Résultat de l'élection municipale 2026 à Couëron : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Couëron [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Couëron sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Couëron.
L'actu des élections municipales 2026 à Couëron
12:06 - Premier tour des municipales à Couëron : horaires des bureaux de vote
À l’occasion des municipales 2026, les habitants de Couëron devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin représente une étape importante de la vie démocratique locale. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Ci-dessous, il est possible de parcourir la liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune à Couëron. Pour voter, les votants de l'agglomération pourront se rendre aux urnes entre 8 h et 19 h, horaires d’ouverture des 18 bureaux de vote de Couëron. Recevez les résultats des élections municipales à Couëron dès qu'ils sont publiés en cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Couëron
|Tête de listeListe
|
Axel Casenave
Liste divers droite
Osons Couëron
|
|
Ludovic Joyeux
Liste divers gauche
COUERON, SOLIDAIRE ET ENGAGEE
|
|
Yvan Vallee
Liste divers centre
ENSEMBLE POUR COUËRON
|
|
Olivier Magre
Liste d'extrême-gauche
REDONNONS DES COULEURS A COUERON
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Carole Grelaud (28 élus) Couëron se realise avec vous
|2 710
|53,25%
|
|François Fedini (4 élus) Un renouveau pour couëron
|1 325
|26,03%
|
|Frédéric Boudan (3 élus) Couëron citoyenne
|1 054
|20,71%
|
|Participation au scrutin
|Couëron
|Taux de participation
|31,90%
|Taux d'abstention
|68,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 250
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Carole Grelaud Couëron se realise avec vous
|2 916
|49,96%
|François Fedini Un renouveau pour couëron
|1 654
|28,34%
|Frédéric Boudan Couëron citoyenne
|1 266
|21,69%
|Participation au scrutin
|Couëron
|Taux de participation
|36,76%
|Taux d'abstention
|63,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 037
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Fougerat (25 élus) Ensemble, pour une ville qui nous ressemble
|4 054
|50,39%
|
|François Fedini (6 élus) Un renouveau pour couëron
|2 794
|34,72%
|
|Gérard Cossalter (2 élus) Couëron a gauche autrement
|1 197
|14,87%
|
|Participation au scrutin
|Couëron
|Taux de participation
|58,17%
|Taux d'abstention
|41,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|7,88%
|Nombre de votants
|8 733
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