du vote final et la victoire de Sandrine Dogor-Such.

16:58 - Les électeurs de Corneilla-la-Rivière vont-ils se mobiliser aux municipales ? Les données de 2020 révèlent qu'au premier tour des élections municipales à Corneilla-la-Rivière, l'abstention touchait 34,00 % des inscrits, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux alors que la pandémie du Covid avait maintenu chez eux beaucoup de votants. Il est en effet établi de longue date qu'une municipale demeure, avec la présidentielle, le rendez-vous où les citoyens se rendent le plus aux urnes, le choix de leur édile et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été bornée par une abstention à 19,79 % dans la ville (la participation grimpant à 80,21 %). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 46,43 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 29,51 %, contre 50,28 % en 2022. Regarder ces variations lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée d'identifier Corneilla-la-Rivière comme une ville relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Cette donnée à Corneilla-la-Rivière constituera en conséquence l'un des pivots de ces municipales.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Corneilla-la-Rivière a-t-elle voté ? Les élections législatives à Corneilla-la-Rivière du printemps 2024, plaçaient Sandrine Dogor-Such (Rassemblement National) aux avants-postes avec 54,70% au premier tour, devant Nathalie Cullell (Union de la gauche) avec 21,84%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Sandrine Dogor-Such culminant à 65,59% des voix dans la commune. À l'occasion du scrutin européen près d'un mois plus tôt, les électeurs de Corneilla-la-Rivière avaient cette fois soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 47,90% des inscrits. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 a donc révélé que Corneilla-la-Rivière restait à l'époque une terre de droite mariniste.

14:57 - Corneilla-la-Rivière : des suffrages très parlants lors des élections il y a 4 ans L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Corneilla-la-Rivière se positionne comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Corneilla-la-Rivière tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 37,44% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 17,25%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,41% pour Marine Le Pen, contre 36,59% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Corneilla-la-Rivière accordaient leurs suffrages à Sandrine Dogor-Such (RN) avec 33,89% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,97%.

12:58 - Les impôts sont stables à Corneilla-la-Rivière à l'approche des municipales Concernant la pression fiscale à Corneilla-la-Rivière, le montant moyen réglé par foyer fiscal a atteint environ 744 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 697 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 41,47 % en 2024 (contre 21,37 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 29 500 euros en 2024, loin des 398 060 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 16,21 %. Cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Corneilla-la-Rivière Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Corneilla-la-Rivière ont été particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Dès le dimanche du premier tour, René Laville a devancé l'ensemble de ses concurrents avec 44,49% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Guy Lafforgue a rassemblé 39,36% des suffrages. Enfin, on retrouvait René-Jean Cambillau, s'adjugeant 16,13% des bulletins. Avec un écart aussi étroit, la fin du 2e tour semblait insaisissable. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. René Laville l'a finalement emporté avec 580 voix (50,25%), face à Guy Lafforgue qui a obtenu 574 électeurs inscrits (49,74%). Comme le laissait entrevoir la première manche, l'élection est restée extrêmement disputée jusqu'au bout. En dépit du fait que Guy Lafforgue a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 152 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.