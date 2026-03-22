Résultat de l'élection municipale 2026 à Courlon-sur-Yonne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Courlon-sur-Yonne

Le deuxième tour des élections municipales à Courlon-sur-Yonne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Luc Desmolin
Jean-Luc Desmolin Divers
UNIS POUR COURLON-SUR-YONNE
  • Jean-Luc Desmolin
  • Aline Briard
  • Michel Moreddu
  • Françoise Desmolin
  • Antonio Soria
  • Mathilde Moreddu Dos Santos
  • Eddy Poinsard
  • Marion Lancelot
  • Théophile Humez
  • Vanessa Betton
  • Armand Brichart
  • Isabelle Soria
  • Selyan Rabhi
  • Sandie Toillier Pezzano
  • André Léonard
  • Joëlle Doerflinger
  • Patrice Longuet
Christina Rangdet
Christina Rangdet Divers
COURLON 2026 POURSUIVONS L'ACTION
  • Christina Rangdet
  • Dylan Trigo
  • Catherine Marchi-Ouptier
  • Thierry Beyrand
  • Patricia Moscara
  • Alain Dubois
  • Martine Rouix
  • Christophe Teygeman
  • Ofélia Bourachon
  • Vincent Ribeiro
  • Caroline Godé
  • Fabrice Blondeau
  • Elisa Rangdet
  • Olivier Billault
  • Marie-Agnès Baronnat
  • Alain Job
  • Nicole Dubois

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Courlon-sur-Yonne

Tête de listeListe Voix % des voix
Christina RANGDET
Christina RANGDET (Ballotage) COURLON 2026 POURSUIVONS L'ACTION 		262 44,56%
Aline BRIARD
Aline BRIARD (Ballotage) Pour Courlon - Collectif au service des Courlonnaises et des Courlonnais 		163 27,72%
Jean-Luc DESMOLIN
Jean-Luc DESMOLIN (Ballotage) COURLON-SUR-YONNE à coeur 		163 27,72%
Participation au scrutin Courlon-sur-Yonne
Taux de participation 65,72%
Taux d'abstention 34,28%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 600

Source : ministère de l’Intérieur

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