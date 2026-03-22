Résultat de l'élection municipale 2026 à Courbevoie : les résultats du 2e tour

Programme de Aurélie Taquillain à Courbevoie (Le renouveau sûr et serein)

Rassemblement politique

Aurélie Taquillain se présente comme candidate à la mairie de Courbevoie avec une liste de rassemblement de la droite et du centre. Cette équipe est composée de femmes et d'hommes d'expérience, ainsi que de nouveaux visages engagés dans la vie locale. L'objectif est de rassembler les Courbevoisiens pour faire avancer la ville ensemble.

Priorités de la campagne

Les priorités de la candidate incluent le renforcement de la sécurité, l'absence de hausse d'impôts et une politique moderne en faveur des familles et des plus vulnérables. Ces mesures visent à améliorer la qualité de vie des habitants tout en soutenant le développement durable. La candidate souhaite s'appuyer sur les atouts de la ville tout en corrigeant ses faiblesses.

Mesures clés proposées

Aurélie Taquillain a défini dix mesures clés pour son mandat, dont le recrutement de nouveaux policiers municipaux et la diversification des commerces. Elle propose également la construction d'un nouvel équipement sportif et un projet pour revitaliser le cœur de Charras. Ces initiatives visent à renforcer la cohésion sociale et à dynamiser l'économie locale.

Engagement local

La candidate est profondément ancrée dans la vie de Courbevoie, ayant été élue depuis plus de 15 ans et ayant occupé divers postes, dont celui de conseillère départementale. Son engagement se traduit par une volonté de garantir un accès équitable aux services pour tous les Courbevoisiens. Elle appelle les habitants à voter pour une liste qui se veut proche de leurs préoccupations.