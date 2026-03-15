Résultat de l'élection municipale 2026 à Coudekerque-Branche : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Coudekerque-Branche

Tête de listeListe
Laurent Bosquet
Laurent Bosquet Liste divers centre
Engagement et Transparence
  • Laurent Bosquet
  • Marianne Djebouri
  • Thierry Picque
  • Alicia Boulanger
  • Emmanuel Ryckoort
  • Sophie Butez
  • David Thooris
  • Alice Yevtushenko
  • Christophe Bocquet
  • Valerie Reynoudt
  • Babacar Diouf
  • Estelle Seven
  • Maxime Colje
  • Sandra Vanlerberghe
  • Jérémy Fiquet
  • Marie Everaert
  • Pierre Roussel
  • Nathalie Carney
  • Francis Miserole
  • Myriam Briche
  • Hervé Deleersnyder
  • Isabelle Billaert
  • Théophile Caron
  • Laura Quintelier
  • Lucas Zoonekynd
  • Evelyne Delval
  • Jean-Luc Rambur
  • Vanessa Andrzejewski
  • Frederic Beyaert
  • Thérèse Feray
  • Mallory Cassiau
  • Marie-France Straseele
  • Aziz Essarouali
  • Sylvie Ovaere
  • Christophe Cerveaux
  • Elise Wargnier
David Bailleul
David Bailleul Liste divers gauche
Coudekerque-Branche Passionnément
  • David Bailleul
  • Catherine Vanrenterghem
  • Michael Hennebelle
  • Stéphanie Lehouck
  • Philippe Deveycx
  • Delphine Havez
  • Dominique Decambron
  • Caroline Pusca
  • Aurélien Baert
  • Sigrid Daubrege
  • Alain Cellier
  • Barbara Bailleul-Rochart
  • Didier Bykoff
  • Patricia Lescieux
  • Thomas Lepaulmier
  • Roxane Derone
  • Eric Dubois
  • Mélanie Menneboo
  • Laurent Vanrechem
  • Nelly Westeel
  • Roger Caudoux
  • Vanessa Soussaintjean
  • Arnaud Routier
  • Francine Everrard-Loisel
  • Daniel Burghgrave
  • Françoise Decroocq
  • Philippe Liber
  • Audrey Misikowski
  • Nicolas Williart
  • Mélanie Loure
  • Cédric Marlier
  • Sophie Gest
  • Maxime Fornalik
  • Delphine Dehorter
  • Alain Fossaert
  • Arlette Viseur

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Bailleul
David Bailleul (35 élus) Agir pour l'avenir 		5 070 100,00%
  • David Bailleul
  • Catherine Vanrenterghem
  • Benoît Vandewalle
  • Valérie Plantin
  • Charles Hudelo
  • Barbara Bailleul-Rochart
  • Michaël Hennebelle
  • Stéphanie Lehouck
  • Yves Mac-Cleave
  • Martine Belverge
  • Didier Bykoff
  • Mélanie Lemaire
  • Philippe Deveycx
  • Josette Legrand
  • Pierre Roussel
  • Sigrid Fauconnier
  • Eric Dubois
  • Patricia Lescieux
  • Laurent Vanrechem
  • Mélanie Menneboo
  • Alain Cellier
  • Nelly Westeel
  • Jean-Pierre Duyck
  • Francine Loisel
  • Daniel Burghgrave
  • Arlette Viseur
  • Philippe Liber
  • Audrey Misikowski
  • Mario Heron
  • Sandrine Meseure
  • Aurélien Baert
  • Delphine Havez
  • Nicolas Metrope
  • Françoise Decroocq
  • Dominique Decambron
Participation au scrutin Coudekerque-Branche
Taux de participation 34,85%
Taux d'abstention 65,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 665

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
David Bailleul
David Bailleul (29 élus) Agir pour l'avenir 		6 560 57,12%
  • David Bailleul
  • Josiane Flahaut Algoet
  • Benoit Vandewalle
  • Maryline Eloy
  • Yves Mac Cleave
  • Valérie Plantin
  • Philippe Deveycx
  • Mélanie Lemaire
  • Jean Paul Parent
  • Catherine Vanrenterghem
  • Laurent Vanrechem
  • Barbara Bailleul-Rochart
  • Michael Hennebelle
  • Josette Legrand
  • Pierre Roussel
  • Martine Belverge
  • Didier Bykoff
  • Patricia Lescieux
  • Cyrille Gaillard
  • Sigrid Fauconnier
  • Jean Pierre Duyck
  • Sandrine Meseure
  • Daniel Burghgrave
  • Francine Loisel
  • Bernard Mayeur
  • Delphine Lardeur
  • Philippe Liber
  • Stéphanie Lehouck
  • Nicolas Metrope
Bertrand Meurisse
Bertrand Meurisse (2 élus) Coudekerque bleu marine 		1 327 11,55%
  • Bertrand Meurisse
  • Anita Ginko
Joël Carbon
Joël Carbon (2 élus) Unis pour construire 		1 321 11,50%
  • Joël Carbon
  • Myriam Eeckeman
Floris Janssens
Floris Janssens (1 élu) Coudekerque-branche, c'est vous ! 		1 180 10,27%
  • Floris Janssens
Alexandre Distanti
Alexandre Distanti (1 élu) Ensemble, plus forts, plus vrais, plus sinceres 		720 6,26%
  • Alexandre Distanti
Alain Dotta
Alain Dotta Rassemblement communiste, ouvrier et populaire 		376 3,27%
Participation au scrutin Coudekerque-Branche
Taux de participation 71,82%
Taux d'abstention 28,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,55%
Nombre de votants 11 785

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