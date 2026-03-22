Résultat municipale 2026 à Corps (38970) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Corps a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Corps, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Corps [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard DELOR (8 élus) CROIRE EN CORPS
|158
|43,77%
|
|Benjamin BARBAN-GARCIN (2 élus) CORPS CAP SUR L'AVENIR
|130
|36,01%
|
|Véronique DUMAS (1 élu) REUNIR POUR REUSSIR
|73
|20,22%
|
|Participation au scrutin
|Corps
|Taux de participation
|91,18%
|Taux d'abstention
|8,82%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,28%
|Nombre de votants
|362
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Corps - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard DELOR (Ballotage) CROIRE EN CORPS
|152
|43,18%
|Benjamin BARBAN-GARCIN (Ballotage) CORPS CAP SUR L'AVENIR
|115
|32,67%
|Véronique DUMAS (Ballotage) REUNIR POUR REUSSIR
|85
|24,15%
|Participation au scrutin
|Corps
|Taux de participation
|88,92%
|Taux d'abstention
|11,08%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,28%
|Nombre de votants
|353
Election municipale 2026 à Corps [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Corps sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Corps.
L'actu des élections municipales 2026 à Corps
18:34 - Le vote de Corps nettement ancré à droite il y a deux ans
Le choc des Européennes 2024 à Corps avait vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,24%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 19,52% des voix. Anne-Marie Malandrino (Union de l'extrême droite) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Corps quelques semaines plus tard avec 40,45%. Marie-Noëlle Battistel (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 34,83%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant Marie-Noëlle Battistel (Union de la gauche) en tête avec 51,18%. Le paysage politique de Corps a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune reflétait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est positionnée 24 mois plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.
15:57 - Résultat des municipales 2020 à Corps : un scrutin sans liste particulier
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Corps s'avère riche d'enseignements. Dans la commune, le scrutin s'est opéré par candidatures à titre individuel à l'époque, sans liste constituée, laissant ainsi aux électeurs la possibilité de retenir plusieurs candidats. Dès le premier tour, 11 candidats ont été élus. Lors de la première manche électorale, Pascal Chaix a remporté la manche avec 67,76% des voix. Juste derrière, Fabien Mulyk a capté 224 bulletins valides (66,86%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour les élections 2026 à Corps, ces équilibres si spécifiques aux communes rurales vont encore servir de toile de fond. En France, le système électoral spécifique sans liste appartient toutefois au passé.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour des élections à Corps
D'après la liste des candidats au second tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le match se joue donc ce dimanche entre Benjamin Barban-Garcin avec la liste "Corps Cap Sur L'avenir" (DIV), la liste "Reunir Pour Reussir" emmenée par Véronique Dumas (DIV) et Gérard Delor (DIV) et sa liste "Croire En Corps". L'heure de fermeture du bureau de vote de Corps a été établie à 18 heures.
11:59 - Qui est en tête à Corps avant le 2e tour de cette municipale ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Corps dimanche dernier, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous a mobilisé 88,92 % des électeurs dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Gérard Delor qui a dominé en rassemblant 43,18 % des voix. Dans son sillage, Benjamin Barban-Garcin est arrivé en deuxième position avec 32,67 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. Du côté des autres candidats, avec 24,15 %, Véronique Dumas a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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