Résultat de l'élection municipale 2026 à Courbevoie : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Courbevoie

Le deuxième tour des élections municipales à Courbevoie a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Aurélie Taquillain
Aurélie Taquillain Liste divers droite
Le renouveau sûr et serein
  • Aurélie Taquillain
  • Didier Allard
  • Marion Jacob-Chaillet
  • Adile Farqane
  • Caroline de Monpezat
  • Sidney Studnia
  • Nathalie Renault
  • Alexandre Faraut
  • Charazed Djebbari
  • Alexandre Smadja
  • Isabelle Rivière
  • Jean-Philippe Elie
  • Sandrine Cohen-Solal
  • Vincent Tarazona
  • Claire Christmann
  • Mohand Hamache
  • Valérie Marchand-Joly
  • Michaël Asseraf
  • Dorothée Bitar-Beaufils
  • Bertrand Nicol
  • Sandrine Agésilias
  • Jean-Christophe Adenis
  • Sophie Morvan
  • Laurent Fitoussi
  • Anne-Karen Epee
  • Matthieu Olivier
  • Flavienne Elom
  • Sébastien Grange
  • Dominique Fratellia
  • Stéfen Bompais
  • Sandrine Locqueneux
  • Arash Derambarsh
  • Solange Rossignol-Gueguen
  • Grégory Decoster
  • Audrey Nieuwmunster
  • Jean-Michel Hu Yang
  • Anne-Sophie Delmarre
  • Guillaume Martin
  • Meriem Dahan
  • Cyprien Ronze-Spilliaert
  • Raphaëlle Meline
  • Matthieu Colombel
  • Roxana-Andreea Mitrache
  • Michel Chopinaud
  • Ornella Amsellem
  • Thierry Colas
  • Christelle Akué
  • Pascal Merle
  • Rita Khawand
  • Kévin Anidjar
  • Inès Salmi
  • Frédéric Andrinal
  • Homa Jouan
  • Quentin Tayssier
  • Nicole Petit
Vincent Julé
Vincent Julé Liste Divers
Bien vivre ensemble à Courbevoie
  • Vincent Julé
  • Stéphanie de Montgolfier
  • Khalid Aït Hamou
  • Aurore Legrandois
  • Grégory Saccol
  • Sandra Guillemin
  • Ahmed Timsit
  • Agnès Craipeau
  • Georges Chasseuil
  • Djamila Guia
  • Philippe Boudoux
  • Rim Saker
  • Jean Nasr
  • Anne Aubry
  • Alexandre Dubray
  • Maria Cotora
  • Gilles Nicoulaud
  • Émilie Boutet
  • Christian Dalmayrac
  • Fatima Angatahy
  • Kefah Seyed
  • Sylvie Leneveu
  • Gaspard Salluron--Besnard
  • Florence Couvreur
  • Jean-Marie Tellier
  • Nathaniele Sebban
  • Antonin Nourrisson
  • Nathalie Conné
  • Kerem Kilic
  • Loubna Charki
  • Raphaël Falk
  • Tam Pham
  • Philippe Compagnon
  • Cécile Renault
  • Rachid Kireche
  • Renée Tari
  • Xavier Vibert
  • Valérie Boché
  • Erwan de Botmiliau
  • Laura Perrot
  • Pascal Griesmar
  • Aude Nazeyrollas
  • Francis Leneveu
  • Sylvie Combe
  • Samir Hammiche
  • Anne-Gabrielle Compagnon
  • Reynald Gil
  • Michèle Legris
  • Sébastien Karlin
  • Sylvie Maggio
  • Paul Cacciaguerra
  • Amandine Fallet
  • David Auclair
  • Mary Minzly
  • Vincent Bernaus
Alban Thomas
Alban Thomas Liste d'union à gauche
ALTERNATIVE CITOYENNE COURBEVOIE - LA GAUCHE UNIE
  • Alban Thomas
  • Mina Stahl
  • Arthur Babikian
  • Marie Doitteau
  • Romain Gallea
  • Daphné Goudet
  • Maël Salenave-Pousse
