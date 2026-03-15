Résultat municipale 2026 à Corsept (44560) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Corsept a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Corsept, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Corsept [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel EMPROU
Jean-Michel EMPROU (19 élus) Un avenir en commun pour Corsept 		825 66,48%
  • Jean-Michel EMPROU
  • Renée MATHIEU
  • Thierry BOLTEAU
  • Laurence AUGER
  • Gilbert BICHON
  • Anne Marie HÉRISSÉ
  • Jean-Joseph CERCLERON
  • Marie-Paule DOUAUD
  • Michel GOURHAND
  • Bernadette ARCHAMBEAU
  • Jean-Pierre MAILLARD
  • Martine GAUTIER
  • Jean-Louis NAULEAU
  • Maryline PITARD
  • Hubert PITARD
  • Clémence ALBERT
  • Wilson LESNY
  • Séverine COHEN
  • Denis LECLERC
Hervé GENTES
Hervé GENTES (4 élus) CORSEPT, CONTINUONS D'AGIR POUR LE BIEN VIVRE 		416 33,52%
  • Hervé GENTES
  • Monique LOUÉ
  • Julien RIPAUD
  • Muriel GOSSEAU
Participation au scrutin Corsept
Taux de participation 56,97%
Taux d'abstention 43,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 1 275

Source : ministère de l’Intérieur

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