Résultat de l'élection municipale 2026 à Courcelles-lès-Lens : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Courcelles-lès-Lens

Le deuxième tour des élections municipales à Courcelles-lès-Lens a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marie Wasilewski
Marie Wasilewski Liste divers gauche
COURCELLES-LES-LENS, UNE HISTOIRE - L'AVENIR
  • Marie Wasilewski
  • Mohammed Elmostefa
  • Nathalie Juniet
  • Henri Anselin
  • Annie Penet-Wasilewski
  • Jean-Pierre Jereczek
  • Marine Gustiaux
  • Ludovic Richard
  • Julie Debacker
  • Abdelafide Benouda
  • Amandine Leroy
  • Claude Wasilewski
  • Céline Duquesne
  • Alain Cousin
  • Elisabeth Rodrigues
  • Patrick Vaast
  • Fatima Ichhache
  • David Szkudlarek
  • Cathy Mayelle
  • Gérald Bouquerel
  • Doriane Benmimoun
  • Jérémy Debacker
  • Géraldine Boussemart
  • Patrice Gueudin
  • Dominique Brefort
  • Richard Kaczmarek
  • Laura Bizoux
  • Bénamar Benmoussa
  • Julie Wasilewski
  • Jordan Joly
  • Amel Elmostefa
Édith Bleuzet-Carlier
Édith Bleuzet-Carlier Liste divers gauche
POURSUIVRE ET REUSSIR AVEC VOUS !
  • Édith Bleuzet-Carlier
  • Frédéric Geselle
  • Isabelle Jeannin
  • Brahim Moutaoukil
  • Valérie Vienne
  • Christopher Langrenez
  • Emma Delmare
  • Valentin Tabary
  • Annie Neuez
  • Michel Vivier
  • Florence Faber
  • Matthieu Tronet
  • Emmanuella Zuliani
  • Olivier Baey
  • Patricia Coneim
  • Necer Hamzaoui
  • Virginie Devermelle
  • Xavier Carlier
  • Delphine Riquet
  • Jérôme Grandjean
  • Audrey Roussel
  • Michel Denolf
  • Marie-Virginie Bachellé
  • Serge Vienne
  • Sara Moutaoukil
  • Georges Mesure
  • Bernadette Lefebvre
  • Eric Delvincourt
  • Eliane Flament
  • Maurice Belaïche
  • Nicole Vanhoutte
Pierre Szczypinski
Pierre Szczypinski Liste du Rassemblement National
EN AVANT POUR COURCELLES-LES-LENS
  • Pierre Szczypinski
  • Lydie Lavarde
  • Romain Krawczyk
  • Sandra Adamczewski
  • Thomas Vercruysse
  • Pascale Vendeville
  • Olivier Herbaut
  • Colette Nivesse
  • Samuel Fider
  • Brigitte Hewusz
  • Michel Broutin
  • Monique Renault
  • Bruno Gryson
  • Angélique Camus
  • Florian Leroy
  • Isabelle Cuevas
  • Alain Creton
  • Nadine Maciejewski
  • Teddy Leleux
  • Christine Ramu
  • Valentin Dessailly
  • Gaëtane Lion
  • Kévin Pinaton
  • Stéphanie Grandjean
  • Aymeric Lassalle
  • Catherine Rouquet
  • Christopher Beaussart
  • Roxane Bulot
  • Daniel Senechal
  • Cindy Smits
  • Eric Bulot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Courcelles-lès-Lens

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre SZCZYPINSKI
Pierre SZCZYPINSKI (Ballotage) EN AVANT POUR COURCELLES-LES-LENS 		1 439 49,28%
Édith BLEUZET-CARLIER
Édith BLEUZET-CARLIER (Ballotage) POURSUIVRE ET REUSSIR AVEC VOUS ! 		618 21,16%
Marie WASILEWSKI
Marie WASILEWSKI (Ballotage) COURCELLES-LES-LENS, UNE HISTOIRE - L'AVENIR 		340 11,64%
Daniel CHAVAUDRA
Daniel CHAVAUDRA FAIRE MIEUX ENSEMBLE POUR COURCELLES LES LENS 		271 9,28%
Philippe DUMARQUEZ
Philippe DUMARQUEZ AGIR POUR COURCELLES-LES-LENS 		252 8,63%
Participation au scrutin Courcelles-lès-Lens
Taux de participation 58,56%
Taux d'abstention 41,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 2 963

Source : ministère de l’Intérieur

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