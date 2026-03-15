Résultat municipale 2026 à Courdimanche (95800) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Courdimanche. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Courdimanche, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Courdimanche [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Olivier FOLLMER
Olivier FOLLMER COURDIMANCHE CITOYENNE 		731 39,47%
Sophie MATHARAN
Sophie MATHARAN COURDIMANCHE NATURELLEMENT VERS L'AVENIR 		714 38,55%
Maryeme BOUSLAM
Maryeme BOUSLAM COURDIMANCHE EN MOUVEMENT 		407 21,98%
Participation au scrutin Courdimanche Partiels *
Taux de participation 51,34%
Taux d'abstention 48,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,43%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 1 890

* Résultats partiels sur 80% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Val-d'Oise ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Val-d'Oise. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Courdimanche

En savoir plus sur Courdimanche