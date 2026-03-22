Résultat de l'élection municipale 2026 à Courchevel : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courchevel [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Courchevel sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Courchevel.
L'actu des élections municipales 2026 à Courchevel
11:45 - Quels sont les rapports de force à Courchevel pour ce 2e tour de l'élection ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Courchevel dimanche dernier, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin a vu 66,51 % des inscrits se déplacer sur place. C'est Jean Yves Pachod qui a pris la tête en récoltant 44,52 % des voix. Derrière, Armand Mongellaz est arrivé en deuxième position avec 28,90 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une domination claire. La meilleure place, déjà remportée il y a six ans, a été maintenue pour Jean Yves Pachod, mais il a concédé cependant 2 points. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Isabelle Monsenego est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Courchevel
Le deuxième tour des élections municipales à Courchevel a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Armand Mongellaz
Divers
Agir avec vous pour notre commune
|
|
Isabelle Monsenego
Divers
Une vision pour Courchevel
|
|
Jean Yves Pachod
Divers
vivre courchevel ensemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Courchevel
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Yves PACHOD (Ballotage) vivre courchevel ensemble
|573
|44,52%
|Armand MONGELLAZ (Ballotage) Agir avec vous pour notre commune
|372
|28,90%
|Isabelle MONSENEGO (Ballotage) Une vision pour Courchevel
|342
|26,57%
|Participation au scrutin
|Courchevel
|Taux de participation
|66,51%
|Taux d'abstention
|33,49%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,60%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,53%
|Nombre de votants
|1 315
Source : ministère de l’Intérieur
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