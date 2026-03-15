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19:20 - Coufouleux : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Coufouleux, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 3 041 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 324 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 616 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (87,72%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 30,00% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 10,20%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 584 € par mois. Pour finir, à Coufouleux, les spécificités locales rejoignent celles de la France.

17:57 - Les électeurs de Coufouleux conquis par le RN ? Le Rassemblement national n'était pas représenté au moment de la dernière campagne municipale à Coufouleux en 2020, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen engrangeait 20,84% des votes lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 42,39% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 20,46% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti d'extrême droite validait 21,49% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 32,34% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 34,59% pour le parti d'extrême droite. Il finira avec 45,65% lors du vote définitif.

16:58 - À Coufouleux, la participation s'annonce forte aux municipales Pour ces municipales 2026, la mobilisation des votants à Coufouleux sera déterminante dans la conclusion du scrutin. Les archives de 2020 révèlent que 884 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 40,53 %, un niveau conforme à la tendance du pays alors que le pays était déjà affecté par le coronavirus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 82,34 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 59,45 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 73,60 % au premier tour, contre 56,10 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone soucieuse de voter par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Coufouleux La situation politique de Coufouleux a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir une terre résolument de gauche, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste. Les élections européennes de 2024 à Coufouleux avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (32,34%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 14,39% des suffrages. Les législatives à Coufouleux une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Julien Bacou (Rassemblement National) aux avants-postes avec 34,59% au premier tour, devant Karen Erodi (Union de la gauche) avec 34,19%. Au second tour, c'est en revanche Karen Erodi (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 54,35% des suffrages exprimés.

14:57 - Coufouleux : des résultats éminemment tranchés dans les urnes il y a 4 ans Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Coufouleux plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 28,43% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 21,38%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,61% pour Emmanuel Macron, contre 42,39% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Coufouleux soutenaient en priorité Karen Erodi (Nupes) avec 33,92% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 42,45%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Coufouleux s'affirme comme un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - La mairie a-t-elle maîtrisé les impôts locaux à Coufouleux ? Pour ce qui est des contributions locales à Coufouleux, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à environ 568 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 585 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais un peu plus de 35,22 % en 2024 (contre 26,20 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 18 440 € en 2024, bien en deçà des 300 800 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 10,48 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui explique cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Coufouleux À Coufouleux, à l'occasion des municipales précédentes, les résultats ont fourni un état des lieux précis des forces politiques en présence. Unique liste en présence, la liste menée par Olivier Damez-Fontaine a sans surprise engrangé 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Coufouleux, cette dynamique pose les bases. Lors des résultats des élections municipales cette fois, le défi sera de savoir si une opposition se manifeste face à cette hégémonie. La liste des candidats donne certainement d'ores et déjà un premier élément de réponse.