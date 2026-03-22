Résultat de l'élection municipale 2026 à Cosne-Cours-sur-Loire : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cosne-Cours-sur-Loire [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cosne-Cours-sur-Loire sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cosne-Cours-sur-Loire.
L'actu des élections municipales 2026 à Cosne-Cours-sur-Loire
11:48 - Les résultats du premier tour de la municipale à Cosne-Cours-sur-Loire
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Cosne-Cours-sur-Loire dimanche dernier, malgré une abstention historiquement haute en France, le rendez-vous a vu 59,01 % des inscrits se déplacer dans la ville. Pour ce premier tour, c'est Yannis Bonnet (Divers gauche) qui a pris la pole position avec 28,37 % des votes. À sa suite, Anthony Guimard (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 27,49 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Hicham Boujlilat, étiqueté Divers gauche, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Michel Veneau, portant la nuance Divers droite, a rassemblé 21,62 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cosne-Cours-sur-Loire
Le deuxième tour des élections municipales à Cosne-Cours-sur-Loire a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Hicham Boujlilat
Liste divers gauche
Cosne au Coeur
|
|
Yannis Bonnet
Liste divers gauche
DE VOUS A NOUS
|
|
Anthony Guimard
Liste divers centre
Cosne en mouvement
|
|
Michel Veneau
Liste divers droite
L'élan d'un territoire
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cosne-Cours-sur-Loire
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yannis BONNET (Ballotage) DE VOUS A NOUS
|1 169
|28,37%
|Anthony GUIMARD (Ballotage) Cosne en mouvement
|1 133
|27,49%
|Hicham BOUJLILAT (Ballotage) Cosne au Coeur
|928
|22,52%
|Michel VENEAU (Ballotage) L'élan d'un territoire
|891
|21,62%
|Participation au scrutin
|Cosne-Cours-sur-Loire
|Taux de participation
|59,01%
|Taux d'abstention
|40,99%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,44%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Nombre de votants
|4 236
Source : ministère de l’Intérieur
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