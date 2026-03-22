Résultat municipale 2026 à Cour-Cheverny (41700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cour-Cheverny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cour-Cheverny, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cour-Cheverny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre LAMBIN
Pierre LAMBIN (18 élus) VIVONS COUR-CHEVERNY! 		793 53,65%
  • Pierre LAMBIN
  • Aurélie PHILIPPOT
  • Guy KARPOFF
  • Térésa TOUZET
  • Gérard ROUSSAY
  • Nicole THUILLIER
  • Jean-Luc MERCAT
  • Corinne LECOMTE
  • Raphaël BEAUGILLET
  • Bénédicte BOCAGE
  • Pascal COURTOIS
  • Christine MAIGRE
  • Frédéric GAILLARD
  • Judith LORET
  • Jérémy TRAYAUD
  • Christine PAUSADER
  • Alain BARBIER
  • Marine CLAIREMBAULT
Arnaud CHATILLON
Arnaud CHATILLON (5 élus) UNIS POUR L'AVENIR DE COUR-CHEVERNY 		685 46,35%
  • Arnaud CHATILLON
  • Corinne GUILLON
  • Jacques LOBROT
  • Stéphanie AMOUDRY
  • Dominique CHAUVEAU
Participation au scrutin Cour-Cheverny
Taux de participation 68,62%
Taux d'abstention 31,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 1 522

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Cour-Cheverny - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre LAMBIN
Pierre LAMBIN (Ballotage) VIVONS COUR-CHEVERNY! 		581 38,66%
Arnaud CHATILLON
Arnaud CHATILLON (Ballotage) COUR-CHEVERNY, SON AVENIR, NOTRE AVENIR 		479 31,87%
Jacques LOBROT
Jacques LOBROT (Ballotage) COUR-CHEVERNY VIVRE ET AVANCER ENSEMBLE 		443 29,47%
Participation au scrutin Cour-Cheverny
Taux de participation 69,21%
Taux d'abstention 30,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 1 535

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