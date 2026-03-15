Résultat de l'élection municipale 2026 à Courdimanche : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Courdimanche [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Courdimanche sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Courdimanche.
L'actu des élections municipales 2026 à Courdimanche
13:45 - Comment a évolué l'imposition à Courdimanche pour les municipales ?
Si l'on observe la fiscalité de Courdimanche, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 11,20 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 21 890 € la même année, en net recul par rapport aux 1 362 620 € récoltés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Courdimanche est passé à 43,23 % en 2024 (contre 18,05 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Courdimanche a atteint 1 055 euros en 2024 contre 768 euros en début de mandat.
11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Courdimanche
Il peut être édifiant de s'intéresser aux scores du dernier scrutin municipal à Courdimanche. Unique liste en présence, la liste menée par Elvira Jaouen a naturellement recueilli 1 011 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Courdimanche, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Ce dimanche soir, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face au bloc majoritaire. C'est sans doute dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à chercher.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Courdimanche (95800) ?
Pour faire leur devoir électoral, les électeurs de l'agglomération pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 5 bureaux de vote de Courdimanche. Dans le cadre des élections municipales 2026, les votants de Courdimanche sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Courdimanche. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Courdimanche
|Tête de listeListe
|
Maryeme Bouslam
Liste divers gauche
COURDIMANCHE EN MOUVEMENT
|
|
Olivier Follmer
Liste Divers
COURDIMANCHE CITOYENNE
|
|
Sophie Matharan
Liste divers gauche
COURDIMANCHE NATURELLEMENT VERS L'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Elvira Jaouen (29 élus) Une ambition renouvelee pour courdimanche
|1 011
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Courdimanche
|Taux de participation
|24,85%
|Taux d'abstention
|75,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|1 091
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Elvira Jaouen (24 élus) Une energie durable pour courdimanche
|1 570
|62,95%
|
|Antoine Vandaele (5 élus) Courdimanche avant tout
|924
|37,04%
|
|Participation au scrutin
|Courdimanche
|Taux de participation
|59,98%
|Taux d'abstention
|40,02%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,19%
|Nombre de votants
|2 603
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