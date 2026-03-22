Résultat de l'élection municipale 2026 à Courlon-sur-Yonne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courlon-sur-Yonne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Courlon-sur-Yonne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Courlon-sur-Yonne.
L'actu des élections municipales 2026 à Courlon-sur-Yonne
11:47 - Les premiers résultats de l'élection 2026 à Courlon-sur-Yonne
Lors du premier volet des municipales à Courlon-sur-Yonne, c'est Christina Rangdet qui a pris l'avantage en récoltant 44,56 % des suffrages exprimés. Aline Briard est arrivée en deuxième position avec 27,72 %. L'avance de la gagnante provisoire a été importante d'emblée. Comme il y a six ans, Christina Rangdet est restée au sommet du classement, mais elle a subi néanmoins un fort recul de 55 points comparé à 2020. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Luc Desmolin a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Courlon-sur-Yonne, le vote a vu 65,72 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Courlon-sur-Yonne
Le deuxième tour des élections municipales à Courlon-sur-Yonne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Luc Desmolin
Divers
UNIS POUR COURLON-SUR-YONNE
|
|
Christina Rangdet
Divers
COURLON 2026 POURSUIVONS L'ACTION
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Courlon-sur-Yonne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christina RANGDET (Ballotage) COURLON 2026 POURSUIVONS L'ACTION
|262
|44,56%
|Aline BRIARD (Ballotage) Pour Courlon - Collectif au service des Courlonnaises et des Courlonnais
|163
|27,72%
|Jean-Luc DESMOLIN (Ballotage) COURLON-SUR-YONNE à coeur
|163
|27,72%
|Participation au scrutin
|Courlon-sur-Yonne
|Taux de participation
|65,72%
|Taux d'abstention
|34,28%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,00%
|Nombre de votants
|600
Source : ministère de l’Intérieur
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