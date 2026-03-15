Résultat municipale 2026 à Courcelles-lès-Lens (62970) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Courcelles-lès-Lens a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Courcelles-lès-Lens, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Courcelles-lès-Lens [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre SZCZYPINSKI
Pierre SZCZYPINSKI EN AVANT POUR COURCELLES-LES-LENS 		1 439 49,28%
Édith BLEUZET-CARLIER
Édith BLEUZET-CARLIER POURSUIVRE ET REUSSIR AVEC VOUS ! 		618 21,16%
Marie WASILEWSKI
Marie WASILEWSKI COURCELLES-LES-LENS, UNE HISTOIRE - L'AVENIR 		340 11,64%
Daniel CHAVAUDRA
Daniel CHAVAUDRA FAIRE MIEUX ENSEMBLE POUR COURCELLES LES LENS 		271 9,28%
Philippe DUMARQUEZ
Philippe DUMARQUEZ AGIR POUR COURCELLES-LES-LENS 		252 8,63%
Participation au scrutin Courcelles-lès-Lens
Taux de participation 58,56%
Taux d'abstention 41,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 2 963

Source : ministère de l’Intérieur

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