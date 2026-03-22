Programme de Yanik Prière à Cournon-d'Auvergne (COURNON AUTREMENT)

Problèmes de sécurité

La sécurité à Cournon-d’Auvergne est un sujet de préoccupation majeur, marqué par des problèmes tels que le narcotrafic et les cambriolages. Les autorités affirment qu'il est difficile d'agir face à ces enjeux, ce qui suscite l'inquiétude des habitants. Les incivilités et les excès de vitesse ajoutent à ce climat d'insécurité, laissant les citoyens dans l'incertitude.

Circulation et mobilité

La circulation à Cournon-d’Auvergne est devenue un véritable casse-tête pour les habitants, qui expriment leur frustration face à l'impossibilité de se déplacer aisément. Malgré les alertes des citoyens, les responsables locaux semblent ignorer les problèmes de mobilité. La situation nécessite une révision urgente des plans de circulation pour améliorer la vie quotidienne des résidents.

Aménagement du territoire

Le projet d'aménagement à Cournon-d’Auvergne soulève des inquiétudes quant à la densification urbaine, avec 1 820 appartements prévus d'ici 2030. Les citoyens demandent davantage d'espaces verts, mais les décisions prises semblent privilégier le béton. Cette approche pourrait nuire à la qualité de vie des habitants et à l'environnement local.

Propositions pour l'avenir

Des solutions sont proposées pour améliorer la situation à Cournon-d’Auvergne, notamment une augmentation des effectifs de la police municipale et une refonte du plan de circulation. La création d'espaces culturels et de résidences pour seniors vise à dynamiser la ville et à répondre aux besoins des citoyens. Des votations citoyennes sont également envisagées pour impliquer les habitants dans les décisions publiques.