Résultat municipale 2026 à Corsept (44560) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Corsept - Tour 1
- Election municipale 2026 à Corsept [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Corsept
- Corsept (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Corsept a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Corsept, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Corsept [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel EMPROU (19 élus) Un avenir en commun pour Corsept
|825
|66,48%
|
|Hervé GENTES (4 élus) CORSEPT, CONTINUONS D'AGIR POUR LE BIEN VIVRE
|416
|33,52%
|
|Participation au scrutin
|Corsept
|Taux de participation
|56,97%
|Taux d'abstention
|43,03%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Nombre de votants
|1 275
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Corsept [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Corsept en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Corsept
19:18 - Tendances démographiques et électorales à Corsept : ce qu'il faut retenir
Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Corsept, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 2 615 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 121 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (9,01%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 36,60% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 7,18%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 32 200 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. Pour résumer, à Corsept, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.
17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le score du RN à Corsept ?
Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière campagne municipale à Corsept il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 25,54% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 46,17% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 21,59% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop décevant, à Corsept comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 36,51% pour les européennes. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 36,33% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 42,19% lors du vote définitif.
16:58 - Dernières municipales : 71,46 % d'abstention à Corsept
En ce jour d'élections municipales 2026 à Corsept, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 71,46 % des électeurs, largement au-dessus des 55,3 % nationaux alors qu'à cause du Covid-19, un grand nombre de votants avaient préféré rester à l'écart. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été marquée par une abstention à 22,38 % dans la ville (contre 77,62 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 54,22 % en 2022 à seulement 34,21 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 52,56 % (contre 48,51 % en France). Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent le portrait d'une localité souvent détournée des bureaux de vote par rapport au reste de la France.
15:59 - En marge de la dissolution, comment Corsept a-t-elle voté ?
À l'occasion du match européen de 2024, les citoyens de Corsept avaient soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 36,51% des bulletins. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Bastian Maldiney (Rassemblement National) en tête avec 36,33% au premier tour, devant Jean-Michel Brard (Divers droite) avec 28,04%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Jean-Michel Brard (Divers droite) en tête avec 57,81%. La situation politique de Corsept a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.
14:57 - Qui a gagné les élections de 2022 à Corsept ?
Lors des législatives de 2022, les votants de Corsept soutenaient en priorité Hélène Macon (Nupes) avec 28,31% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,22% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Corsept quelques semaines plus tôt voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 26,76% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 25,54%. Lors de la finale de l'élection à Corsept, les électeurs accordaient 53,83% pour Emmanuel Macron, contre 46,17% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Corsept une ville à la croisée des chemins politiques.
12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Corsept
À Corsept, où les impôts locaux ont reculé depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation est passé à 24,60 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 16 100 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des 514 020 € perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Corsept a évolué pour se fixer à environ 40,20 % en 2024 (contre 25,20 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Corsept a représenté environ 486 euros en 2024 contre 636 euros en début de mandat.
11:59 - Le bilan des dernières municipales à Corsept
La lecture des résultats des élections municipales il y a six ans à Corsept s'avère très révélatrice. Seule en lice, 'Ensemble pour corsept' a sans surprise recueilli 532 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Pour cette municipale 2026 à Corsept, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. À la suite de cette élection sans réelle compétition, l'apparition ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux majeurs. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse assez éloquent a déjà été donné.
09:57 - Restez informé sur les municipales à Corsept
Dans le cadre des élections municipales de 2026, les électeurs de Corsept sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la localité. Les électeurs souhaiteront-ils prolonger ou interrompre cette dynamique municipale ? Ci-dessous, il est possible de découvrir la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Corsept. Sachez également que les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Corsept sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. La publication des résultats à Corsept commencera sur cette page à partir de 20h.
- Corsept (44560)
- Ecole primaire à Corsept
- Maternités à Corsept
- Crèches et garderies à Corsept
- Salaires à Corsept
- Impôts à Corsept
- Dette et budget de Corsept
- Climat et historique météo de Corsept
- Accidents à Corsept
- Délinquance à Corsept
- Inondations à Corsept
- Nombre de médecins à Corsept
- Pollution à Corsept
- Entreprises à Corsept
- Prix immobilier à Corsept