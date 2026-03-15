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19:17 - Les enjeux locaux de Cornillon : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Cornillon comme partout. Avec ses 908 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. Ses 83 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans le bourg, 26% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 10,02% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 31,25% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 56,51% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 445,02 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Cornillon, les intérêts locaux se joignent aux défis français.

17:57 - Les données clés du vote RN à Cornillon Le Rassemblement national n'était pas représenté à la dernière bataille municipale à Cornillon il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 29,38% des votes lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 54,74% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 34,29% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second round, le RN sécurisait 58,64% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 39,95% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 50,85% pour le RN. Il achèvera sa course en tête avec 60,50% lors du vote définitif, actant la victoire pour Pierre Meurin.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Cornillon Pour rappel, la participation s'élevait à 71,76 % à Cornillon lors des municipales de 2020, une mobilisation très élevée alors que débutait la crise du coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant rassemblé 82,57 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 63,75 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 77,49 % au premier tour, contre 56,60 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone fortement mobilisée aux urnes. Dans le cadre des municipales à Cornillon, ce paramètre aura en tout cas un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Cornillon Les élections européennes de juin 2024 à Cornillon avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,95%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait récolté 14,10% des votes. Pierre Meurin (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des élections des députés à Cornillon près d'un mois plus tard avec 50,85%. Arnaud Bord (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 23,72%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Pierre Meurin culminant à 60,50% des votes localement. L'analyse de ces scrutins de 2024 révèle donc que Cornillon s'affirmait alors toujours comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Cornillon s'était massivement orientée à l'extrême droite La physionomie politique de Cornillon révèle un sol très favorable aux idées nationalistes. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Cornillon accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 29,38%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 23,74%. Le duel final se soldait finalement par un score de 54,74% pour Marine Le Pen, contre 45,26% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Cornillon portaient leur choix sur Pierre Meurin (RN) avec 34,29% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pierre Meurin virant de nouveau en tête avec 58,64% des voix.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité locale à Cornillon avant les municipales ? Si l'on examine la fiscalité de Cornillon, le taux de la taxe d'habitation est passé à 9,95 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 41 800 euros environ la même année, bien en deçà des 128 030 € enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Cornillon a évolué pour se fixer à un peu plus de 37,83 % en 2024 (contre 13,18 % en 2020). Ce pourcentage s'intègre dans un cadre national où la moyenne se situe aux alentours de 40 % (+ 1,2 point en quatre ans). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Cornillon s'est chiffrée à environ 858 euros en 2024 (contre 509 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Cornillon ? Quelle avait été l'issue des précédentes municipales à Cornillon ? Signalons que les électeurs avaient la liberté de panacher à l'époque, ce scrutin s'étant tenu sans liste, avec seulement des candidatures à titre individuel. 14 conseillers ont par ailleurs été élus dès le premier tour. Lors de la première manche électorale, Gilles Delalieu a réuni le plus grand nombre de électeurs avec 55,25% des soutiens. Juste derrière, Philippe Nabonne a recueilli 243 bulletins valides (54,36%). La différence entre les deux premiers candidats s'est révélée très réduite. Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 16 participants. Pour ce scrutin décisif, Renaud Coste a rassemblé 53,44% des votes, devançant Marcel Carrere avec 135 électeurs (46,55%). L'écart final a finalement été plus marqué. À l'occasion des élections 2026 à Cornillon, cette dynamique très singulière sera de nouveau observée avec intérêt. Dans le pays, le mode de scrutin spécifique sans liste appartient cependant au passé.