Résultat de l'élection municipale 2026 à Cournon-d'Auvergne : les infos en direct

Programme de Lilian Coupat à Cournon-d'Auvergne (COURNON HUMANISTE ET SOLIDAIRE)

Cournon d'Auvergne

La ville de Cournon-d'Auvergne se prépare pour les élections municipales des 15 et 22 mars. Les habitants sont invités à choisir un maire et une équipe qui seront à l'écoute de leurs besoins. L'objectif est de construire une ville dynamique, solidaire et résiliente face aux défis actuels.

Engagements de Lilian Coupat

Lilian Coupat, candidat à la mairie, met en avant son expérience et son attachement à la ville. Il souhaite relocaliser les activités pour favoriser l'emploi et l'écologie. Son programme inclut des initiatives pour renforcer la solidarité et la durabilité à Cournon.

Priorités municipales

Les priorités de la liste "Cournon Humaniste et Solidaire" incluent la mise en place de cantines bio, l'ouverture d'une maison médicale et la création de jardins partagés. D'autres initiatives visent à sensibiliser au respect animal et à soutenir les victimes de violences intrafamiliales. Ces mesures sont conçues pour améliorer la qualité de vie des habitants.

Informations sur le vote

Les électeurs sont rappelés de se munir d'une pièce d'identité pour voter les 15 et 22 mars. La carte d'électeur n'est pas nécessaire pour participer au scrutin. Les informations pratiques sont disponibles sur le site de la liste "Cournon Humaniste et Solidaire".