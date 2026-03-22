Résultat de l'élection municipale 2026 à Coufouleux : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Coufouleux

Le deuxième tour des élections municipales à Coufouleux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Claude Laborie
Jean-Claude Laborie Divers
UNIS POUR COUFFOULEUX
  • Jean-Claude Laborie
  • Christelle Geneve
  • Alain Garrido
  • Lara Tregan
  • Christian Durand
  • Béatrice Regnault
  • Bruno Torres
  • Aurore Maurel
  • Laurent Decker
  • Agnès Coulombe
  • Romain Mouisset
  • Martine Bourdaries
  • Ludovic Boissonnade
  • Agnès Spagnoli
  • Laurent Guinet
  • Anne de Guerdavid
  • Jean-Louis Cancian
  • Btissaime Denis
  • Dominique Bassez
  • Martine Martinez
  • Olivier Salignon
  • Muriel Geffrier
  • Sylvain Laganthe
  • Patricia Dos Santos
  • Loïc Favarel
Anne Millet
Anne Millet Divers
COUFFOULEUX EN MOUVEMENT
  • Anne Millet
  • Anthony Llewellyn
  • Louiza Balit
  • Alain Thivillon
  • Pauline Gouriou
  • Mickael Perales
  • Danielle Duroc
  • Eric Laurens
  • Sylvie Weiss-Leguevaques
  • Daniel Peyregne
  • Alexandra Saint Gelis
  • Hervé Thomas
  • Nathalie Marina
  • Christophe Tricaud
  • Mélanie Thomas
  • Jean-Bernard Vayssiere
  • Catherine Abbruscato
  • Raphaël Martinez
  • Emeline Doret
  • Max Coccolo
  • Magali Soulie
  • Jérémie Billon
  • Nadia Carrie
  • Bruno Bonaventure

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Coufouleux

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne MILLET
Anne MILLET (Ballotage) COUFFOULEUX EN MOUVEMENT 		684 40,31%
Jean-Claude LABORIE
Jean-Claude LABORIE (Ballotage) UNIS POUR COUFFOULEUX 		635 37,42%
Maud FORGEOT
Maud FORGEOT (Ballotage) CONFLUENCES CITOYENNES 		378 22,27%
Participation au scrutin Coufouleux
Taux de participation 68,49%
Taux d'abstention 31,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 1 728

Source : ministère de l’Intérieur

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