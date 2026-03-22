Résultat municipale 2026 à Cour-Cheverny (41700) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cour-Cheverny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cour-Cheverny, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cour-Cheverny [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre LAMBIN (18 élus) VIVONS COUR-CHEVERNY!
|793
|53,65%
|
|Arnaud CHATILLON (5 élus) UNIS POUR L'AVENIR DE COUR-CHEVERNY
|685
|46,35%
|
|Participation au scrutin
|Cour-Cheverny
|Taux de participation
|68,62%
|Taux d'abstention
|31,38%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Nombre de votants
|1 522
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Cour-Cheverny - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre LAMBIN (Ballotage) VIVONS COUR-CHEVERNY!
|581
|38,66%
|Arnaud CHATILLON (Ballotage) COUR-CHEVERNY, SON AVENIR, NOTRE AVENIR
|479
|31,87%
|Jacques LOBROT (Ballotage) COUR-CHEVERNY VIVRE ET AVANCER ENSEMBLE
|443
|29,47%
|Participation au scrutin
|Cour-Cheverny
|Taux de participation
|69,21%
|Taux d'abstention
|30,79%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,24%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Nombre de votants
|1 535
Election municipale 2026 à Cour-Cheverny [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cour-Cheverny sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cour-Cheverny.
L'actu des élections municipales 2026 à Cour-Cheverny
18:39 - Cour-Cheverny : le vote des électeurs l'année de la dissolution
À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de Cour-Cheverny avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 33,89% des bulletins. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Cour-Cheverny portaient leur choix sur Marc Fesneau (Majorité présidentielle) avec 38,55% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Marc Fesneau culminant à 56,64% des voix sur place. L'orientation des électeurs de Cour-Cheverny a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune esquissait une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un secteur difficile à classer.
15:57 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Cour-Cheverny
Quel bilan peut-on tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Cour-Cheverny ? Sans aucune opposition, 'Ensemble, cour-cheverny va plus loin' a logiquement recueilli 668 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc clos dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Cour-Cheverny, cette dynamique pose les bases. L'attention cette année se focalisera sur la capacité d'une alternative à émerger face à la majorité sortante. Un indice est vraisemblablement caché dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).
13:58 - Qui est encore en lice à Cour-Cheverny pour le 2e tour de l'élection ?
Pour le match retour des municipales 2026 à Cour-Cheverny ce dimanche, les électeurs doivent donc départager Pierre Lambin et Arnaud Chatillon, d'après les listes des candidats pour le deuxième tour rendues publiques cette semaine par le ministère de l'Intérieur. Bien que le seuil qualificatif ait été atteint, Jacques Lobrot est absent de ce second tour. L'heure de fermeture des 2 bureaux de vote de Cour-Cheverny a été arrêtée à 18 heures.
11:59 - Un premier constat à Cour-Cheverny avec les résultats du 1er tour
Les élections municipales 2026 à Cour-Cheverny ont vu Pierre Lambin prendre la première place il y a une semaine avec 38,66 % des votes. Derrière, Arnaud Chatillon a pris la position de dauphin avec 31,87 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, avec 29,47 %, Jacques Lobrot s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Cour-Cheverny, le vote a enregistré une participation de 69,21 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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