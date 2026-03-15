Résultat de l'élection municipale 2026 à Cournon-d'Auvergne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cournon-d'Auvergne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Cournon-d'Auvergne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cournon-d'Auvergne.
L'actu des élections municipales 2026 à Cournon-d'Auvergne
12:06 - Municipales à Cournon-d'Auvergne : les horaires des bureaux de vote
Les 15 bureaux de vote de la ville de Cournon-d'Auvergne seront ouverts jusqu'à 18 heures pour recevoir les habitants. Les municipales 2026 se déroulent ce dimanche dans l'Hexagone. Ce scrutin a pour but de renouveler les maires de toutes les communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du covid. La liste des candidats en 2026 se trouve plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cournon-d'Auvergne
|Tête de listeListe
|
Lilian Coupat
Liste de La France insoumise
COURNON HUMANISTE ET SOLIDAIRE
|
|
Yanik Prière
Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
COURNON AUTREMENT
|
|
François Rage
Liste d'union à gauche
VIVONS COURNON
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Rage (27 élus) Réinventons cournon 2020
|2 936
|51,88%
|
|Michel Renaud (4 élus) Ensemble pour cournon
|1 436
|25,37%
|
|Stéphane Herman (4 élus) Mouvement pour cournon
|1 287
|22,74%
|
|Participation au scrutin
|Cournon-d'Auvergne
|Taux de participation
|43,67%
|Taux d'abstention
|56,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 877
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bertrand Pasciuto (27 élus) Cournon passion cournon solidaire
|4 938
|60,59%
|
|Michel Renaud (6 élus) Ensemble pour cournon
|3 211
|39,40%
|
|Participation au scrutin
|Cournon-d'Auvergne
|Taux de participation
|65,40%
|Taux d'abstention
|34,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,53%
|Nombre de votants
|8 718
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