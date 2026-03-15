Résultat de l'élection municipale 2026 à Cosne-Cours-sur-Loire : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cosne-Cours-sur-Loire

Tête de listeListe
Hicham Boujlilat
Hicham Boujlilat Liste divers gauche
Cosne au Coeur
  • Hicham Boujlilat
  • Isabelle Denis
  • François Rousseau
  • Laurence Virlogeux
  • Hidayet Acar
  • Marion Adelard
  • Baptiste Lafargue
  • Jennifer Maudry
  • Frédéric Robin
  • Martine Riffault
  • Jérôme Royer
  • Psylvia Donninelli
  • David Le Corre
  • Chantal Rio
  • Aziz El Fazazi
  • Sylvie Roussel
  • Pascal Boucher
  • Angela Gordo
  • Alain Gagnepain
  • Elodie Thevenard
  • Alexandre Sawas
  • Tatiana Vannier
  • Mikel Bicja
  • Elodie Lebeaut
  • Dogukan Das
  • Elif Hüneroglu Autrive
  • Mikael Beauvois
  • Sylviane Bezou
  • Florian Savina
Yannis Bonnet
Yannis Bonnet Liste divers gauche
DE VOUS A NOUS
  • Yannis Bonnet
  • Martine Leroy
  • Frédéric Cassera
  • Josiane Baroche-Laffrat
  • Patrick Ponsonnaille
  • Anne-Marie Coquery
  • Bruno Hernando
  • Christel Souloy
  • Christophe Guignement
  • Carole Tabbagh-Gruau
  • Xavier Colonel
  • Christine Guiblin
  • Denis Reby
  • Nathalie Bourillon
  • Sylvain Begarie
  • Corinne Colonel
  • Antoine Plattard
  • Céline Péneau
  • Jean-Claude Maichy
  • Sylvie Seguin
  • Frédéric Gabez
  • Aurélie Distel
  • Emmanuel Courtois
  • Nadine Breuzet
  • Emilien Melet
  • Pauline Pabiot
  • Pierre Gabriel Pinta
  • Anne-Laure Elie
  • Arthur Jules Cornez
  • Eve Lafargue
  • Thierry Lachaut
Anthony Guimard
Anthony Guimard Liste divers centre
Cosne en mouvement
  • Anthony Guimard
  • Caroline Fregeai
  • Raymond Vandard
  • Maud Poussière
  • Nicolas Fontaine
  • Windy Minard
  • Philippe Praud
  • Marguerite Michel
  • Eric Geneste
  • Camille Girardot
  • Jean-Luc Lamotte
  • Fatima Daali
  • Maxime Dugue
  • Élodie Lekin
  • Jérôme Minois
  • Emmanuelle Pizzini
  • Pierre Hentz
  • Séverine Brillant
  • Stéphan Derestiat
  • Anne Béroud
  • Stéphane Renault-Martin
  • Lydie Geneste
  • Dominique Castagnoli
  • Brigitte Pagnoud
  • Fabien Chenard
  • Louise Noa
  • Jean-Jacques Bonnemaison
  • Nathalie Amorim Gomes
  • Vincent Roger
  • Véronique Blin
  • Christopher Lemain
Michel Veneau
Michel Veneau Liste divers droite
L'élan d'un territoire
  • Michel Veneau
  • Pascale Quillier
  • Alexandre Boucher Baudard
  • Lucie Leclerc
  • Abdelkader Sid Atmane
  • Sylvie Reboulleau
  • Mathieu Henoc
  • Christelle Bruere
  • Marc Gueneau
  • Isabelle Hernando
  • Edouard Duhommet
  • Béatrice Doucet
  • Cyrille Linder
  • Clothilde Gueneau
  • José Da Silva Ferreira
  • Vérohanitra Jouy
  • Denis Bloin
  • Sylvaine Bergin
  • Hugues de L'Escalopier
  • Justine Miglioretti
  • Alain Thenot
  • Anne-France Botte
  • Kévin Ravier
  • Sonia Delooz
  • Christophe Bocquet
  • Nadine Masdier
  • Emmanuel Mbongue
  • Evelyne Bertrand
  • Philippe Juste
  • Delphine Aufevre
  • Jean-Philippe Fevre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Gillonnier
Daniel Gillonnier (21 élus) De vous a nous 		1 479 44,08%
  • Daniel Gillonnier
  • Martine Leroy
  • Gilbert Lienhard
  • Maryline Degano
  • Patrick Ponsonnaille
  • Pauline Pabiot
  • Yannis Bonnet
  • Carole Tabbagh-Gruau
  • Michel Renaud
  • Béatrice Boulogne
  • Alexandre Blandin
  • Florence Guillaume
  • Alain Dedisse
  • Corinne Colonel
  • Jean-Pierre Marasi
  • Stéphanie Ouvry
  • Frédéric Gabez
  • Nadine Breuzet
  • Denis Reby
  • Annie Milliard
  • Frédéric Cassera
Michel Veneau
Michel Veneau (5 élus) L'avenir avec vous 		1 226 36,54%
  • Michel Veneau
  • Pascale Quillier
  • Thierry Demay
  • Sylvie Reboulleau
  • Christophe Bocquet
Alain Dherbier
Alain Dherbier (3 élus) Cosne autrement 		650 19,37%
  • Alain Dherbier
  • Martine Borel
  • Hicham Boujlilat
Participation au scrutin Cosne-Cours-sur-Loire
Taux de participation 47,18%
Taux d'abstention 52,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 452

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Veneau
Michel Veneau L'avenir avec vous 		1 136 34,88%
Daniel Gillonnier
Daniel Gillonnier De vous a nous 		1 034 31,75%
Alain Dherbier
Alain Dherbier Cosne autrement 		772 23,71%
Michel Mézy
Michel Mézy Ensemble, la force du changement 		314 9,64%
Participation au scrutin Cosne-Cours-sur-Loire
Taux de participation 45,63%
Taux d'abstention 54,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 352

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Veneau
Michel Veneau (25 élus) Rassembler pour dynamiser cosne-cours-sur-loire 		2 337 50,16%
  • Michel Veneau
  • Anne-France Botté
  • Thierry Demay
  • Micheline Henry
  • Michel Mézy
  • Pascale Quillier
  • Denis Bloin
  • Josette Chevreau
  • Christophe Bocquet
  • Vérohanitra Jouy
  • Denis Mangeot
  • Sylvie Reboulleau
  • Franck Wickers
  • Marie-Jeanne Cornettte
  • Christophe Veychard
  • Isabelle Forest
  • Michel Renaud
  • Véronique Duchemin
  • Charly Bruere
  • Christine Guillement
  • Chérif Mouat
  • Véronique Louis
  • Christan Asselineau
  • Martine Coucureau
  • Christian Delas
Alain Dherbier
Alain Dherbier (6 élus) Avec alain dherbier, continuons ensemble, pour cosne-cours-sur-loire 		1 784 38,29%
  • Alain Dherbier
  • Mireille Coulon
  • Joël Passas
  • Sylviane Bezou
  • Hicham Boujlilat
  • Martine Leroy
Isabelle Molina
Isabelle Molina (2 élus) Renouveau citoyen a cosne-cours-sur-loire 		538 11,54%
  • Isabelle Molina
  • Jean-François Espinasse
Participation au scrutin Cosne-Cours-sur-Loire
Taux de participation 61,07%
Taux d'abstention 38,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,70%
Nombre de votants 4 889

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