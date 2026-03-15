Résultat de l'élection municipale 2026 à Coulommiers : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Coulommiers

Tête de listeListe
Franck Riester
Franck Riester Liste divers centre
COULOMMIERS POUR VOUS
  • Franck Riester
  • Sophie Deloisy
  • Matthieu Brun
  • Sarah Esmieu
  • Eric Damet
  • Gaby Savanne
  • Thomas Lozano
  • Michèle Kit
  • Daniel Boulvrais
  • Nathalie Salaün
  • Pascal Fournier
  • Valérie Martinaud
  • Kevin Chevrier
  • Sonia Romain
  • Mohammed Marwane
  • Christine Darras
  • Valentin Ousselin
  • Karine Minetto
  • Wesley Callou
  • Sandrine Payenneville
  • Daniel Habonneau
  • Céline Guesdon
  • Patrick Ashford
  • Ann-Marie Kornek
  • Frédéric Mayol
  • Carole Janklewicz
  • Yohan Feuvrier
  • Véronique Petit
  • Philippe Guery
  • Marie-Agnès Faye
  • Pascal Constantin
  • Murielle Mulot
  • Ike Chapotot
  • Laurence Picard
  • Alain Livache
François Lenormand
François Lenormand Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR COULOMMIERS
  • François Lenormand
  • Christelle Duquesne
  • Franck Frottier
  • Isabelle Moisy
  • Sasha Ammar-Maassen
  • Chrystelle Dautremer
  • Jean-Luc Domingo
  • Sylvie Agostinelli
  • Antoine Jandia
  • Nathalie Wisniewski
  • Alexandre Bozic
  • Chrislaine Jaheny
  • Yves Breugnot
  • Françoise Reydet
  • Norbert Bousquet
  • Isabelle Imbert
  • Alexandre Allag
  • Angélina Afonso
  • Philippe Flamant
  • Sabrina Renard
  • René Mimouni
  • Rita Genna
  • Jean-Marc Triaire
  • Juliette Cassiau
  • Charles Laplaige
  • Denise Bélinak
  • Christian Maassen
  • Stéphanie Landru
  • Dexter Galanopoulos
  • Brigitte Billien
  • Frédéric Laplaige
  • Virginie Konieczny
  • Rui Parente-Paredes
  • Estelle Sureau
  • Grégor Liebart

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Riester
Franck Riester (27 élus) Coulommiers demain 		1 550 58,84%
  • Franck Riester
  • Laurence Picard
  • Pascal Fournier
  • Sophie Deloisy
  • Daniel Boulvrais
  • Sarah Esmieu
  • Alexis Montoisy
  • Michèle Kit
  • Jean Bardet
  • Sylviane Perrin
  • Matthieu Brun
  • Gaby Savanne
  • Eric Damet
  • Milca Hermance
  • Patrick Ashford
  • Noua Diab
  • Bastien Gibaut
  • Claude Lorenter
  • Kevin Chevrier
  • Sonia Romain
  • Mohammed Marwane
  • Christine Darras
  • Bertrand Poulmaire
  • Brigitte Dozinel
  • Xavier Pierrette
  • Bernadette Souillac
  • Alain Livache
Aude Canale
Aude Canale (5 élus) Coulommiers en commun "entrez dans l'air du temps" 		791 30,03%
  • Aude Canale
  • Pascal Thierry
  • Emilie Thebault
  • M'bama Ibrahim
  • Coralie Chamois
Pierre Mairey
Pierre Mairey (1 élu) Ensemble avec vous 		293 11,12%
  • Pierre Mairey
Participation au scrutin Coulommiers
Taux de participation 30,22%
Taux d'abstention 69,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 751

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Riester
Franck Riester (28 élus) Continuons ensemble pour coulommiers 		3 213 66,97%
  • Franck Riester
  • Ginette Motot
  • Pascal Fournier
  • Laurence Picard
  • Jean Pierre Aubry
  • Sophie Deloisy
  • Daniel Boulvrais
  • Véronique Maassen
  • Alexis Montoisy
  • Sylviane Perrin
  • Patrick Ashford
  • Marie José Thouret
  • Philippe De La Chapelle
  • Solange Desmontier
  • Jean Vincent Dauna
  • Marie Belverge
  • Jean Claude Legeay
  • Michèle Kit
  • Alain Livache
  • Maria Langlois
  • Philippe Jaulneau
  • Noua Diab
  • Xavier Pierrette
  • Bernadette Souillac
  • Didier Moreau
  • Marie-Ange Yvon
  • Alain Martinot
  • Sonia Romain
Georges Hurth
Georges Hurth (2 élus) Coulommiers bleu marine 		667 13,90%
  • Georges Hurth
  • Joëlle Lenglet
Aude Canale
Aude Canale (2 élus) Coulommiers pour tous 		642 13,38%
  • Aude Canale
  • Claude Lillemann
Josy Mollet-Lidy
Josy Mollet-Lidy (1 élu) Coulommiers 2014, un nouvel elan humain et solidaire 		275 5,73%
  • Josy Mollet-Lidy
Participation au scrutin Coulommiers
Taux de participation 52,99%
Taux d'abstention 47,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,50%
Nombre de votants 4 920

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