Résultat de l'élection municipale 2026 à Couches : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Couches

Le deuxième tour des élections municipales à Couches a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Roberto Bino
Roberto Bino Divers
Couches 2026 - Consolider Ecouter Innover
  • Roberto Bino
  • Laetitia Perrier
  • Laurent Prost
  • Céline Cerqueira
  • Jean Godard
  • Georgette Nathalie Graillot
  • Yann Le Roux
  • Geneviève Irza-Chavy
  • Frédéric Gilles Petitjean
  • Audrey Ammar
  • Christophe Sébastien Lagrange
  • Nathalie Joly
  • Jean-Eugène Brazey
  • Florence Fouéré
  • Michel Brouwers
  • Josette Longobardi
  • Loup Jean Paul Brefort
Pierre-Eric Lorton
Pierre-Eric Lorton Divers
COUCHES POUR TOUS AVENIR ET TRADITIONS
  • Pierre-Eric Lorton
  • Pauline Peteuil
  • Franck Desmaris
  • Céline Demontmerot
  • François Cattaneo
  • Emilie Degli Esposti
  • Dominique Patrick Canry
  • Anne-Marie Loiseau
  • Philippe Levitte
  • Christelle Drost
  • Alexandre Gauthey
  • Vanessa Georges
  • Benjamin Desmaizieres
  • Claude Cesarini
  • Frédéric Bondoux
  • Elise Bouthenet-Lambert
  • Jean-Michel Chevailler
Jérémy Coquard
Jérémy Coquard Divers
ENSEMBLE AGISSONS POUR COUCHES
  • Jérémy Coquard
  • Julie Villemin
  • Michel Charleux
  • Marilyne Gadant
  • Jean-Philippe Prieur
  • Myriam Choquet
  • Benjamin Bourgeon
  • Magali Viala
  • Fabrice Marie
  • Océane Gardiol
  • Romain Mougel
  • Marie-José Bloch
  • William Desloire
  • Teresa Brouwers
  • Marc Nectoux
  • Marie-Jo Guerin
  • Charles Revardeau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Couches

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérémy COQUARD
Jérémy COQUARD (Ballotage) ENSEMBLE AGISSONS POUR COUCHES 		313 43,23%
Pierre-Eric LORTON
Pierre-Eric LORTON (Ballotage) COUCHES POUR TOUS AVENIR ET TRADITIONS 		216 29,83%
Roberto BINO
Roberto BINO (Ballotage) Couches 2026 - Consolider Ecouter Innover 		195 26,93%
Participation au scrutin Couches
Taux de participation 73,78%
Taux d'abstention 26,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 740

Source : ministère de l’Intérieur

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