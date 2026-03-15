Résultat de l'élection municipale 2026 à Couëron : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Couëron

Tête de listeListe
Axel Casenave
Axel Casenave Liste divers droite
Osons Couëron
  • Axel Casenave
  • Aurélia Chailloux
  • Jean-Christophe Parmantier
  • Stacy Kerhervé
  • Julien Le Tallec
  • Adèle Ignacio
  • Arnaud Escande
  • Claudette Auffray
  • Paul-Jean Straebler
  • Virginie Faucheux
  • Dominique Perlade
  • Énora Praud
  • Guillaume Radigois
  • Anne Plot
  • François Liard
  • Inès Charles
  • Frédéric Ligeour
  • Catherine Bruand
  • Lucas Juppin
  • Mélanie Radigois
  • Etienne Vincent
  • Lydie Chauviere
  • Patrice Maldonado
  • Maiwenn Héliès
  • Pierre Boulvert
  • Corinne Viguie
  • Franck Poquet
  • Huguette Pawlak
  • Mickael Auffray
  • Mélodie Léger
  • Thierry Jamet
  • Isabelle Espanet
  • Fabrice Arrouet
  • Souleika Bourbotte
  • Jean-Paul Joulain
  • Carole Severe
  • Thomas Hautecouverture
Ludovic Joyeux
Ludovic Joyeux Liste divers gauche
COUERON, SOLIDAIRE ET ENGAGEE
  • Ludovic Joyeux
  • Clotilde Rougeot
  • Farid Oulami
  • Laeticia Bar
  • Julien Peltais
  • Anne-Laure Boche
  • Olivier Scotto
  • Adeline Bretin
  • Thomas Delefosse
  • Christel Blanchard
  • Pierre-Antoine Augereau
  • Marie-Estelle Irissou
  • Pascal Geraut
  • Geraldine Rince
  • Patrick Andrieu
  • Françoise Foubert
  • Jean-Jacques Delcroix
  • Alexandrine Luseau
  • Olivier Miche
  • Lisa Anne Crowley
  • Thibaut Hans
  • Isabelle Dufief
  • Laurent Vince
  • Charlene Moyon
  • Stéphane Pechereau
  • Noélie Chham
  • Benjamin Pautot
  • Sandrine Gourdon
  • Clovis Marin
  • Muriel Thibeaudeau
  • Hippolyte Pruvost
  • Séverine Charlet
  • Stéphane Prigent
  • Nathalie Zhepova
  • Florent Henry
Yvan Vallee
Yvan Vallee Liste divers centre
ENSEMBLE POUR COUËRON
  • Yvan Vallee
  • Ludivine Ben Bellal
  • Gilles Philippeau
  • Catherine Radigois
  • Pierre-Antoine Moreau
  • Michele Devanne
  • Kévin Cussonneau
  • Emilie Perrochaud
  • Yves Andrieux
  • Elizabete Duhil
  • Jean-Paul Andre
  • Nathalie Forler
  • Mickael Buruk
  • Marina Abrantes
  • Daniel Lancien
  • Deborah Carrera
  • Yohann Roux
  • Nathalie Forges
  • Clément Lorin
  • Christine Gillet
  • Angelo Clenet
  • Anais Boursier
  • Benjamin Joulain
  • Emannuelle Schelcher
  • Romain Thomas
  • Dominique Perez
  • Bernard Marie
  • Laurence Dufresne
  • Frédéric Siedlis
  • Lucie Neuville
  • Corentin Praud
  • Pauline Lefebvre
  • Eric Andre
  • Anne Mathieu
  • Patrick Mauguen
Olivier Magre
Olivier Magre Liste d'extrême-gauche
REDONNONS DES COULEURS A COUERON
  • Olivier Magre
  • Priscilla Leherle
  • Nicolas Blot
  • Ségolène Amiot
  • Alain Schwartz
  • Carine Loiseau
  • Emmanuel Blandin
  • Claire Koudou
  • Dorian Langlais
  • Elsa Cardinal
  • Marceau Fabre
  • Sylvie Bêche
  • Jean-Claude Rodriguez
  • Gwénaelle Lastennet
  • Alexandre Le Pennec
  • Sylvie Letscher
  • Kyllian Lebreton
  • Christelle Faivre
  • Jean-Claude Dorinet
  • Céline Blandin
  • Zénon Carvenant
  • Liliane Olejniczak
  • Vincent Leprêtre
  • Véronique Denis
  • Mathieu Denaud
  • Emilie Renou
  • Bruno Pavis
  • Sandrine Le Lay
  • Romain Leprêtre
  • Martine Gourdon
  • Dominique Kemering
  • Hélène Gasser
  • Cyril Chauvier
  • Anne-Sophie Noël
  • Hervé Croguennec
  • Pascale Rondeau
  • David Chatelier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Carole Grelaud
Carole Grelaud (28 élus) Couëron se realise avec vous 		2 710 53,25%
  • Carole Grelaud
  • Ludovic Joyeux
  • Laeticia Bar
  • Pierre Camus-Lutz
  • Clotilde Rougeot
  • Michel Lucas
  • Dolores Lobo
  • Jean-Michel Eon
  • Marie-Estelle Irissou
  • Enzo Bonnaudet
  • Anne-Laure Boche
  • Guy Bernard-Daga
  • Corinne Chénard
  • Gilles Philippeau
  • Sylvie Pelloquin
  • Hervé Lebeau
  • Jacqueline Menard
  • Fabien Hallet
  • Hélène Rauhut-Auvinet
  • Olivier Scotto
  • Catherine Radigois
  • Julien Rousseau
  • Patricia Guillouet
  • Yves Andrieux
  • Odile Deniaud
  • Patrick Evin
  • Mathilde Belna
  • Julien Peltais
François Fedini
François Fedini (4 élus) Un renouveau pour couëron 		1 325 26,03%
  • François Fedini
  • Pascaline Brodu
  • Patrice Bolo
  • Corinne Gaboriau-Gabillaud
Frédéric Boudan
Frédéric Boudan (3 élus) Couëron citoyenne 		1 054 20,71%
  • Frédéric Boudan
  • Adeline Bretin
  • Farid Oulami
Participation au scrutin Couëron
Taux de participation 31,90%
Taux d'abstention 68,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 250

