Résultat de l'élection municipale 2026 à Coulommiers : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Coulommiers [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Coulommiers sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Coulommiers.
L'actu des élections municipales 2026 à Coulommiers
12:06 - Tout savoir sur les municipales à Coulommiers
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Coulommiers sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Dans le cadre des élections municipales 2026, les votants de Coulommiers sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral constitue un temps fort de la vie démocratique locale. Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? Retrouvez ci-dessous la liste des candidats à Coulommiers. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Coulommiers
|Tête de listeListe
|
Franck Riester
Liste divers centre
COULOMMIERS POUR VOUS
|
|
François Lenormand
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR COULOMMIERS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Riester (27 élus) Coulommiers demain
|1 550
|58,84%
|
|Aude Canale (5 élus) Coulommiers en commun "entrez dans l'air du temps"
|791
|30,03%
|
|Pierre Mairey (1 élu) Ensemble avec vous
|293
|11,12%
|
|Participation au scrutin
|Coulommiers
|Taux de participation
|30,22%
|Taux d'abstention
|69,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 751
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Riester (28 élus) Continuons ensemble pour coulommiers
|3 213
|66,97%
|
|Georges Hurth (2 élus) Coulommiers bleu marine
|667
|13,90%
|
|Aude Canale (2 élus) Coulommiers pour tous
|642
|13,38%
|
|Josy Mollet-Lidy (1 élu) Coulommiers 2014, un nouvel elan humain et solidaire
|275
|5,73%
|
|Participation au scrutin
|Coulommiers
|Taux de participation
|52,99%
|Taux d'abstention
|47,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,50%
|Nombre de votants
|4 920
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