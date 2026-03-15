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19:16 - Coteaux-du-Blanzacais : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville de Coteaux-du-Blanzacais, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des municipales ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,16%. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (68,38%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 471 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (25,91%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,50%) indiquent les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Coteaux-du-Blanzacais mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 26,55% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Ce que révèlent les résultats sur le vote RN à Coteaux-du-Blanzacais Le RN n'avait pas concouru au moment de la dernière bataille municipale à Coteaux-du-Blanzacais il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 32,66% des suffrages lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 48,50% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 31,58% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le parti à la flamme réunissait 49,85% des voix au niveau local. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 43,63% aux élections européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 42,67% pour un ticket d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il finira avec 49,77% le dimanche suivant.

16:58 - Aux dernières municipales, 46,69 % d'abstention à Coteaux-du-Blanzacais Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 451 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales à Coteaux-du-Blanzacais, soit un taux de participation de 53,31 % (un score meilleur que les 44,7 % nationaux) alors que le pays était impacté par l'épidémie de Covid. Le scrutin municipal est en effet, avec la présidentielle, celui où les Français se manifestent le plus, les figures du maire et du président occupant une place centrale. Le choix du locataire de l'Elysée avait à ce titre attiré les électeurs, avec 78,48 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 21,52 %). La mobilisation atteignait quant à elle 51,83 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 66,62 %, contre seulement 51,81 % en 2022. Si on tente de dégager une tendance, le secteur se positionne comme une contrée civiquement engagée. Pour ces élections municipales 2026, cette contingence à Coteaux-du-Blanzacais sera quoi qu'il en soit déterminante dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Comment a voté Coteaux-du-Blanzacais l'année de la dissolution ? Lors des dernières européennes, le résultat à Coteaux-du-Blanzacais s'était figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (43,63%), devant Raphaël Glucksmann (14,73%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,03%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Coteaux-du-Blanzacais avaient ensuite favorisé Barthélemy Martin (Union de l'extrême droite) avec 42,67% au premier tour, devant Sandra Marsaud (Ensemble !) avec 22,89%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Sandra Marsaud (Ensemble !) en tête avec 50,23%. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Quels furent les résultats locaux de Coteaux-du-Blanzacais lors de la dernière présidentielle ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Coteaux-du-Blanzacais voyait en effet Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 32,66% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 24,17%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,50% pour Emmanuel Macron, contre 48,50% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Coteaux-du-Blanzacais accordaient leurs suffrages à Marceau Rappasse (RN) avec 31,58% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Sandra Marsaud (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 50,15% des suffrages.

12:58 - La municipalité a-t-elle augmenté la fiscalité locale à Coteaux-du-Blanzacais ? Du côté de la fiscalité de Coteaux-du-Blanzacais, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint environ 756 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 428 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 39,48 % en 2024 (contre environ 16,60 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 19 000 euros en 2024, contre quelque 93 300 euros récoltés 4 ans plus tôt pour un taux stable d'environ 7,81 %. Cette taxe se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Une élection sans appel : retour sur les élections municipales à Coteaux-du-Blanzacais L'étude des résultats des municipales de 2020 à Coteaux-du-Blanzacais est particulièrement éclairante. Dès le dimanche du premier tour, Jean-Philippe Sallee a dominé les débats avec 55,84% des voix. Sur la seconde marche, Sébastien Moinard a obtenu 189 bulletins valides (44,15%). Cette victoire au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Coteaux-du-Blanzacais, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Ce succès éclatant place l'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.