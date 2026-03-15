Résultat municipale 2026 à Cosne-Cours-sur-Loire (58200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Cosne-Cours-sur-Loire. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Cosne-Cours-sur-Loire, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cosne-Cours-sur-Loire [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Anthony GUIMARD
Anthony GUIMARD Cosne en mouvement 		293 29,87%
Yannis BONNET
Yannis BONNET DE VOUS A NOUS 		283 28,85%
Hicham BOUJLILAT
Hicham BOUJLILAT Cosne au Coeur 		210 21,41%
Michel VENEAU
Michel VENEAU L'élan d'un territoire 		195 19,88%
Participation au scrutin Cosne-Cours-sur-Loire Partiels *
Taux de participation 56,90%
Taux d'abstention 43,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,29%
Nombre de votants 1 006

* Résultats partiels sur 28% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

Villes voisines de Cosne-Cours-sur-Loire

En savoir plus sur Cosne-Cours-sur-Loire