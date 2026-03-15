Résultat municipale 2026 à Coteaux-du-Blanzacais (16250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Coteaux-du-Blanzacais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Coteaux-du-Blanzacais, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Coteaux-du-Blanzacais [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry BARAN
Thierry BARAN (17 élus) Les coteaux du blanzacais unis 		324 66,39%
  • Thierry BARAN
  • Maëlle BROUSSON
  • Pierre PEROT
  • Marie-Josée DAMOUR
  • Patrick RIPPE
  • Chantal FOUCAULT
  • Olivier DEMOURES
  • Aurélie BENOIST
  • Joël GUERN
  • Marianne PETIT
  • Patrick BOIZARD
  • Marie-Claire BROUILLAUD
  • Gérard JULLIEN
  • Marie-Thérèse LAVIE
  • Thierry NOBECOURT
  • Laurence CHASSELOUP AUGERAUD
  • Joseph Sylvain POUDRIER
Bernard Richard Daniel MAUGET
Bernard Richard Daniel MAUGET (1 élu) ensemble pour coteaux du blanzacais 		92 18,85%
  • Bernard Richard Daniel MAUGET
Antoine Pierre François VALLANTIN-DULAC
Antoine Pierre François VALLANTIN-DULAC (1 élu) GRANDIR ENSEMBLE A COTEAUX DU BLANZACAIS 		72 14,75%
  • Antoine Pierre François VALLANTIN-DULAC
Participation au scrutin Coteaux-du-Blanzacais
Taux de participation 70,31%
Taux d'abstention 29,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Nombre de votants 495

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Nouvelle-Aquitaine ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en Nouvelle-Aquitaine. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Coteaux-du-Blanzacais