Résultat municipale 2026 à Coublevie (38500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Coublevie. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Coublevie, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Coublevie [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Benoît MISCHEL
Benoît MISCHEL (24 élus) Ensemble pour Coublevie 		1 786 63,40%
  • Benoît MISCHEL
  • Laetitia ZAVATTONI
  • Pascal FORTOUL
  • Chantal DOUCET
  • Patrick WARIN
  • Marion DARCHE-CESSENS
  • Nicolas CATUSSE
  • Marie ROBLOT
  • Franck-Roland MICHALLAT
  • Violaine VERMERSCH
  • Daniel SALVINI
  • Céline CASTAN
  • Philippe GALLOT
  • Marie POIRAT
  • Benjamin COUTAND
  • Denise PAILLET
  • Jérôme BERTINATTI
  • Marie BENARD
  • Yves TERRASSE
  • Agnès LE CALVÉ
  • Dominique HUA
  • Annie GIZZI
  • Marc TIVOLLIER
  • Sandrine BLANCHARD
Adrienne PERVES
Adrienne PERVES (5 élus) Coublevie à coeur 		1 031 36,60%
  • Adrienne PERVES
  • Serge PACCHIOLI
  • Fanny ARENE
  • Antoine ROUBEROL
  • Caroline MOUREY
Participation au scrutin Coublevie Partiels *
Taux de participation 63,89%
Taux d'abstention 36,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Nombre de votants 2 886

* Résultats partiels sur 50% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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