En direct

19:18 - Tendances démographiques et électorales à Corsept : ce qu'il faut retenir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Corsept, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour choisir leur député. Avec ses 2 615 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 121 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (9,01%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, dont 36,60% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 7,18%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 32 200 €/an, témoignant d'une certaine prospérité. Pour résumer, à Corsept, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le score du RN à Corsept ? Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière campagne municipale à Corsept il y a six ans, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 25,54% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 46,17% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 21,59% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop décevant, à Corsept comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 36,51% pour les européennes. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 36,33% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 42,19% lors du vote définitif.

16:58 - Dernières municipales : 71,46 % d'abstention à Corsept En ce jour d'élections municipales 2026 à Corsept, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 71,46 % des électeurs, largement au-dessus des 55,3 % nationaux alors qu'à cause du Covid-19, un grand nombre de votants avaient préféré rester à l'écart. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été marquée par une abstention à 22,38 % dans la ville (contre 77,62 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 54,22 % en 2022 à seulement 34,21 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 52,56 % (contre 48,51 % en France). Quand on tente d'établir une tendance, les données dessinent le portrait d'une localité souvent détournée des bureaux de vote par rapport au reste de la France.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Corsept a-t-elle voté ? À l'occasion du match européen de 2024, les citoyens de Corsept avaient soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 36,51% des bulletins. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Bastian Maldiney (Rassemblement National) en tête avec 36,33% au premier tour, devant Jean-Michel Brard (Divers droite) avec 28,04%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Jean-Michel Brard (Divers droite) en tête avec 57,81%. La situation politique de Corsept a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Qui a gagné les élections de 2022 à Corsept ? Lors des législatives de 2022, les votants de Corsept soutenaient en priorité Hélène Macon (Nupes) avec 28,31% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,22% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Corsept quelques semaines plus tôt voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 26,76% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 25,54%. Lors de la finale de l'élection à Corsept, les électeurs accordaient 53,83% pour Emmanuel Macron, contre 46,17% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Corsept une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Corsept À Corsept, où les impôts locaux ont reculé depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation est passé à 24,60 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 16 100 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des 514 020 € perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Corsept a évolué pour se fixer à environ 40,20 % en 2024 (contre 25,20 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Corsept a représenté environ 486 euros en 2024 contre 636 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Corsept La lecture des résultats des élections municipales il y a six ans à Corsept s'avère très révélatrice. Seule en lice, 'Ensemble pour corsept' a sans surprise recueilli 532 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Pour cette municipale 2026 à Corsept, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. À la suite de cette élection sans réelle compétition, l'apparition ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux majeurs. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse assez éloquent a déjà été donné.