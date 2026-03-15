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19:21 - Coulommiers : démographie et socio-économie impactent les municipales En pleine campagne électorale municipale, Coulommiers est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 15 696 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 071 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 9 997 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (69,58%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Avec 1 546 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 11,67%, Coulommiers est un exemple de pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 13,87%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2 204 euros par mois, témoignant d'une certaine prospérité. À Coulommiers, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - La commune de Coulommiers s'ancre du côté du RN Le RN restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Coulommiers en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 27,70% des voix comptabilisées lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 47,29% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 23,31% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement nationaliste obtenait 44,22% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 37,61% aux élections européennes, juste avant la dissolution. Les législatives enfin déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 38,27% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il achèvera sa course avec 41,84% lors du vote final.

16:58 - Coulommiers classée chez les abstentionnistes avant ces municipales En parallèle des municipales 2026, le niveau de la participation jouera fortement sur les résultats de Coulommiers. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 2 751 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 30,22 % (une mobilisation modeste) alors qu'en raison de l'épidémie de coronavirus, une part importante des électeurs avaient préféré éviter les isoloirs. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec la présidentielle, celui où les Français se manifestent le plus. Le choix du locataire de l'Elysée avait ainsi provoqué un fort engouement, avec 67,99 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 32,01 %). L'affluence pour les législatives, chiffrée quant à elle à 40,41 % en 2022, a fortement évolué pour culminer à 57,89 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 42,50 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée où la participation peine à décoller.

15:59 - Il y a deux ans, Coulommiers s'était tournée vers la droite La situation politique de Coulommiers a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Les Européennes 2024 à Coulommiers avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (37,61%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 14,31% des suffrages. Philippe Fontana (Union de l'extrême droite) avait par la suite performé au premier tour des élections législatives à Coulommiers quelques semaines plus tard avec 38,27%. Franck Riester (Majorité présidentielle) terminait à la deuxième place avec 32,61%. Mais c'est finalement Franck Riester (Majorité présidentielle) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 58,16% des suffrages exprimés.

14:57 - À Coulommiers, un électorat difficile à cerner Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Coulommiers privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (27,70%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 25,38%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 52,71%, contre 47,29% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Coulommiers plébiscitaient Franck Riester (Ensemble !) avec 36,12% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Franck Riester virant de nouveau en tête avec 55,78% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Coulommiers comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Et si l'élection à Coulommiers se jouait sur la fiscalité ? En ce qui concerne la fiscalité locale de Coulommiers, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 846 euros en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 663 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 41,47 % en 2024 (contre environ 21,49 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 257 770 € en 2024. Un apport qui est loin des quelque 2,65395 millions d'euros récoltés en 2020 avec un taux resté à près de 20,08 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, justifiant cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Coulommiers À Coulommiers, les résultats du scrutin municipal de 2020 se sont avérés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Au terme du premier tour à l'époque, Franck Riester (Divers centre) a distancé ses concurrents en récoltant 1 550 suffrages (58,84%). Juste derrière, Aude Canale (Divers gauche) a obtenu 30,03% des suffrages. Pierre Mairey (Divers) suivait, réunissant 293 bulletins (11,12%). Cette victoire au premier tour de Franck Riester a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ce scrutin de 2026 à Coulommiers, ce décor constitue un point de départ particulier. Pour remettre en cause cette mainmise ce dimanche, les opposants devront redoubler d'efforts, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.