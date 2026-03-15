En direct

19:19 - Courcelles-lès-Lens : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Courcelles-lès-Lens comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 8 015 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 298 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (81,40%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. La présence de 260 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 5,05%, favorise son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 095 euros par mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 15,28%, révélant une situation économique mitigée. À Courcelles-lès-Lens, où les moins de 30 ans représentent 43% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Courcelles-lès-Lens : des élections marquées par la poussée RN Le mouvement nationaliste était resté en retrait lors de l'élection municipale à Courcelles-lès-Lens il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen recueillait 45,66% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 64,23% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 53,00% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti nationaliste sécurisait 58,34% des voix locales. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 54,73% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 56,57% pour le parti nationaliste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Marine Le Pen.

16:58 - Résultats électoraux à Courcelles-lès-Lens : le point sur la participation Lors des municipales de 2020, la participation à Courcelles-lès-Lens était évaluée à 43,69 % lors du premier tour (un score dans la norme), représentant 2 065 votants alors qu'à cause de la pandémie du Covid-19, un grand nombre de votants avaient choisi de rester à la maison. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a ainsi été chiffré à 73,45 %. Il y a quatre ans, les législatives affichaient quant à elles une participation de 37,97 % (47,51 % au national), avant de bondir à 60,91 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient concentré 46,53 % des électeurs (soit environ 2 313 votants). En prenant du recul, les chiffres dessinent le portrait d'une localité moins participative que la moyenne. La participation des électeurs de Courcelles-lès-Lens sera en définitive un enjeu majeur pour ces municipales.

15:59 - Comment a voté Courcelles-lès-Lens l'année de la dissolution ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Courcelles-lès-Lens. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement conduits sur Jordan Bardella (54,73%). Marine Le Pen (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des législatives à Courcelles-lès-Lens une vingtaine de jours plus tard avec 56,57%. Samira Laal (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 28,97%. La conclusion était d'ailleurs immédiate sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Courcelles-lès-Lens : les résultats qu'il faut comprendre Lors des législatives de 2022, les votants de Courcelles-lès-Lens plébiscitaient Marine Le Pen (RN) avec 53,00% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,34%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Courcelles-lès-Lens voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 45,66% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 25,34%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 64,23% pour Marine Le Pen, contre 35,77% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Courcelles-lès-Lens révèle donc un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - À l'approche des municipales, comment a évolué la fiscalité à Courcelles-lès-Lens ? Illustration d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Courcelles-lès-Lens, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 13,03 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 12 730 €, marquant une forte baisse face aux 783 010 € enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Courcelles-lès-Lens est passé à 40,60 % en 2024 (contre 18,34 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Courcelles-lès-Lens s'est chiffrée à 509 € en 2024 (contre 400 € en 2020).

11:59 - Les résultats des dernières municipales à Courcelles-lès-Lens Les résultats des précédentes élections municipales à Courcelles-lès-Lens ont livré un constat instructif sur les rapports de force locaux. Dès le dimanche du premier tour, Édith Bleuzet-Carlier (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses concurrents en récoltant 39,95% des voix. À sa poursuite, Bernard Cardon (Divers gauche) a capté 35,89% des voix. Ce résultat serré soulevait de fortes interrogations en amont du deuxième tour. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Édith Bleuzet-Carlier l'a finalement emporté avec 49,73% des votes, face à Bernard Cardon avec 823 électeurs (39,85%) et Georges Milan avec 215 suffrages (10,41%). En revanche, le second tour s'est soldé par une large avance et un succès sans appel. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. La candidate étiquetée Divers gauche a certainement bénéficié du transfert des voix des listes de gauche sorties au premier tour, gagnant 220 voix supplémentaires entre les deux tours. L'équipe minoritaire est sommée d'obtenir un plus grand nombre de voix ce dimanche soir, dès le premier tour, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.