  • Evelyne Vacherie
  • Clément Jehanno Ducrocq
  • Katia Swiderek
  • Adam Omar
  • Ingrid Fasshauer
  • Karim Larnaout
  • Aline Delobel
  • Guillaume Audrain
  • Isabelle Tresson
  • Loïc Milhet
  • Auriane Mahmoud
  • Jean-Marc Liotier
  • Dominique Burre-Cassou
  • André Urban
  • Bénédicte Simonneau
  • Abdsalam Gherghout
  • Camille Marques
  • Jean-Baptiste Fournier
  • Cécile Boucherie
  • Walid Ramadan
  • Laïla Tiékoura Abdoulaye
  • Nassim Hamiane
  • Joëlle Paris
  • David Davila
  • Inès El Hachimi
  • David Neveu
  • Alliyah Sopena
  • Flavien Mombo
  • Launëlia d'Almeida
  • Georgy Yimbi
  • Claire Leplat
  • Patrick Letouzey
  • Zohra Abderrahmani
  • Didier Levieux
  • Laure Guion
  • Marc Dandurand
  • Nathalie Stel
  • Thièry Bourany
  • Hélène Nativel
  • Jean-Ollivier Serra
  • Claire Aveline
  • Jean-Michel Roux
  • Suzanne Gruyer
  • Thierry Mignard
  • Colette Faivre
  • Jean-Paul Abel Vanhoove
Jacques Kossowski
Jacques Kossowski Liste d'union à droite
L'expérience et l'avenir pour Courbevoie
  • Jacques Kossowski
  • Stéphanie Soares
  • Khalid Ait Omar
  • Béatrice Germain
  • Hervé de Compiègne
  • Sandrine Peney
  • Sébastien Beauval
  • Marie-Pierre Limoge
  • Jason Graindepice
  • Marie Geroudet
  • Samy Merbah
  • Pauline Heymann
  • Cédric Flavien
  • Nathaly Lederman
  • Louis Brosse
  • Aviva Leszczynski
  • Patrick Gimonet
  • Sybille Picot de Moras d'Aligny
  • Benoît Deneulin
  • Maria Garcia
  • Pascal Humruzian
  • Valérie Sy Cholet
  • Olivier Marmagne
  • Catherine Morelle
  • Alexandre Paepageay
  • Anne-Julie Pont-Buisson
  • François Lattouf
  • Victoria Dognin
  • Hugues Latourrette
  • Fatimé Kolingar
  • Christophe Bressy
  • Christelle Levilain
  • Ludovic Lascar
  • Florence Hugon
  • Ismaël Diallo
  • Christine Hennion
  • Joris Cassa
  • Evelyne Luquet
  • Jérémy Carel
  • Aline Detry
  • Arnaud Faugas
  • Emilie Mattiroli
  • Nolann Ragusa
  • Valérie Brunissen
  • Florent Savi
  • Mahro Chafaï
  • Guillaume Anteblian
  • Haoyi Duan
  • Saad Sabeg
  • Jennifer Khelil-Berbar
  • José de Sousa Moura
  • Yasmina Kerriou
  • Adrien Perreau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Courbevoie

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques KOSSOWSKI
Jacques KOSSOWSKI (Ballotage) L'expérience et l'avenir pour Courbevoie 		10 918 39,69%
Aurélie TAQUILLAIN
Aurélie TAQUILLAIN (Ballotage) Le renouveau sûr et serein 		8 301 30,18%
Alban THOMAS
Alban THOMAS (Ballotage) ALTERNATIVE CITOYENNE COURBEVOIE - LA GAUCHE UNIE 		5 300 19,27%
Vincent JULÉ
Vincent JULÉ (Ballotage) Bien vivre ensemble à Courbevoie 		2 990 10,87%
Participation au scrutin Courbevoie
Taux de participation 52,93%
Taux d'abstention 47,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 28 168

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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