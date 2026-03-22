Résultat municipale 2026 à Coulanges-la-Vineuse (89580) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Coulanges-la-Vineuse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Coulanges-la-Vineuse, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Coulanges-la-Vineuse [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Odile MALTOFF (12 élus) Agir ensemble pour Coulanges-la-Vineuse
|228
|53,27%
|
|Élisabeth LIPS (3 élus) Ensemble, faisons vivre Coulanges
|200
|46,73%
|
|Participation au scrutin
|Coulanges-la-Vineuse
|Taux de participation
|82,92%
|Taux d'abstention
|17,08%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,60%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,46%
|Nombre de votants
|437
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Coulanges-la-Vineuse - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Odile MALTOFF (Ballotage) Agir ensemble pour Coulanges-la-Vineuse
|184
|50,00%
|Élisabeth LIPS (Ballotage) Ensemble, faisons vivre Coulanges
|184
|50,00%
|Participation au scrutin
|Coulanges-la-Vineuse
|Taux de participation
|73,06%
|Taux d'abstention
|26,94%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,12%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Nombre de votants
|385
Election municipale 2026 à Coulanges-la-Vineuse [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Coulanges-la-Vineuse sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Coulanges-la-Vineuse.
L'actu des élections municipales 2026 à Coulanges-la-Vineuse
18:35 - Le vote de Coulanges-la-Vineuse nettement ancré à droite en 2024
La préférence des électeurs de Coulanges-la-Vineuse a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune apparaissait comme un secteur difficile à classer, elle s'est positionnée lors des échéances suivantes comme une terre souverainiste voire nationaliste. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les choix s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (37,78%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Coulanges-la-Vineuse avaient ensuite propulsé aux avants-postes Daniel Grenon (Rassemblement National) avec 45,11% au premier tour, devant Florence Loury (Union de la gauche) avec 24,73%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Daniel Grenon culminant à 51,48% des suffrages exprimés sur place.
15:57 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Coulanges-la-Vineuse
Qui avait remporté les élections municipales il y a 6 ans à Coulanges-la-Vineuse ? Dans la localité, le scrutin s'est déroulé par candidatures à titre individuel à l'époque, sans liste constituée, offrant ainsi aux électeurs la liberté de panacher, c'est-à-dire barrer et ajouter des noms. 15 sièges ont été pourvus au premier tour. Noël Moussu a pris la première place avec 217 soutiens (95,59%). En deuxième position, Cyril Gauthier a obtenu 209 bulletins valides (92,07%). Jean-Baptiste Poisson était à la troisième place, rassemblant 205 bulletins (90,30%). L'écart entre les deux premiers candidats est apparu très réduit. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Lors de cette nouvelle élection 2026 à Coulanges-la-Vineuse, ces équilibres individuels propres aux communes rurales vont encore peser. Il convient néanmoins de préciser que le mode de scrutin individuel n'a plus cours dans le pays.
13:58 - Les candidats en lice pour le 2e tour de l'élection municipale à Coulanges-la-Vineuse
Selon les candidatures officielles pour le deuxième tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs retrouvent donc ce dimanche, dans les isoloirs, les bulletins de la liste de Odile Maltoff (DIV) et Élisabeth Lips sous l'étiquette DIV. Afin de se prononcer, les 527 électeurs figurant sur les listes électorales de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Coulanges-la-Vineuse.
11:59 - Match indécis entre Odile Maltoff et Élisabeth Lips
Pour le premier tour des élections municipales à Coulanges-la-Vineuse, c'est Odile Maltoff qui a terminé première en récoltant 50,00 % des bulletins valides. Dans son sillage, Élisabeth Lips s'est classée deuxième avec 50,00 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. À noter que pour ce premier tour à Coulanges-la-Vineuse, le vote a enregistré un taux d'abstention de 26,94 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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