Résultat municipale 2026 à Corps (38970) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Corps a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Corps, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Corps [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard DELOR
Gérard DELOR (8 élus) CROIRE EN CORPS 		158 43,77%
  • Gérard DELOR
  • Anaïs MONDON
  • Nicolas RIVIERE
  • Claudine PORCERO
  • Vivien ROUX-PARIS
  • Annabelle DURAND
  • Karim NAGHIBI
  • Christine MILLIAND
Benjamin BARBAN-GARCIN
Benjamin BARBAN-GARCIN (2 élus) CORPS CAP SUR L'AVENIR 		130 36,01%
  • Benjamin BARBAN-GARCIN
  • Fabiola COUHIN
Véronique DUMAS
Véronique DUMAS (1 élu) REUNIR POUR REUSSIR 		73 20,22%
  • Véronique DUMAS
Participation au scrutin Corps
Taux de participation 91,18%
Taux d'abstention 8,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,28%
Nombre de votants 362

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Corps - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard DELOR
Gérard DELOR (Ballotage) CROIRE EN CORPS 		152 43,18%
Benjamin BARBAN-GARCIN
Benjamin BARBAN-GARCIN (Ballotage) CORPS CAP SUR L'AVENIR 		115 32,67%
Véronique DUMAS
Véronique DUMAS (Ballotage) REUNIR POUR REUSSIR 		85 24,15%
Participation au scrutin Corps
Taux de participation 88,92%
Taux d'abstention 11,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,28%
Nombre de votants 353

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