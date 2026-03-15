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19:21 - Les enjeux locaux de Cosne-Cours-sur-Loire : tour d'horizon démographique La composition démographique et la situation socio-économique de Cosne-Cours-sur-Loire contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 12,87% des résidents sont des enfants, et 16,48% ont 75 ans et plus. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (37,15%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 4641 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,68%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,32%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Cosne-Cours-sur-Loire mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,54% des résidents titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Ce que disent les chiffres sur le vote RN à Cosne-Cours-sur-Loire Le mouvement nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections municipales à Cosne-Cours-sur-Loire en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 28,83% des votes lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 47,84% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 25,97% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le mouvement lepéniste sécurisait 44,15% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 39,21% pour les européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 42,03% pour le mouvement lepéniste. Il achèvera sa course avec 47,26% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Cosne-Cours-sur-Loire En ce jour de municipale 2026 à Cosne-Cours-sur-Loire, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 54,37 % des inscrits, un niveau conforme à la tendance du pays, le coronavirus ayant jeté une ombre sur l'événement. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été bornée par une abstention à 27,18 % dans la ville (72,82 % de participation). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 51,12 % en 2022 à seulement 34,73 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 47,48 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone marquée par l'abstention.

15:59 - Comment a voté Cosne-Cours-sur-Loire l'année de la dissolution ? Lors des européennes, le résultat à Cosne-Cours-sur-Loire s'était cristallisé autour de l'équipe de Jordan Bardella (39,21%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,70%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,58%). Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Charles-Henri Gallois (Rassemblement National) en tête avec 42,03% au premier tour, devant Perrine Goulet (Ensemble !) avec 31,78%. Au second tour, c'est en revanche Perrine Goulet (Majorité présidentielle) qui a raflé la mise avec 52,74% des suffrages exprimés. Le contexte politique de Cosne-Cours-sur-Loire a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une zone de flou électoral, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Cosne-Cours-sur-Loire : rappel des résultats majeurs de la dernière présidentielle en date En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Cosne-Cours-sur-Loire voyait Marine Le Pen prendre la tête localement avec 28,83% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 27,49%. Lors de la finale de l'élection à Cosne-Cours-sur-Loire, les électeurs accordaient 52,16% pour Emmanuel Macron, contre 47,84% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Cosne-Cours-sur-Loire plébiscitaient Perrine Goulet (Ensemble !) avec 35,75% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Perrine Goulet virant de nouveau en tête avec 55,85% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Cosne-Cours-sur-Loire se positionne comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Fiscalité en hausse à Cosne-Cours-sur-Loire : un effet sur les élections municipales Pour ce qui est des contributions locales à Cosne-Cours-sur-Loire, la recette fiscale par foyer s'est établie à 1 379 euros en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 810 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 42,55 % en 2024 (contre 18,65 % en 2020). Ce taux s'inscrit dans un panorama national où la moyenne tourne autour de 40 %. Cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 415 790 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 1,71305 million d'euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 11,62 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, justifiant cette diminution significative de produit pour la commune.

11:59 - La dernière élection à Cosne-Cours-sur-Loire marquée par une triangulaire Les résultats des précédentes élections municipales à Cosne-Cours-sur-Loire ont livré un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Lors de la première manche électorale, Michel Veneau (Divers droite) a coiffé ses adversaires au poteau avec 34,88% des voix. Deuxième, Daniel Gillonnier (Divers) a rassemblé 1 034 suffrages en sa faveur (31,75%). Ce résultat ténu débouchait sur de fortes questions en amont du 2e tour. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. Daniel Gillonnier l'a finalement emporté avec 1 479 suffrages (44,08%), face à Michel Veneau s'adjugeant 1 226 électeurs inscrits (36,54%) et Alain Dherbier réunissant 19,37% des voix. Confirmant les incertitudes du premier tour, le scrutin a donné lieu à un spectaculaire changement de cap. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Divers a certainement tiré parti du report de votes des listes éliminées, ajoutant 343 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe minoritaire est sommée de neutraliser l'avantage accordé au sortant dès le premier tour ce dimanche soir, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.