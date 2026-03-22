Résultat de l'élection municipale 2026 à Cournon-d'Auvergne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cournon-d'Auvergne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cournon-d'Auvergne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cournon-d'Auvergne.
L'actu des élections municipales 2026 à Cournon-d'Auvergne
11:49 - Second tour indécis entre François Rage et Yanik Prière
Dimanche dernier, c'est François Rage (Union de la gauche) qui a dominé en rassemblant 46,97 % des voix. Ensuite, Yanik Prière (Union des Démocrates et Indépendants) a obtenu la seconde place avec 44,22 %. Le duel s'est avéré serré. Comme il y a six ans, François Rage est resté au sommet du classement, mais il a concédé cependant 4 points. Par ailleurs, avec 8,81 %, Lilian Coupat, étiqueté La France insoumise, n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. À noter que pour ce premier tour à Cournon-d'Auvergne, l'élection a vu 63,16 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cournon-d'Auvergne
Le deuxième tour des élections municipales à Cournon-d'Auvergne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Yanik Prière
Liste de l'Union des Démocrates et des Indépendants
COURNON AUTREMENT
|
|
François Rage
Liste d'union à gauche
VIVONS COURNON
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cournon-d'Auvergne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François RAGE (Ballotage) VIVONS COURNON
|3 988
|46,97%
|Yanik PRIÈRE (Ballotage) COURNON AUTREMENT
|3 754
|44,22%
|Lilian COUPAT COURNON HUMANISTE ET SOLIDAIRE
|748
|8,81%
|Participation au scrutin
|Cournon-d'Auvergne
|Taux de participation
|63,16%
|Taux d'abstention
|36,84%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,60%
|Nombre de votants
|8 807
Source : ministère de l’Intérieur
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