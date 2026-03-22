Résultat de l'élection municipale 2026 à Cournon-d'Auvergne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cournon-d'Auvergne

Le deuxième tour des élections municipales à Cournon-d'Auvergne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Yanik Prière
Yanik Prière Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
COURNON AUTREMENT
  • Yanik Prière
  • Maryse Bostvironnois
  • Hugues Malinaud
  • Rénatie Lepaysan
  • Fabrice Clouvel
  • Audrey Nierga
  • Éric Girard
  • Catherine Coste
  • Frédéric Genet
  • Elisabeth Forestier-Hugon
  • Jean-Louis Clignac
  • Halima Ladjemi
  • Yves Ramon
  • Magdeleine Vigier
  • Jean-Paul Lapouge
  • Mélanie Domas
  • Jean-Noël Hugon
  • Pascale Faure
  • Joël Couzelas
  • Magali Leroy
  • Clément Marien
  • Catherine Midroit
  • Bruno Bonnave
  • Isabelle Nora Consoli
  • Stéphane Gatignol
  • Emilie Carrouée
  • Laurent Genestier
  • Chrystelle Perrier
  • Jean Philippe Massoubre
  • Jocelyne Nibau
  • Emmanuel Neyrat
  • Marie-Hélène Bardel
  • Lorick Vincent
  • Bernadette Chaïbi
  • Jérôme Valette
François Rage
François Rage Liste d'union à gauche
VIVONS COURNON
  • François Rage
  • Géraldine Alexandre
  • Bruno Bournel
  • Mina Perrin
  • Philippe Maitrias
  • Cynthia Jeuland
  • Yves Cioli
  • Blandine Galliot
  • Richard Pasciuto
  • Caroline Sadourny
  • Romain Rebello
  • Nisrine El Khamlichi Drissi
  • Thibaut Lanord
  • Chantal Drozdz
  • Christian Tournadre
  • Samira Riad
  • Didier Clavel
  • Arielle Onnis
  • Didier Zimniak
  • Virginie Chadeyras
  • Pascal Neige
  • Evelyne Brun
  • Philippe Dreillard
  • Christine Coupat
  • Antoni Mahe
  • Julie Khamallah
  • Yves Zimmermann
  • Wissale Otsmane
  • Yohann Gaubard
  • Julie Tanfart
  • Antoine Barroso
  • Audrey Petisme
  • Pierre-François Mangeon
  • Patricia Cerralbo
  • Bruno Peyrard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cournon-d'Auvergne

Tête de listeListe Voix % des voix
François RAGE
François RAGE (Ballotage) VIVONS COURNON 		3 988 46,97%
Yanik PRIÈRE
Yanik PRIÈRE (Ballotage) COURNON AUTREMENT 		3 754 44,22%
Lilian COUPAT
Lilian COUPAT COURNON HUMANISTE ET SOLIDAIRE 		748 8,81%
Participation au scrutin Cournon-d'Auvergne
Taux de participation 63,16%
Taux d'abstention 36,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Nombre de votants 8 807

Source : ministère de l’Intérieur

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