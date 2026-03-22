Résultat de l'élection municipale 2026 à Coulogne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Coulogne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Coulogne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Coulogne.
L'actu des élections municipales 2026 à Coulogne
11:44 - Les premiers résultats de l'élection municipale 2026 à Coulogne
Dans le cadre du premier tour des municipales à Coulogne, le scrutin a vu 62,57 % des inscrits se déplacer sur place, malgré une abstention historiquement haute en France. Pour ce premier tour, c'est Jean-Marc Puissesseau (Divers droite) qui a dominé en récoltant 20,23 % des voix. Dans son sillage, Morgan Pruvot est arrivé en deuxième position avec 15,83 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Du côté des autres candidats, avec 14,88 %, Isabelle Muys (Divers droite) est arrivée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Andy Flament, avec la nuance Rassemblement National, a récolté 11,93 % des suffrages, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Coulogne
Le deuxième tour des élections municipales à Coulogne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Morgan Pruvot
Liste Divers
Coulogne, un nouveau souffle
|
|
Andy Flament
Liste du Rassemblement National
Coulogne apaisé
|
|
Jean-Marc Puissesseau
Liste divers droite
Fiers de Coulogne
|
|
Jérémy Charavel
Liste Divers
Simplement Coulogne
|
|
Isabelle Muys
Liste divers droite
Reprendre le cap
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Coulogne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc PUISSESSEAU (Ballotage) Fiers de Coulogne
|575
|20,23%
|Morgan PRUVOT (Ballotage) Coulogne, un nouveau souffle
|450
|15,83%
|Isabelle MUYS (Ballotage) Reprendre le cap
|423
|14,88%
|Andy FLAMENT (Ballotage) Coulogne apaisé
|339
|11,93%
|Jérémy CHARAVEL (Ballotage) Simplement Coulogne
|337
|11,86%
|Pierre-André LEBECQ Réagir ensemble pour Coulogne
|275
|9,68%
|Guillaume LOEUILLEUX Coulogne, une ville qui bouge
|248
|8,73%
|François DUBOUT Coulogne passionnément
|195
|6,86%
|Participation au scrutin
|Coulogne
|Taux de participation
|62,57%
|Taux d'abstention
|37,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,64%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Nombre de votants
|2 930
Source : ministère de l’Intérieur
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