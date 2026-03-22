Résultat de l'élection municipale 2026 à Courbevoie : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courbevoie [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Courbevoie sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Courbevoie.
L'actu des élections municipales 2026 à Courbevoie
11:52 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections municipales à Courbevoie dimanche dernier ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Courbevoie dimanche dernier, le scrutin a mobilisé 52,93 % des électeurs sur place, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Au terme de ce vote, c'est Jacques Kossowski (Union de la droite) qui a pris l'avantage en récoltant 39,69 % des votes. À sa suite, Aurélie Taquillain (Divers droite) a pris la position de dauphine avec 30,18 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. La pole position, déjà remportée il y a six ans, a été maintenue pour Jacques Kossowski, mais il a enregistré une petite baisse de 5 points vis-à-vis des municipales de 2020. Pour compléter ce tableau, avec 19,27 %, Alban Thomas, étiqueté Union de la gauche, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Vincent Julé a récolté 10,87 % des bulletins, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Courbevoie
Le deuxième tour des élections municipales à Courbevoie a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Aurélie Taquillain
Liste divers droite
Le renouveau sûr et serein
|
|
Vincent Julé
Liste Divers
Bien vivre ensemble à Courbevoie
|
|
Alban Thomas
Liste d'union à gauche
ALTERNATIVE CITOYENNE COURBEVOIE - LA GAUCHE UNIE
|
|
Jacques Kossowski
Liste d'union à droite
L'expérience et l'avenir pour Courbevoie
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Courbevoie
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques KOSSOWSKI (Ballotage) L'expérience et l'avenir pour Courbevoie
|10 918
|39,69%
|Aurélie TAQUILLAIN (Ballotage) Le renouveau sûr et serein
|8 301
|30,18%
|Alban THOMAS (Ballotage) ALTERNATIVE CITOYENNE COURBEVOIE - LA GAUCHE UNIE
|5 300
|19,27%
|Vincent JULÉ (Ballotage) Bien vivre ensemble à Courbevoie
|2 990
|10,87%
|Participation au scrutin
|Courbevoie
|Taux de participation
|52,93%
|Taux d'abstention
|47,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|28 168
Source : ministère de l’Intérieur
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