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19:18 - Corquilleroy : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire de Corquilleroy, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 2 840 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 163 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (84,89%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. La présence de 165 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 10,70%, participe à son pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 9,67%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 28 326 euros/an, illustrant un certain niveau de prospérité. Corquilleroy manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en mutation.

17:57 - Le RN progresse à Corquilleroy Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice pour la dernière municipale à Corquilleroy en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 34,38% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 51,49% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 33,61% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national validait 64,29% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 51,31% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 52,45% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 62,34% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Thomas Ménagé.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Corquilleroy au crible En ce jour d'élections municipales à Corquilleroy, la mobilisation sera particulièrement scrutée. La participation s'élevait à 28,07 % pour le premier tour des municipales de 2020 (un score très inférieur aux 44,7 % du pays) alors que le coronavirus semait le doute dans le pays. Le scrutin municipal est pourtant, avec la présidentielle, celui où les électeurs se mobilisent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 1 449 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 73,59 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 50,44 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 66,63 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 43,85 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité moins participative que la moyenne.

15:59 - Le vote de Corquilleroy nettement ancré au centre il y a deux ans Lors des européennes, le résultat à Corquilleroy s'était figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (51,31%), devançant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (9,36%) et Valérie Hayer (9,36%). Thomas Ménagé (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections législatives à Corquilleroy quelques semaines plus tard avec 52,45%. Bruno Nottin (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 22,25%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Thomas Ménagé culminant à 62,34% des votes localement. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi révélé que Corquilleroy restait à l'époque une terre souverainiste voire nationaliste, affermissant encore un peu plus son orientation historique.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Corquilleroy lors de la dernière présidentielle ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Corquilleroy plaçaient Marine Le Pen en tête avec 34,38% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui récoltait 23,91%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,49% pour Marine Le Pen, contre 48,51% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Corquilleroy accordaient leurs suffrages à Thomas Ménagé (RN) avec 33,61% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 64,29% des suffrages.

12:58 - Les électeurs de Corquilleroy se prononceront-ils sur la question fiscale ? Reflet d'une pression fiscale inchangée depuis 2020 à Corquilleroy, le taux de la taxe d'habitation est passé à 18,33 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de près de 36 100 euros environ la même année. Une recette bien loin des 577 670 € récoltés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Corquilleroy atteint désormais un peu plus de 50,36 % en 2024 (contre 31,80 % en 2020). Cette proportion s'inscrit dans un cadre national où la moyenne se situe aux alentours de 40 % (en hausse de 1,2 point depuis 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Corquilleroy a représenté 818 € en 2024 contre 805 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Corquilleroy Quel bilan doit-on dresser de l'issue des municipales précédentes à Corquilleroy ? Seule en lice, 'Agir tous ensemble pour l'avenir' menée par René Béguin a sans surprise obtenu 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette élection de 2026 à Corquilleroy, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que d'aucuns voudront peut-être dépasser. À l'occasion des résultats des municipales ce dimanche soir, le défi sera de savoir si une réelle opposition se manifeste. L'annonce des candidatures (voir ci-dessous) apporte déjà un début de réponse très clair.