Résultat de l'élection municipale 2026 à Courdimanche : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Courdimanche

Tête de listeListe
Maryeme Bouslam
Maryeme Bouslam Liste divers gauche
COURDIMANCHE EN MOUVEMENT
  • Maryeme Bouslam
  • Jean-François Montmartre
  • Jennifer Ngo
  • Ahmed Said
  • Stéphanie Carnet
  • Eric Peerbocus
  • Christèle Kallenbrun
  • Lotfi Abdennebi
  • Linda Belabes
  • Franck Clavaud
  • Céline Paringaux Pihan
  • I Abdullah Pham
  • Clémence Edouard
  • Maxence Koffi
  • Haja Ghraieb
  • Said Chahlal
  • Morgane Lux
  • Sébastien Cauet
  • Nafie Correia
  • Tony Clavaud
  • Thi-Phuong Le
  • Jacques Romera
  • Rachkati Assoumani
  • Cédric Foucat
  • Touria El Attar
  • Sacha Protic
  • Catherine Adeline
  • Patrick Sonally
  • Linda Parada Araujo
  • Mikaël Ciocca
  • Eliane Belbouab
Olivier Follmer
Olivier Follmer Liste Divers
COURDIMANCHE CITOYENNE
  • Olivier Follmer
  • Alexandra Ramirez
  • Guillaume Cauvin
  • Atika Guettouche
  • Eric Maitre
  • Rita Bello
  • Eymed Ben Messaoud
  • Sandrine Juliot
  • Thomas Crepin
  • Alexandra Foret
  • Ali Wague
  • Veronique Gourdin
  • Eric Evenor
  • Laure Estin-Charbonnel
  • Marco Pinna
  • Jeanine Nguyen
  • Yssa Niakate
  • Carine Chaumeron
  • Arnaud Laurent
  • Lara Urnauer
  • Mourad Taimour
  • Elodie Gajdos
  • Christophe Ladire
  • Odette Hassan
  • Vincent Aubert
  • Prisca Gibert
  • David Foucher
  • Beatrice Marechal
  • Cyrille Rabourdin
Sophie Matharan
Sophie Matharan Liste divers gauche
COURDIMANCHE NATURELLEMENT VERS L'AVENIR
  • Sophie Matharan
  • Hussen Kebe
  • Marianne Garraud
  • Nicolas Girard
  • Emilie Evrard
  • Olivier de Los Bueis
  • Natacha Raffier
  • Xavier Costil
  • Leslie Brassac
  • Pascal Craffk
  • Karine Julliard
  • Pascal Houeix
  • Laurence Perrot
  • Noé Beulz
  • Jessica Crouzet
  • Michel Dumortier
  • Catherine Toussaint
  • Stephane Crusoe
  • Romy Dematons
  • Elvis Logbo
  • Véronique Gardes
  • Christophe Lhardy
  • Chantal de Saran
  • Jean-Paul Martin
  • Setalyne Hannon
  • Didier Dague
  • Magali Letailleur
  • Alain Wurtz
  • Kelly Fernandes Lopes
  • Emmanuel Geiger
  • Hélène d'Inca

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Elvira Jaouen
Elvira Jaouen (29 élus) Une ambition renouvelee pour courdimanche 		1 011 100,00%
  • Elvira Jaouen
  • Pascal Craffk
  • Sophie Matharan
  • Hussen Kebe
  • Véronique Gardes
  • Olivier Follmer
  • Marie Antoinette Lopes Passi
  • Xavier Costil
  • Francisca Nonque
  • Pascal Houeix
  • Emilie Evrard
  • Benoit Chaveron
  • Chantal De Saran
  • Olivier De Los Bueis
  • Laure Clement
  • Pascal Andriot
  • Maud Eono
  • Christophe Lhardy
  • Lydia Bumenn
  • Didier Dague
  • Séverine Liber
  • Nicolas Babut
  • Caroline Lux
  • Jean-Paul Martin
  • Sophie Famechon
  • Nicolas Girard
  • Nathalie Casaubon
  • Amar Haddou
  • Françoise Greiner
Participation au scrutin Courdimanche
Taux de participation 24,85%
Taux d'abstention 75,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 1 091

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Elvira Jaouen
Elvira Jaouen (24 élus) Une energie durable pour courdimanche 		1 570 62,95%
  • Elvira Jaouen
  • Pascal Craffk
  • Roseline Drouin
  • Didier Dague
  • Sylvette Amestoy
  • Xavier Costil
  • Anne-Claire Le Bolloch
  • Hussen Kebe
  • Isabelle Thenon
  • Yves Ripoche
  • Sandra Popieluch-Nguyen
  • Christophe Pras
  • Linda Hella
  • Pascal Houeix
  • Marie-France Tronel
  • Christophe Lhardy
  • Sophie Matharan
  • The Hung Pham
  • Chantal De Saran
  • Alain Wurtz
  • Maryeme Bouslam
  • Mathieu Uhl
  • Emmanuelle Averty
  • Pascal Andriot
Antoine Vandaele
Antoine Vandaele (5 élus) Courdimanche avant tout 		924 37,04%
  • Antoine Vandaele
  • Joëlle Collet
  • Philippe Maillard
  • Lydie Vantornout
  • Franck Tirouard
Participation au scrutin Courdimanche
Taux de participation 59,98%
Taux d'abstention 40,02%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,19%
Nombre de votants 2 603

Villes voisines de Courdimanche

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