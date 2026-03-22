Résultat de l'élection municipale 2026 à Courdimanche : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Courdimanche

Le deuxième tour des élections municipales à Courdimanche a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Maryeme Bouslam
Maryeme Bouslam Liste Divers
COURDIMANCHE EN MOUVEMENT
  • Maryeme Bouslam
  • Jean-François Montmartre
  • Jennifer Ngo
  • Ahmed Said
  • Stéphanie Carnet
  • Eric Peerbocus
  • Christèle Kallenbrun
  • Lotfi Abdennebi
  • Linda Belabes
  • Franck Clavaud
  • Céline Paringaux Pihan
  • I Abdullah Pham
  • Clémence Edouard
  • Maxence Koffi
  • Haja Ghraieb
  • Said Chahlal
  • Morgane Lux
  • Sébastien Cauet
  • Nafie Correia
  • Tony Clavaud
  • Thi-Phuong Le
  • Jacques Romera
  • Rachkati Assoumani
  • Cédric Foucat
  • Touria El Attar
  • Sacha Protic
  • Catherine Adeline
  • Patrick Sonally
  • Linda Parada Araujo
  • Mikaël Ciocca
  • Eliane Belbouab
Olivier Follmer
Olivier Follmer Liste Divers
COURDIMANCHE CITOYENNE
  • Olivier Follmer
  • Alexandra Ramirez
  • Guillaume Cauvin
  • Atika Guettouche
  • Eric Maitre
  • Rita Bello
  • Eymed Ben Messaoud
  • Sandrine Juliot
  • Thomas Crepin
  • Alexandra Foret
  • Ali Wague
  • Veronique Gourdin
  • Eric Evenor
  • Laure Estin-Charbonnel
  • Marco Pinna
  • Jeanine Nguyen
  • Yssa Niakate
  • Carine Chaumeron
  • Arnaud Laurent
  • Lara Urnauer
  • Mourad Taimour
  • Elodie Gajdos
  • Christophe Ladire
  • Odette Hassan
  • Vincent Aubert
  • Prisca Gibert
  • David Foucher
  • Beatrice Marechal
  • Cyrille Rabourdin
Sophie Matharan
Sophie Matharan Liste divers gauche
COURDIMANCHE NATURELLEMENT VERS L'AVENIR
  • Sophie Matharan
  • Hussen Kebe
  • Marianne Garraud
  • Nicolas Girard
  • Emilie Evrard
  • Olivier de Los Bueis
  • Natacha Raffier
  • Xavier Costil
  • Leslie Brassac
  • Pascal Craffk
  • Karine Julliard
  • Pascal Houeix
  • Laurence Perrot
  • Noé Beulz
  • Jessica Crouzet
  • Michel Dumortier
  • Catherine Toussaint
  • Stephane Crusoe
  • Romy Dematons
  • Elvis Logbo
  • Véronique Gardes
  • Christophe Lhardy
  • Chantal de Saran
  • Jean-Paul Martin
  • Setalyne Hannon
  • Didier Dague
  • Magali Letailleur
  • Alain Wurtz
  • Kelly Fernandes Lopes
  • Emmanuel Geiger
  • Hélène d'Inca

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Courdimanche

Tête de listeListe Voix % des voix
Sophie MATHARAN
Sophie MATHARAN (Ballotage) COURDIMANCHE NATURELLEMENT VERS L'AVENIR 		954 39,49%
Olivier FOLLMER
Olivier FOLLMER (Ballotage) COURDIMANCHE CITOYENNE 		876 36,26%
Maryeme BOUSLAM
Maryeme BOUSLAM (Ballotage) COURDIMANCHE EN MOUVEMENT 		586 24,25%
Participation au scrutin Courdimanche
Taux de participation 52,10%
Taux d'abstention 47,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 2 465

Source : ministère de l’Intérieur

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