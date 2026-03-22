Résultat de l'élection municipale 2026 à Couches : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Couches [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Couches sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Couches.
L'actu des élections municipales 2026 à Couches
11:45 - Jérémy Coquard, Pierre-Eric Lorton et Roberto Bino forment le trio de tête à Couches
Dimanche dernier à Couches, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 26,22 %. À l'issue du dépouillement, c'est Jérémy Coquard qui a pris la pole position avec 43,23 % des bulletins valides. Ensuite, Pierre-Eric Lorton a pris la position de dauphin avec 29,83 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une domination claire. Pour compléter ce tableau, avec 26,93 %, Roberto Bino a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Couches
Le deuxième tour des élections municipales à Couches a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Roberto Bino
Divers
Couches 2026 - Consolider Ecouter Innover
|
|
Pierre-Eric Lorton
Divers
COUCHES POUR TOUS AVENIR ET TRADITIONS
|
|
Jérémy Coquard
Divers
ENSEMBLE AGISSONS POUR COUCHES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Couches
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérémy COQUARD (Ballotage) ENSEMBLE AGISSONS POUR COUCHES
|313
|43,23%
|Pierre-Eric LORTON (Ballotage) COUCHES POUR TOUS AVENIR ET TRADITIONS
|216
|29,83%
|Roberto BINO (Ballotage) Couches 2026 - Consolider Ecouter Innover
|195
|26,93%
|Participation au scrutin
|Couches
|Taux de participation
|73,78%
|Taux d'abstention
|26,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,49%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Nombre de votants
|740
Source : ministère de l’Intérieur
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