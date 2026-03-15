Résultat municipale 2026 à Corquilleroy (45120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Corquilleroy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Corquilleroy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Corquilleroy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
René BÉGUIN
René BÉGUIN (18 élus) CONTINUONS ENSEMBLE POUR CORQUILLEROY 		588 54,34%
  • René BÉGUIN
  • Fabienne LANGRAND
  • Thierry NOZIERES
  • Catherine BIRONNEAU
  • Jean-Marie DUCHENE
  • Sabrina LEQUATRE
  • Didier PICARD
  • Nelly CORDEAU
  • Jean Claude CAROUX
  • Marie-Christine DE ALMEIDA
  • Laurent CHASSEGUE
  • Natacha DROULERS
  • David DE AZEVEDO
  • Nadège LECERF
  • Patrick JEMETZ
  • Sylvie MENIGAULT
  • Grégory KISZKO
  • Mélissa MIELLOT
Alain MICHOUX
Alain MICHOUX (5 élus) Unis pour les Guillerois 		494 45,66%
  • Alain MICHOUX
  • Chantal LAPORTE
  • Julien RICHARD
  • Annabelle NOREL
  • Robert LOPÈS
Participation au scrutin Corquilleroy
Taux de participation 55,53%
Taux d'abstention 44,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Nombre de votants 1 124

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Centre-Val de Loire ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout dans le Centre-Val de Loire. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Corquilleroy