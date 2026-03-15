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19:21 - Coudekerque-Branche : démographie, élections et stratégies politiques Au cœur de la campagne électorale municipale, Coudekerque-Branche se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 20 833 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 792 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (76,64%) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La présence de 420 résidents étrangers, soit 2,02% de la population, contribue à son multiculturalisme. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 41,91% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 170,11 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Coudekerque-Branche, les spécificités locales, tels que le chômage, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Les dernières données du vote RN à Coudekerque-Branche Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Coudekerque-Branche en 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen obtenait 36,71% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 57,23% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 32,61% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le mouvement lepéniste validait 51,21% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 46,03% aux européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 47,69% pour le mouvement lepéniste. Il l'emportera d'ailleurs avec 50,56% lors du vote final, offrant un siège au Palais Bourbon à Julien Gokel.

16:58 - Coudekerque-Branche : 65,15 % d'abstention à la dernière élection municipale En marge de cette élection municipale, la valeur de l'abstention pèsera définitivement sur les résultats de Coudekerque-Branche. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 65,15 % lors des précédentes élections municipales, un cran au-dessus des 55,3 % observés dans le pays alors que la pandémie du Covid pesait sur l'événement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est pour sa part stabilisé à 28,74 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 51,61 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 38,70 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 55,69 % des inscrits. Si on tente de dégager une tendance, la municipalité se positionne donc sensiblement comme une contrée distancée du processus électoral.

15:59 - Coudekerque-Branche : retour sur la dernière année électorale en date Les élections législatives à Coudekerque-Branche organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Maxence Accart (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 47,69% au premier tour, devant Julien Gokel (Divers) avec 33,26%. Le second round n'a pas changé grand chose, Maxence Accart culminant à 50,56% des votes dans la localité. Lors des élections européennes en amont, le podium à Coudekerque-Branche s'était cette fois figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (46,03%), en tête de peloton devant Valérie Hayer (11,18%) et Raphaël Glucksmann (8,85%). La situation politique de Coudekerque-Branche a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Coudekerque-Branche reste un territoire difficile à situer politiquement La physionomie politique de Coudekerque-Branche dessine une localité aux orientations politiques changeantes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Coudekerque-Branche était en effet marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 36,71% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 23,07%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 57,23% pour Marine Le Pen, contre 42,77% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Coudekerque-Branche plébiscitaient Christine Decodts (Ensemble !) avec 33,70% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Yohann Duval (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,21% des voix.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Coudekerque-Branche Pour ce qui est des contributions locales à Coudekerque-Branche, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 866 euros en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 934 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a pourtant évolué pour se fixer à 53,93 % en 2024 (contre 34,64 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 206 500 euros en 2024, contre quelque 5,09687 millions d'euros (5 096 870 € très exactement) perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 31,14 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, ce qui explique cette baisse drastique de rendement pour la commune.

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Coudekerque-Branche Les résultats des municipales précédentes à Coudekerque-Branche ont été très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Unique liste en présence, 'Agir pour l'avenir' a logiquement engrangé 5 070 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Coudekerque-Branche, ce décor offre une matrice bien particulière que certains voudront peut-être dépasser. L'attention cette année se portera sur la capacité d'une alternative à émerger face au bloc majoritaire. Avec l'annonce des candidatures, un début de réponse particulièrement clair a d'ores et déjà été apporté.