Résultat municipale 2026 à Coulommiers (77120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Coulommiers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Coulommiers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Coulommiers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck RIESTER
Franck RIESTER (28 élus) COULOMMIERS POUR VOUS 		2 790 66,22%
  • Franck RIESTER
  • Sophie DELOISY
  • Matthieu BRUN
  • Sarah ESMIEU
  • Eric DAMET
  • Gaby SAVANNE
  • Thomas LOZANO
  • Michèle KIT
  • Daniel BOULVRAIS
  • Nathalie SALAÜN
  • Pascal FOURNIER
  • Valérie MARTINAUD
  • Kevin CHEVRIER
  • Sonia ROMAIN
  • Mohammed MARWANE
  • Christine DARRAS
  • Valentin OUSSELIN
  • Karine MINETTO
  • Wesley CALLOU
  • Sandrine PAYENNEVILLE
  • Daniel HABONNEAU
  • Céline GUESDON
  • Patrick ASHFORD
  • Ann-Marie KORNEK
  • Frédéric MAYOL
  • Carole JANKLEWICZ
  • Yohan FEUVRIER
  • Véronique PETIT
François LENORMAND
François LENORMAND (5 élus) RASSEMBLEMENT POUR COULOMMIERS 		1 423 33,78%
  • François LENORMAND
  • Christelle DUQUESNE
  • Franck FROTTIER
  • Isabelle MOISY
  • Sasha AMMAR-MAASSEN
Participation au scrutin Coulommiers
Taux de participation 47,11%
Taux d'abstention 52,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,07%
Nombre de votants 4 404

Source : ministère de l’Intérieur

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