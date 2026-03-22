Résultat de l'élection municipale 2026 à Couëron : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Couëron [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Couëron sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Couëron.
L'actu des élections municipales 2026 à Couëron
11:49 - Un premier constat à Couëron avec les résultats du 1er tour
Les élections municipales 2026 à Couëron ont vu Ludovic Joyeux (Divers gauche) terminer en tête dimanche dernier avec 30,92 % des suffrages exprimés. Derrière, Axel Casenave (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 29,22 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, avec 28,44 %, Yvan Vallee, étiqueté Divers centre, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Olivier Magre, avec la nuance Extrême gauche, a terminé avec 11,42 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Du côté de la mobilisation à Couëron, l'élection a enregistré une participation de 57,60 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Couëron
Le deuxième tour des élections municipales à Couëron a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Axel Casenave
Liste divers droite
Osons Couëron
|
|
Ludovic Joyeux
Liste divers gauche
COUERON, SOLIDAIRE ET ENGAGEE
|
|
Yvan Vallee
Liste divers centre
ENSEMBLE POUR COUËRON
|
|
Olivier Magre
Liste d'extrême-gauche
REDONNONS DES COULEURS A COUERON
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Couëron
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ludovic JOYEUX (Ballotage) COUERON, SOLIDAIRE ET ENGAGEE
|3 045
|30,92%
|Axel CASENAVE (Ballotage) Osons Couëron
|2 878
|29,22%
|Yvan VALLEE (Ballotage) ENSEMBLE POUR COUËRON
|2 801
|28,44%
|Olivier MAGRE (Ballotage) REDONNONS DES COULEURS A COUERON
|1 125
|11,42%
|Participation au scrutin
|Couëron
|Taux de participation
|57,60%
|Taux d'abstention
|42,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 097
Source : ministère de l’Intérieur
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