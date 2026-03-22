Résultat de l'élection municipale 2026 à Courcelles-lès-Lens : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courcelles-lès-Lens [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Courcelles-lès-Lens sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Courcelles-lès-Lens.
L'actu des élections municipales 2026 à Courcelles-lès-Lens
11:44 - Quels sont les rapports de force à Courcelles-lès-Lens pour ce 2e tour des élections municipales ?
Pierre Szczypinski (Rassemblement National) a terminé en tête du premier tour des élections municipales à Courcelles-lès-Lens dimanche dernier, avec 49,28 % des votes. Dans son sillage, Édith Bleuzet-Carlier (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 21,16 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une domination claire. Par ailleurs, avec 11,64 %, Marie Wasilewski (Divers gauche) pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Daniel Chavaudra, avec la nuance La France insoumise, a récolté 9,28 % des bulletins, trop peu pour se qualifier seul. Du côté de la mobilisation à Courcelles-lès-Lens, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 41,44 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Courcelles-lès-Lens
Le deuxième tour des élections municipales à Courcelles-lès-Lens a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marie Wasilewski
Liste divers gauche
COURCELLES-LES-LENS, UNE HISTOIRE - L'AVENIR
|
|
Édith Bleuzet-Carlier
Liste divers gauche
POURSUIVRE ET REUSSIR AVEC VOUS !
|
|
Pierre Szczypinski
Liste du Rassemblement National
EN AVANT POUR COURCELLES-LES-LENS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Courcelles-lès-Lens
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre SZCZYPINSKI (Ballotage) EN AVANT POUR COURCELLES-LES-LENS
|1 439
|49,28%
|Édith BLEUZET-CARLIER (Ballotage) POURSUIVRE ET REUSSIR AVEC VOUS !
|618
|21,16%
|Marie WASILEWSKI (Ballotage) COURCELLES-LES-LENS, UNE HISTOIRE - L'AVENIR
|340
|11,64%
|Daniel CHAVAUDRA FAIRE MIEUX ENSEMBLE POUR COURCELLES LES LENS
|271
|9,28%
|Philippe DUMARQUEZ AGIR POUR COURCELLES-LES-LENS
|252
|8,63%
|Participation au scrutin
|Courcelles-lès-Lens
|Taux de participation
|58,56%
|Taux d'abstention
|41,44%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Nombre de votants
|2 963
Source : ministère de l’Intérieur
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