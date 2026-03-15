Résultat municipale 2026 à Coudekerque-Branche (59210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Coudekerque-Branche a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Coudekerque-Branche, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Coudekerque-Branche [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
David BAILLEUL
David BAILLEUL (29 élus) Coudekerque-Branche Passionnément 		6 056 63,98%
  • David BAILLEUL
  • Catherine VANRENTERGHEM
  • Michael HENNEBELLE
  • Stéphanie LEHOUCK
  • Philippe DEVEYCX
  • Delphine HAVEZ
  • Dominique DECAMBRON
  • Caroline PUSCA
  • Aurélien BAERT
  • Sigrid DAUBREGE
  • Alain CELLIER
  • Barbara BAILLEUL-ROCHART
  • Didier BYKOFF
  • Patricia LESCIEUX
  • Thomas LEPAULMIER
  • Roxane DERONE
  • Eric DUBOIS
  • Mélanie MENNEBOO
  • Laurent VANRECHEM
  • Nelly WESTEEL
  • Roger CAUDOUX
  • Vanessa SOUSSAINTJEAN
  • Arnaud ROUTIER
  • Francine EVERRARD-LOISEL
  • Daniel BURGHGRAVE
  • Françoise DECROOCQ
  • Philippe LIBER
  • Audrey MISIKOWSKI
  • Nicolas WILLIART
Laurent BOSQUET
Laurent BOSQUET (6 élus) Engagement et Transparence 		3 410 36,02%
  • Laurent BOSQUET
  • Marianne DJEBOURI
  • Thierry PICQUE
  • Alicia BOULANGER
  • Emmanuel RYCKOORT
  • Sophie BUTEZ
Participation au scrutin Coudekerque-Branche
Taux de participation 60,73%
Taux d'abstention 39,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 9 804

Source : ministère de l’Intérieur

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