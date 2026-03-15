Résultat de l'élection municipale 2026 à Cournon-d'Auvergne : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cournon-d'Auvergne

Tête de listeListe
Lilian Coupat
Lilian Coupat Liste de La France insoumise
COURNON HUMANISTE ET SOLIDAIRE
  • Lilian Coupat
  • Yannick Siourakan-Badalou
  • Pierrick Souppaya
  • Jamila Kabra Haddaoui
  • Khalid Aouda
  • Nicole Sininge
  • Sylvain Roche
  • Céline Rayssiguier
  • Jean-Louis Leleu
  • Nakiroit Issouf Houmadi Abdou
  • Grégory Thorin
  • Michelle Doucet
  • Achille Bailly
  • Wendy Vasselon
  • Frédéric Vey
  • Odile Sendal
  • Fazad Mohamed
  • Elisabeth Candaes
  • Clément Baspeyre
  • Stéphanie Phulpin
  • Michel Beraud
  • Angélique Victor
  • Milan Blondeau Leleu
  • Federica Scalabrin-Donini
  • Fabien Torres
  • Assia Abdallah
  • Lionel Rosiere
  • Anastasia Max
  • Arnaud Bailly
  • Angèle Chavroche
  • Dominique Gardet
  • Huguette Celotto
  • Rachid Bouguerra
Yanik Prière
Yanik Prière Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
COURNON AUTREMENT
  • Yanik Prière
  • Maryse Bostvironnois
  • Hugues Malinaud
  • Rénatie Lepaysan
  • Fabrice Clouvel
  • Audrey Nierga
  • Éric Girard
  • Catherine Coste
  • Frédéric Genet
  • Elisabeth Forestier-Hugon
  • Jean-Louis Clignac
  • Halima Ladjemi
  • Yves Ramon
  • Magdeleine Vigier
  • Jean-Paul Lapouge
  • Mélanie Domas
  • Jean-Noël Hugon
  • Pascale Faure
  • Joël Couzelas
  • Magali Leroy
  • Clément Marien
  • Catherine Midroit
  • Bruno Bonnave
  • Isabelle Nora Consoli
  • Stéphane Gatignol
  • Emilie Carrouée
  • Laurent Genestier
  • Chrystelle Perrier
  • Jean Philippe Massoubre
  • Jocelyne Nibau
  • Emmanuel Neyrat
  • Marie-Hélène Bardel
  • Lorick Vincent
  • Bernadette Chaïbi
  • Jérôme Valette
François Rage
François Rage Liste d'union à gauche
VIVONS COURNON
  • François Rage
  • Géraldine Alexandre
  • Bruno Bournel
  • Mina Perrin
  • Philippe Maitrias
  • Cynthia Jeuland
  • Yves Cioli
  • Blandine Galliot
  • Richard Pasciuto
  • Caroline Sadourny
  • Romain Rebello
  • Nisrine El Khamlichi Drissi
  • Thibaut Lanord
  • Chantal Drozdz
  • Christian Tournadre
  • Samira Riad
  • Didier Clavel
  • Arielle Onnis
  • Didier Zimniak
  • Virginie Chadeyras
  • Pascal Neige
  • Evelyne Brun
  • Philippe Dreillard
  • Christine Coupat
  • Antoni Mahe
  • Julie Khamallah
  • Yves Zimmermann
  • Wissale Otsmane
  • Yohann Gaubard
  • Julie Tanfart
  • Antoine Barroso
  • Audrey Petisme
  • Pierre-François Mangeon
  • Patricia Cerralbo
  • Bruno Peyrard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Rage
François Rage (27 élus) Réinventons cournon 2020 		2 936 51,88%
  • François Rage
  • Géraldine Alexandre
  • Bruno Bournel
  • Christine Faure
  • Philippe Maitrias
  • Myriam Sell
  • Yves Cioli
  • Blandine Galliot
  • Bernard Barrasson
  • Mina Perrin
  • Richard Pasciuto
  • Audrey Petisme
  • Didier Zimniak
  • Chantal Drozdz
  • Youcef Haddouche
  • Audrey Nierga
  • Romain Rebello
  • Florence Joly
  • Didier Clavel
  • Evelyne Brun
  • Chakic Merabet
  • Encarnacion Griesshaber
  • Christian Tournadre
  • Virginie Chadeyras
  • Nouredine Hachemi-Lanson
  • Arielle Onnis
  • Antoni Mahe
Michel Renaud
Michel Renaud (4 élus) Ensemble pour cournon 		1 436 25,37%
  • Michel Renaud
  • Elisabeth Forestier Hugon
  • Jean-Paul Cormerais
  • Marie-Odile Bauer
Stéphane Herman
Stéphane Herman (4 élus) Mouvement pour cournon 		1 287 22,74%
  • Stéphane Herman
  • Rénatie Lepaysan
  • Serge Borg
  • Sophie Payen
Participation au scrutin Cournon-d'Auvergne
Taux de participation 43,67%
Taux d'abstention 56,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 877

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand Pasciuto
Bertrand Pasciuto (27 élus) Cournon passion cournon solidaire 		4 938 60,59%
  • Bertrand Pasciuto
  • Monique Pouille
  • Olivier Arnal
  • Claire Joyeux
  • François Rage
  • Myriam Sell-Delmasure
  • Bernard Barrasson
  • Fabienne Loiseau
  • Philippe Maitrias
  • Irène Chandezon
  • Marc Boyer
  • Josette Planche
  • Daniel Vogt
  • Mina Perrin
  • Bruno Bournel
  • Encarnacion Griesshaber
  • Alain Catherine
  • Céline Lacquit
  • Yves Cioli
  • Michèle Noël-Chautard
  • Jean-Marie Delplanque
  • Géraldine Alexandre
  • Romain Rebello
  • Evelyne Brun
  • Michel Georges
  • Marguerite Farnoux
  • Laurent Dias
Michel Renaud
Michel Renaud (6 élus) Ensemble pour cournon 		3 211 39,40%
  • Michel Renaud
  • Claudine Algarin-Cieply
  • Henri Javion
  • Marie-Odile Bauer
  • Jean-Pierre Galinat
  • Danielle Gaillard-Liandon
Participation au scrutin Cournon-d'Auvergne
Taux de participation 65,40%
Taux d'abstention 34,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,53%
Nombre de votants 8 718

Villes voisines de Cournon-d'Auvergne

En savoir plus sur Cournon-d'Auvergne