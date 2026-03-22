Résultat de l'élection municipale 2026 à Coulogne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Coulogne

Le deuxième tour des élections municipales à Coulogne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Morgan Pruvot
Morgan Pruvot Liste Divers
Coulogne, un nouveau souffle
  • Morgan Pruvot
  • Sophie Deleglise
  • Quentin Gavelle
  • Eloise Domain
  • Jonathan Houston
  • Cynthia Danel
  • Kevin Lhassen Ben Outrif
  • Celine Ducrocq
  • Loïc Depraetere
  • Veronique Regnier
  • Aimeric Schoonacker
  • Sandrine Guilbert
  • Bernard Lepine
  • Sophie Henault
  • François Roberval
  • Sarah Danel
  • Mathieu Patoka
  • Flore George
  • Mickaël Dziewinski
  • Ghyslaine Dufermont
  • Christopher Taylor
  • Claudine Levaillant
  • Leo Sy
  • Janine Duquenoy
  • Julien Daubercourt
  • Prescillia Guiselin
  • Jean-Luc Obry
  • Romane Delesalle
  • Kevin Bauwens
Andy Flament
Andy Flament Liste du Rassemblement National
Coulogne apaisé
  • Andy Flament
  • Céline Stopin
  • Franck Heddebaux
  • Jessie Flament
  • Romain Vasseur
  • Cathy Lejeune
  • Benjamin Vanderlynden
  • Virginie Debert
  • Dominique Lacroix
  • Tiffanie Hochart
  • Kevin Joanin
  • Marie-José Lebettre
  • Sébastien Troumelen
  • Brigitte Leclercq
  • Jose Mercier
  • Johanna Vanderlyden
  • Georges Ribeiro
  • Noella Hezecque
  • Jerome Gilliot
  • Jessica Lacroix
  • Jessy Morel
  • Yvette Pourmarin
  • Sonny Robbe
  • Nadia Marquant
  • Frédéric Lebettre
  • Jessica Mussa-Peretto
  • Jacky Demaret
  • Anne-Marie Mazzola
  • Régis Saroul
Jean-Marc Puissesseau
Jean-Marc Puissesseau Liste divers droite
Fiers de Coulogne
  • Jean-Marc Puissesseau
  • Pauline Devot
  • José de Grave
  • Sylviane Gomel
  • Medhy El Haimeur
  • Valérie Delbec
  • Romuald Cadet
  • Priscilla de Jaegher
  • Reynald Povsic
  • Albine Foratier
  • Renaud Pollet
  • Annick Barrois
  • Dominique Houzé
  • Corinne Cadet Dit Degravier
  • Régis Fontaine
  • Carole Smaghue
  • Simon Proyart
  • Manon Sy
  • Thomas Deguines
  • Emma Turpin
  • Alain Flament
  • Renée Levis
  • Emmanuel Lacroix
  • Bénédicte Flahaut
  • Laurent Laurier
  • Beverley Cailliet
  • Mathieu Parisseaux
  • Sylvie Devos
  • Jonathan Ribery
Jérémy Charavel
Jérémy Charavel Liste Divers
Simplement Coulogne
  • Jérémy Charavel
  • Hélène Clerbout
  • Mathieu Capon Charlemagne
  • Hélèna Blandin
  • Teddy Vaduret
  • Annie Sandras
  • Kévin Dumon
  • Julie Lutic
  • Christophe Queval
  • Alison Caudrillier
  • David Wierre
  • Valérie Fermon
  • Patrice Bocquet
  • Martine Decrouille
  • Eric Lapotre
  • Bérengère Sambon
  • Bernard Blandin
  • Laurine Lelart
  • Baptiste Blain
  • Aurélie Fourgaut
  • Tom Thuillier
  • Ingrid Seillier
  • Michel Delhaye
  • Marina Berquez
  • Mathis Geneau
  • Danièle Hochedez
  • Pascal Decherf
  • Véronique Charavel
  • Philippe Clerbout
  • Marie Vanbaelinghem
  • Vianney Buors
Isabelle Muys
Isabelle Muys Liste divers droite
Reprendre le cap
  • Isabelle Muys
  • Pierre Warnault
  • Danièle Braulle
  • Cyrille Fonlupt
  • Anne-Sophie Samelot
  • Guillaume Guilbert
  • Cindy Muls
  • Nicolas Soffys
  • Béatrice Roussel
  • Stéphane Pontzeele
  • Sabrina Andrieux
  • Dominique Lefebvre
  • Carine Lens
  • Dominique Seynaeve
  • Sophie Boulet
  • Vincent Lavie
  • Sylviane Gay-Johnston
  • Jacques Leuliet
  • Céline Pierru
  • Julien Gradelle
  • Flore Pierru
  • Christophe Kaniecki
  • Carole Ruffinoni
  • Jean-Louis Dewet
  • Caroline Hingant de Saint-Maur
  • Steve Cocquet
  • Flavie Selingue
  • René Horent
  • Christine Ledet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Coulogne

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc PUISSESSEAU
Jean-Marc PUISSESSEAU (Ballotage) Fiers de Coulogne 		575 20,23%
Morgan PRUVOT
Morgan PRUVOT (Ballotage) Coulogne, un nouveau souffle 		450 15,83%
Isabelle MUYS
Isabelle MUYS (Ballotage) Reprendre le cap 		423 14,88%
Andy FLAMENT
Andy FLAMENT (Ballotage) Coulogne apaisé 		339 11,93%
Jérémy CHARAVEL
Jérémy CHARAVEL (Ballotage) Simplement Coulogne 		337 11,86%
Pierre-André LEBECQ
Pierre-André LEBECQ Réagir ensemble pour Coulogne 		275 9,68%
Guillaume LOEUILLEUX
Guillaume LOEUILLEUX Coulogne, une ville qui bouge 		248 8,73%
François DUBOUT
François DUBOUT Coulogne passionnément 		195 6,86%
Participation au scrutin Coulogne
Taux de participation 62,57%
Taux d'abstention 37,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Nombre de votants 2 930

Source : ministère de l’Intérieur

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