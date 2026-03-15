Résultat municipale 2026 à Coufouleux (81800) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Coufouleux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Coufouleux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Coufouleux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne MILLET
Anne MILLET COUFFOULEUX EN MOUVEMENT 		684 40,31%
Jean-Claude LABORIE
Jean-Claude LABORIE UNIS POUR COUFFOULEUX 		635 37,42%
Maud FORGEOT
Maud FORGEOT CONFLUENCES CITOYENNES 		378 22,27%
Participation au scrutin Coufouleux
Taux de participation 68,49%
Taux d'abstention 31,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 1 728

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Tarn ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Tarn. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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