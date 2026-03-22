Résultat de l'élection municipale 2026 à Coufouleux : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Coufouleux [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Coufouleux sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Coufouleux.
L'actu des élections municipales 2026 à Coufouleux
11:46 - Match incertain entre Anne Millet et Jean-Claude Laborie
Lors du premier volet des municipales à Coufouleux, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 31,51 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. Pour ce premier tour, c'est Anne Millet qui a terminé première en s'adjugeant 40,31 % des suffrages exprimés. Ensuite, Jean-Claude Laborie a pris la position de dauphin avec 37,42 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, avec 22,27 %, Maud Forgeot est arrivée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Coufouleux
Le deuxième tour des élections municipales à Coufouleux a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Claude Laborie
Divers
UNIS POUR COUFFOULEUX
|
|
Anne Millet
Divers
COUFFOULEUX EN MOUVEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Coufouleux
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Anne MILLET (Ballotage) COUFFOULEUX EN MOUVEMENT
|684
|40,31%
|Jean-Claude LABORIE (Ballotage) UNIS POUR COUFFOULEUX
|635
|37,42%
|Maud FORGEOT (Ballotage) CONFLUENCES CITOYENNES
|378
|22,27%
|Participation au scrutin
|Coufouleux
|Taux de participation
|68,49%
|Taux d'abstention
|31,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,69%
|Nombre de votants
|1 728
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Coufouleux
- Coufouleux (81800)
- Ecole primaire à Coufouleux
- Maternités à Coufouleux
- Crèches et garderies à Coufouleux
- Salaires à Coufouleux
- Impôts à Coufouleux
- Dette et budget de Coufouleux
- Climat et historique météo de Coufouleux
- Accidents à Coufouleux
- Délinquance à Coufouleux
- Inondations à Coufouleux
- Nombre de médecins à Coufouleux
- Pollution à Coufouleux
- Entreprises à Coufouleux
- Prix immobilier à Coufouleux