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19:18 - Comprendre l'électorat de Coublevie : un regard sur la démographie locale A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Coublevie regorge de diversité et d'activités. Avec ses 31,33% de cadres pour 5 409 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique se reflète dans ses 438 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 024 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (11,98%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Les habitants, dont 24,80% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 46,86% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1170,47 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Coublevie manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en mutation.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Coublevie ? Le parti d'extrême droite restait loin du podium lors des élections municipales à Coublevie il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 14,30% des votes lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 25,13% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 9,58% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Coublevie comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 18,83% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 22,42% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 35,95% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Coublevie au crible En marge de la municipale, la valeur de la participation agira fortement sur les résultats de Coublevie. Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 48,15 % lors des municipales de 2020, proche des 44,7 % observés au niveau national, nombre d'électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause de l'épidémie de Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre rassemblé 81,98 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). L'affluence pour les législatives, mesurée de son côté à 55,61 % en 2022, a largement progressé pour atteindre 76,21 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 62,23 %. Si on prend un peu de recul, le territoire se révèle in fine comme une contrée relativement attachée au vote.

15:59 - Les votes de 2024 : quel verdict à Coublevie ? Les législatives à Coublevie organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Élodie Jacquier-Laforge (Majorité présidentielle) en tête du peloton avec 37,29% au premier tour, devant Sandrine Nosbé (Union de la gauche) avec 29,62%. Au second tour, c'est en revanche Sandrine Nosbé (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 64,05% des suffrages exprimés. Lors des européennes près d'un mois plus tôt, le podium à Coublevie s'était cette fois figé autour de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (22,04%), en tête de peloton devant Valérie Hayer (19,28%) et la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (18,83%). Le panorama politique de Coublevie a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une terre macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Les électeurs de Coublevie avaient résolument opté pour la majorité présidentielle il y a 4 ans Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Coublevie tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 35,41% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 20,51%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 74,87% pour Emmanuel Macron, contre 25,13% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Coublevie soutenaient en priorité Elodie Jacquier-Laforge (Ensemble !) avec 37,72% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Elodie Jacquier-Laforge virant de nouveau en tête avec 58,72% des voix. Cette physionomie politique de Coublevie dessine ainsi une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Fiscalité à Coublevie : une question brûlante avant les municipales 2026 ? Illustration d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Coublevie, la taxe d'habitation a affiché un taux à 10,78 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 54 450 € la même année, en net recul par rapport aux 1 033 710 € engrangés en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais une recette marginale, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Coublevie a évolué pour se fixer à 37,30 % en 2024 (contre 18,48 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Coublevie s'est établi à environ 968 euros en 2024 contre 801 euros en début de mandat.

11:59 - Les résultats des dernières élections à Coublevie Quel bilan peut-on dresser des résultats des municipales précédentes à Coublevie ? Dès le premier tour, Adrienne Perves (Ecologiste) a devancé tous ses rivaux en récoltant 800 soutiens (43,19%). En deuxième position, Pascal Fortoul (Divers gauche) a recueilli 777 suffrages en sa faveur (41,95%). La troisième place est revenue à Patrick Warin (Divers centre), obtenant 275 voix (14,84%). Le petit écart entre les listes en tête promettait un second tour nébuleux. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Adrienne Perves l'a finalement emporté avec 47,00% des voix, face à Pascal Fortoul avec 808 électeurs (39,31%) et Patrick Warin obtenant 13,67% des votes. L’incertitude a fini par s’effacer devant une large victoire ne souffrant d’aucune contestation. La multitude de choix a pu disperser les électeurs., gagnant 166 voix supplémentaires entre les deux tours. La formation d'opposition se doit de rebâtir une coalition plus performante dès le premier tour ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le schéma gagnant.