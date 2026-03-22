Résultat de l'élection municipale 2026 à Cosne-Cours-sur-Loire : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cosne-Cours-sur-Loire

Le deuxième tour des élections municipales à Cosne-Cours-sur-Loire a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Hicham Boujlilat
Hicham Boujlilat Liste divers gauche
Cosne au Coeur
  • Hicham Boujlilat
  • Isabelle Denis
  • François Rousseau
  • Laurence Virlogeux
  • Hidayet Acar
  • Marion Adelard
  • Baptiste Lafargue
  • Jennifer Maudry
  • Frédéric Robin
  • Martine Riffault
  • Jérôme Royer
  • Psylvia Donninelli
  • David Le Corre
  • Chantal Rio
  • Aziz El Fazazi
  • Sylvie Roussel
  • Pascal Boucher
  • Angela Gordo
  • Alain Gagnepain
  • Elodie Thevenard
  • Alexandre Sawas
  • Tatiana Vannier
  • Mikel Bicja
  • Elodie Lebeaut
  • Dogukan Das
  • Elif Hüneroglu Autrive
  • Mikael Beauvois
  • Sylviane Bezou
  • Florian Savina
Yannis Bonnet
Yannis Bonnet Liste divers gauche
DE VOUS A NOUS
  • Yannis Bonnet
  • Martine Leroy
  • Frédéric Cassera
  • Josiane Baroche-Laffrat
  • Patrick Ponsonnaille
  • Anne-Marie Coquery
  • Bruno Hernando
  • Christel Souloy
  • Christophe Guignement
  • Carole Tabbagh-Gruau
  • Xavier Colonel
  • Christine Guiblin
  • Denis Reby
  • Nathalie Bourillon
  • Sylvain Begarie
  • Corinne Colonel
  • Antoine Plattard
  • Céline Péneau
  • Jean-Claude Maichy
  • Sylvie Seguin
  • Frédéric Gabez
  • Aurélie Distel
  • Emmanuel Courtois
  • Nadine Breuzet
  • Emilien Melet
  • Pauline Pabiot
  • Pierre Gabriel Pinta
  • Anne-Laure Elie
  • Arthur Jules Cornez
  • Eve Lafargue
  • Thierry Lachaut
Anthony Guimard
Anthony Guimard Liste divers centre
Cosne en mouvement
  • Anthony Guimard
  • Caroline Fregeai
  • Raymond Vandard
  • Maud Poussière
  • Nicolas Fontaine
  • Windy Minard
  • Philippe Praud
  • Marguerite Michel
  • Eric Geneste
  • Camille Girardot
  • Jean-Luc Lamotte
  • Fatima Daali
  • Maxime Dugue
  • Élodie Lekin
  • Jérôme Minois
  • Emmanuelle Pizzini
  • Pierre Hentz
  • Séverine Brillant
  • Stéphan Derestiat
  • Anne Béroud
  • Stéphane Renault-Martin
  • Lydie Geneste
  • Dominique Castagnoli
  • Brigitte Pagnoud
  • Fabien Chenard
  • Louise Noa
  • Jean-Jacques Bonnemaison
  • Nathalie Amorim Gomes
  • Vincent Roger
  • Véronique Blin
  • Christopher Lemain
Michel Veneau
Michel Veneau Liste divers droite
L'élan d'un territoire
  • Michel Veneau
  • Pascale Quillier
  • Alexandre Boucher-Baudard
  • Lucie Leclerc
  • Abdelkader Sid Atmane
  • Sylvie Reboulleau
  • Mathieu Henoc
  • Christelle Bruere
  • Marc Gueneau
  • Isabelle Hernando
  • Edouard Duhommet
  • Béatrice Doucet
  • Cyrille Linder
  • Clothilde Gueneau
  • José Da Silva Ferreira
  • Vérohanitra Jouy
  • Denis Bloin
  • Sylvaine Bergin
  • Hugues de L'Escalopier
  • Justine Miglioretti
  • Alain Thenot
  • Anne-France Botte
  • Kévin Ravier
  • Sonia Delooz
  • Christophe Bocquet
  • Nadine Masdier
  • Emmanuel Mbongue
  • Evelyne Bertrand
  • Philippe Juste
  • Delphine Aufevre
  • Jean-Philippe Fevre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cosne-Cours-sur-Loire

Tête de listeListe Voix % des voix
Yannis BONNET
Yannis BONNET (Ballotage) DE VOUS A NOUS 		1 169 28,37%
Anthony GUIMARD
Anthony GUIMARD (Ballotage) Cosne en mouvement 		1 133 27,49%
Hicham BOUJLILAT
Hicham BOUJLILAT (Ballotage) Cosne au Coeur 		928 22,52%
Michel VENEAU
Michel VENEAU (Ballotage) L'élan d'un territoire 		891 21,62%
Participation au scrutin Cosne-Cours-sur-Loire
Taux de participation 59,01%
Taux d'abstention 40,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 4 236

Source : ministère de l’Intérieur

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