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Carole Grelaud
Carole Grelaud Couëron se realise avec vous 		2 916 49,96%
François Fedini
François Fedini Un renouveau pour couëron 		1 654 28,34%
Frédéric Boudan
Frédéric Boudan Couëron citoyenne 		1 266 21,69%
Participation au scrutin Couëron
Taux de participation 36,76%
Taux d'abstention 63,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 037

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Fougerat
Jean-Pierre Fougerat (25 élus) Ensemble, pour une ville qui nous ressemble 		4 054 50,39%
  • Jean-Pierre Fougerat
  • Carole Grelaud
  • Lionel Orcil
  • Céline Cardin
  • Michel Lucas
  • Cathy Largouët
  • Jean-Michel Eon
  • Marianne Labarussias
  • Dominique Sanz
  • Corinne Gumiero
  • Patrick Naizain
  • Sylvie Pelloquin
  • Marcel Marc
  • Emma Lusteau
  • Patrick Evin
  • Jacqueline Menard
  • Emmanuel Leheurteux
  • Catherine Radigois
  • Ludovic Joyeux
  • Clotilde David
  • Guy Bernard
  • Charlotte Bardon
  • Jacky Daussy
  • Laeticia Bar
  • Herve Lebeau
François Fedini
François Fedini (6 élus) Un renouveau pour couëron 		2 794 34,72%
  • François Fedini
  • Claudette Auffray
  • Christian Masson
  • Pascaline Brodu
  • Jean-Paul Rivière
  • Vanessa Gallerand
Gérard Cossalter
Gérard Cossalter (2 élus) Couëron a gauche autrement 		1 197 14,87%
  • Gérard Cossalter
  • Karine Provost
Participation au scrutin Couëron
Taux de participation 58,17%
Taux d'abstention 41,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 7,88%
Nombre de votants 8 733

Villes voisines de Couëron

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