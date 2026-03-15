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19:16 - Élections à Cosne-d'Allier : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Cosne-d'Allier, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour choisir leur député. Dotée de 1 317 logements pour 2 013 habitants, la densité de la commune est de 80 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 99 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 290 foyers fiscaux. Dans la commune, 11,28% des résidents sont des enfants, et 17,54% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,51% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 60,80% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 630,86 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Ainsi, Cosne-d'Allier incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Le vote RN lors des derniers scrutins à Cosne-d'Allier Le mouvement nationaliste n'était pas officiellement en lice à la dernière municipale à Cosne-d'Allier en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 26,04% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 48,17% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 17,47% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement nationaliste validait 45,72% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 36,34% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 30,07% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 37,35% lors du vote définitif, actant la victoire pour Jorys Bovet.

16:58 - La commune de Cosne-d'Allier plutôt mobilisée lors des élections L'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Cosne-d'Allier sera un 'game changer' pour cette élection municipale. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 40,17 % des inscrits (bien loin des 55,3 % observés au niveau national), l'épidémie de Covid-19 ayant pesé sur la compétition. La présidentielle de 2022 a par la suite enregistré une abstention très différente, s'élevant à 21,58 % localement. L'abstention aux législatives, mesurée à 46,76 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 29,84 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 43,49 %. Regarder à la loupe ces variations lors des dernières élections permet in fine de ranger Cosne-d'Allier comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique au regard des moyennes nationales.

15:59 - En 2024, Cosne-d'Allier avait opté pour la droite Le paysage politique de Cosne-d'Allier a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une zone pivot, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme un territoire bleu marine. Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Cosne-d'Allier avait en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (36,34%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait récolté 11,98% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Cosne-d'Allier avaient ensuite propulsé aux avants-postes Jorys Bovet (Rassemblement National) avec 30,07% au premier tour, devant Louise Heritier (Union de la gauche) avec 23,41%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jorys Bovet culminant à 37,35% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Cosne-d'Allier apparaissait comme inclassable sur l'échiquier politique Lors des législatives de 2022, les votants de Cosne-d'Allier soutenaient en priorité Louise Heritier (Nupes) avec 22,83% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Louise Heritier virant de nouveau en tête avec 54,28% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Cosne-d'Allier était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 27,60% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 26,04%. Lors de la finale de l'élection à Cosne-d'Allier, les électeurs accordaient 51,83% pour Emmanuel Macron, contre 48,17% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Cosne-d'Allier comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Quel bilan sur les impôts pour la maire de Cosne-d'Allier avant les élections municipales de 2026 ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Cosne-d'Allier, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 24,46 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville près de 105 400 euros environ. Une somme loin des 610 370 € enregistrés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Cosne-d'Allier est passé à environ 37,39 % en 2024 (contre 13,43 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Cosne-d'Allier a représenté 855 euros en 2024 (contre 698 € en 2020).

11:59 - Résultats des élections de 2020 : comment Marie Carré s'est imposée à Cosne-d'Allier Quels enseignements retenir de l'issue du dernier scrutin municipal à Cosne-d'Allier ? Dès le premier tour de scrutin, Marie Carré a distancé ses concurrents en récoltant 550 voix (62,64%). Juste derrière, Gilles Bidaud a engrangé 37,35% des suffrages. Ce triomphe au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Cosne-d'Allier, ce décor constitue un point de départ particulier. Afin de remettre en cause cette hégémonie ce dimanche, le camp adverse devra décupler le nombre de voix obtenues, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.