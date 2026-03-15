Résultat municipale 2026 à Cornillon (30630) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cornillon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cornillon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cornillon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles DELALIEU
Gilles DELALIEU (13 élus) Cornillon, Ensemble! 		323 62,84%
  • Gilles DELALIEU
  • Agnès CHATAIGNIER
  • Raphaël CASTOR
  • Déborah RAGASSE
  • Jean-Pierre GAMBA
  • Nathalie SCHMITT
  • Florent MAHE
  • Marie-Hélène VACHER
  • Mickaël GIANELLI
  • Françoise LLOMBART
  • Ludovic GASPARINI
  • Soizic LE BARON
  • Rudy BELLAVOINE
Frédéric CUER
Frédéric CUER (2 élus) Cornillon, un autre regard, un nouvel élan 		191 37,16%
  • Frédéric CUER
  • Martine BINDER
Participation au scrutin Cornillon
Taux de participation 79,67%
Taux d'abstention 20,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Nombre de votants 529

Source : ministère de l’Intérieur

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