Résultat de l'élection municipale 2026 à Cosne-Cours-sur-Loire : les infos en direct
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- Candidats municipale 2026 à Cosne-Cours-sur-Loire
- Résultat municipale 2020 Cosne-Cours-sur-Loire
- Résultat municipale 2014 Cosne-Cours-sur-Loire
- Bureaux de vote à Cosne-Cours-sur-Loire
- Cosne-Cours-sur-Loire (toutes les informations sur la ville)
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cosne-Cours-sur-Loire [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Cosne-Cours-sur-Loire sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cosne-Cours-sur-Loire.
L'actu des élections municipales 2026 à Cosne-Cours-sur-Loire
13:46 - Fiscalité en hausse à Cosne-Cours-sur-Loire : un effet sur les élections municipales
Pour ce qui est des contributions locales à Cosne-Cours-sur-Loire, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 379 euros en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 810 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 42,55 % en 2024 (contre 18,65 % en 2020). Ce taux s'inscrit dans un panorama national où la moyenne tourne autour de 40 %. Cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 415 790 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 1,71305 million d'euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 11,62 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, justifiant cette diminution significative de produit pour la commune.
11:59 - La dernière élection à Cosne-Cours-sur-Loire marquée par une triangulaire
Les résultats des précédentes élections municipales à Cosne-Cours-sur-Loire ont livré un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Lors de la première manche électorale, Michel Veneau (Divers droite) a coiffé ses adversaires au poteau avec 34,88% des voix. Deuxième, Daniel Gillonnier (Divers) a rassemblé 1 034 suffrages en sa faveur (31,75%). Ce résultat ténu débouchait sur de fortes questions en amont du 2e tour. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Daniel Gillonnier l'a finalement emporté avec 1 479 suffrages (44,08%), face à Michel Veneau s'adjugeant 1 226 électeurs inscrits (36,54%) et Alain Dherbier réunissant 19,37% des voix. Confirmant les incertitudes du premier tour, le scrutin a donné lieu à un spectaculaire changement de cap. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Divers a certainement tiré parti du report de votes des listes éliminées, ajoutant 343 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe minoritaire est sommée de neutraliser l'avantage accordé au sortant dès le premier tour ce dimanche soir, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - À quelle heure ferment les 7 bureaux de vote à Cosne-Cours-sur-Loire ?
Les 7 bureaux de vote de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire fermeront leurs portes à 18 heures pour le dépouillement. Ce dimanche 15 mars 2026, les 7 110 électeurs de Cosne-Cours-sur-Loire sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir la composition de leur conseil municipal pour les 6 années à venir. En 2020, la crise du coronavirus avait entraîné le report du deuxième tour. Plus bas dans la page est publiée la liste des candidats aux municipales à Cosne-Cours-sur-Loire. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cosne-Cours-sur-Loire
|Tête de listeListe
|
Hicham Boujlilat
Liste divers gauche
Cosne au Coeur
|
|
Yannis Bonnet
Liste divers gauche
DE VOUS A NOUS
|
|
Anthony Guimard
Liste divers centre
Cosne en mouvement
|
|
Michel Veneau
Liste divers droite
L'élan d'un territoire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Gillonnier (21 élus) De vous a nous
|1 479
|44,08%
|
|Michel Veneau (5 élus) L'avenir avec vous
|1 226
|36,54%
|
|Alain Dherbier (3 élus) Cosne autrement
|650
|19,37%
|
|Participation au scrutin
|Cosne-Cours-sur-Loire
|Taux de participation
|47,18%
|Taux d'abstention
|52,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 452
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Veneau L'avenir avec vous
|1 136
|34,88%
|Daniel Gillonnier De vous a nous
|1 034
|31,75%
|Alain Dherbier Cosne autrement
|772
|23,71%
|Michel Mézy Ensemble, la force du changement
|314
|9,64%
|Participation au scrutin
|Cosne-Cours-sur-Loire
|Taux de participation
|45,63%
|Taux d'abstention
|54,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 352
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Veneau (25 élus) Rassembler pour dynamiser cosne-cours-sur-loire
|2 337
|50,16%
|
|Alain Dherbier (6 élus) Avec alain dherbier, continuons ensemble, pour cosne-cours-sur-loire
|1 784
|38,29%
|
|Isabelle Molina (2 élus) Renouveau citoyen a cosne-cours-sur-loire
|538
|11,54%
|
|Participation au scrutin
|Cosne-Cours-sur-Loire
|Taux de participation
|61,07%
|Taux d'abstention
|38,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,70%
|Nombre de votants
|4 889
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