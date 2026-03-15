Résultat de l'élection municipale 2026 à Coudekerque-Branche : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Coudekerque-Branche [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Coudekerque-Branche sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Coudekerque-Branche.
L'actu des élections municipales 2026 à Coudekerque-Branche
12:09 - Bureaux de vote à Coudekerque-Branche : les horaires d'ouverture
Les 17 bureaux de vote de la commune de Coudekerque-Branche sont accessibles de 8 h à 18 h pour permettre aux électeurs de faire leur choix. Le premier tour des municipales 2026 se déroule ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin doit permettre de renouveler les élus locaux des 35 000 communes françaises. À titre de rappel, le scrutin municipal de 2020 avait débuté le 15 mars, dans un climat de forte controverse sanitaire. La liste des prétendants en 2026 est mise à disposition ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Coudekerque-Branche
|Tête de listeListe
|
Laurent Bosquet
Liste divers centre
Engagement et Transparence
|
|
David Bailleul
Liste divers gauche
Coudekerque-Branche Passionnément
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Bailleul (35 élus) Agir pour l'avenir
|5 070
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Coudekerque-Branche
|Taux de participation
|34,85%
|Taux d'abstention
|65,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 665
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|David Bailleul (29 élus) Agir pour l'avenir
|6 560
|57,12%
|
|Bertrand Meurisse (2 élus) Coudekerque bleu marine
|1 327
|11,55%
|
|Joël Carbon (2 élus) Unis pour construire
|1 321
|11,50%
|
|Floris Janssens (1 élu) Coudekerque-branche, c'est vous !
|1 180
|10,27%
|
|Alexandre Distanti (1 élu) Ensemble, plus forts, plus vrais, plus sinceres
|720
|6,26%
|
|Alain Dotta Rassemblement communiste, ouvrier et populaire
|376
|3,27%
|Participation au scrutin
|Coudekerque-Branche
|Taux de participation
|71,82%
|Taux d'abstention
|28,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,55%
|Nombre de votants
|11 785
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