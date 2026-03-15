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19:21 - Analyse démographique des municipales à Courdimanche À Courdimanche, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influencer les élections municipales. Avec un taux de chômage de 9,85% et une densité de population de 1277 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 29,20%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,60% et d'une population immigrée de 17,02% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le taux d'étudiants, évalué à 8,23% à Courdimanche, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Courdimanche ? Le RN était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Courdimanche il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 14,97% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 28,18% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 12,27% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Courdimanche comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 21,16% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 23,89% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 33,01% le dimanche suivant.

16:58 - Courdimanche : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales à Courdimanche, l'abstention concernait 75,15 % des inscrits, une abstention très élevée alors que sévissait l'épidémie de Covid. Rappelons que les élections municipales restent pourtant traditionnellement, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs votent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'élever à 22,72 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 50,03 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 32,66 %, loin des 53,46 % affichés aux législatives de 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent in fine le profil d'une contrée distancée du processus électoral par rapport au reste de la France. En ce jour de municipales 2026 à Courdimanche, cette réalité sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Courdimanche L'orientation des électeurs de Courdimanche a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme une terre macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un territoire difficile à étiqueter. Lors des dernières élections européennes, le podium à Courdimanche s'était en effet dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (21,16%), en première position devant Manon Aubry (19,30%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (15,89%). Aurélien Taché (Union de la gauche) avait ensuite remporté au premier tour des législatives à Courdimanche une vingtaine de jours plus tard avec 38,07%. Sonia Krimi (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 23,95%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Aurélien Taché culminant à 66,99% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Qui est arrivé en tête des scrutins il y a 4 ans à Courdimanche ? Globalement, le paysage électoral fait de Courdimanche un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Courdimanche choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 30,92% des voix, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 30,48%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 71,82% pour Emmanuel Macron, contre 28,18% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Courdimanche plébiscitaient Victorien Lachas (Ensemble !) avec 28,06% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,04%.

12:58 - Comment a évolué l'imposition à Courdimanche pour les municipales ? Si l'on observe la fiscalité de Courdimanche, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 11,20 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 21 890 € la même année, en net recul par rapport aux 1 362 620 € récoltés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Courdimanche est passé à 43,23 % en 2024 (contre 18,05 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Courdimanche a atteint 1 055 euros en 2024 contre 768 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur les résultats de la municipale de 2020 à Courdimanche Il peut être édifiant de s'intéresser aux scores du dernier scrutin municipal à Courdimanche. Unique liste en présence, la liste menée par Elvira Jaouen a naturellement recueilli 1 011 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Courdimanche, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Ce dimanche soir, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face au bloc majoritaire. C'est sans doute dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à chercher.