Résultat de l'élection municipale 2026 à Courdimanche : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courdimanche [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Courdimanche sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Courdimanche.
L'actu des élections municipales 2026 à Courdimanche
11:47 - Sophie Matharan, Olivier Follmer et Maryeme Bouslam forment le trio de tête à Courdimanche
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Courdimanche dimanche dernier, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 47,90 %. À l'issue du dépouillement, c'est Sophie Matharan (Divers gauche) qui s'est arrogée la première place en rassemblant 39,49 % des voix. Ensuite, Olivier Follmer a obtenu la seconde place avec 36,26 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Maryeme Bouslam, étiquetée Divers gauche, est arrivée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Courdimanche
Le deuxième tour des élections municipales à Courdimanche a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Maryeme Bouslam
Liste Divers
COURDIMANCHE EN MOUVEMENT
|
|
Olivier Follmer
Liste Divers
COURDIMANCHE CITOYENNE
|
|
Sophie Matharan
Liste divers gauche
COURDIMANCHE NATURELLEMENT VERS L'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Courdimanche
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sophie MATHARAN (Ballotage) COURDIMANCHE NATURELLEMENT VERS L'AVENIR
|954
|39,49%
|Olivier FOLLMER (Ballotage) COURDIMANCHE CITOYENNE
|876
|36,26%
|Maryeme BOUSLAM (Ballotage) COURDIMANCHE EN MOUVEMENT
|586
|24,25%
|Participation au scrutin
|Courdimanche
|Taux de participation
|52,10%
|Taux d'abstention
|47,90%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,65%
|Nombre de votants
|2 465
Source : ministère de l’Intérieur
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