Résultat municipale 2026 à Cosne-d'Allier (03430) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cosne-d'Allier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cosne-d'Allier, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cosne-d'Allier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie CARRÉ
Marie CARRÉ (16 élus) ENSEMBLE, CONTINUONS POUR COSNE 		649 67,25%
  • Marie CARRÉ
  • Alain PATUREAU
  • Christelle LAMY
  • Marc DESSIN
  • Monique PREVOST
  • Gérard CHAUDAGNE
  • Nicole MALOCHET
  • Gérard MONGEAT
  • Agnès DORLÉAT-CLAIR
  • Vincent RENARD
  • Laurence BRANCO
  • Frédéric NEUBAUER
  • Frederike POTIÉ
  • Thierry BRAMAT
  • Claudine FROISSARD
  • Pierre-Maxime PARCY
Emmanuel TORREGROSA
Emmanuel TORREGROSA (3 élus) Gauche Unie pour une Commune Ambitieuse et Dynamique 		316 32,75%
  • Emmanuel TORREGROSA
  • Christine RASTOILE KAMARA
  • Alexis PERRIN
Participation au scrutin Cosne-d'Allier
Taux de participation 69,30%
Taux d'abstention 30,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Nombre de votants 1 000

Source : ministère de l’Intérieur

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