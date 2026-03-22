Résultat municipale 2026 à Coulanges-la-Vineuse (89580) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Coulanges-la-Vineuse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Coulanges-la-Vineuse, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Coulanges-la-Vineuse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Odile MALTOFF
Odile MALTOFF (12 élus) Agir ensemble pour Coulanges-la-Vineuse 		228 53,27%
  • Odile MALTOFF
  • Christophe MOUY
  • Cécile ANDRÉ
  • Jean-Baptiste POISSON
  • Cécile PINSON
  • Noël MOUSSU
  • Magali BERNARD
  • Jacques CARBONNEAUX
  • Claude TREMAUD
  • Julien PASQUIER
  • Aurélie CHAMFORT
  • Cédric SCIASCIA
Élisabeth LIPS
Élisabeth LIPS (3 élus) Ensemble, faisons vivre Coulanges 		200 46,73%
  • Élisabeth LIPS
  • Manuel MROWINSKI
  • Laure GUILLY
Participation au scrutin Coulanges-la-Vineuse
Taux de participation 82,92%
Taux d'abstention 17,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46%
Nombre de votants 437

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Coulanges-la-Vineuse - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Odile MALTOFF
Odile MALTOFF (Ballotage) Agir ensemble pour Coulanges-la-Vineuse 		184 50,00%
Élisabeth LIPS
Élisabeth LIPS (Ballotage) Ensemble, faisons vivre Coulanges 		184 50,00%
Participation au scrutin Coulanges-la-Vineuse
Taux de participation 73,06%
Taux d'abstention 26,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 385

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