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19:21 - Tendances démographiques et électorales à Cournon-d'Auvergne : ce qu'il faut savoir À Cournon-d'Auvergne, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent influer sur les élections municipales. Avec une densité de population de 1078 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 9,96%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (83,46%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 10394 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,03%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,62%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Cournon-d'Auvergne mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 16,43% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à Cournon-d'Auvergne Le parti nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Cournon-d'Auvergne en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 20,53% des bulletins exprimés lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 36,23% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 16,47% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Cournon-d'Auvergne comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 29,55% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier round, un résultat de 30,14% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 32,84% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Cournon-d'Auvergne vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour cette élection municipale 2026, l'absence ou non de votants à Cournon-d'Auvergne sera déterminante dans le dénouement du scrutin. Lors des municipales de 2020, l'abstention avait atteint 56,33 % à la fin du premier tour, un niveau conforme aux 55,3 % du pays. C'étaient 5 877 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le rendez-vous était incertain, en pleine épidémie de coronavirus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 17,02 % localement. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 46,35 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 25,21 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 41,05 % d'abstention. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune se positionne in fine comme une contrée globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Cournon-d'Auvergne a-t-elle voté ? Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Le scrutin des Européennes de 2024 à Cournon-d'Auvergne avait en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (29,55%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 17,99% des voix. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Cournon-d'Auvergne plébiscitaient ensuite Marianne Maximi (Union de la gauche) avec 30,88% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Marianne Maximi culminant à 35,55% des voix localement.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les citoyens de Cournon-d'Auvergne ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Cournon-d'Auvergne accordaient leurs suffrages à Marianne Maximi (Nupes) avec 31,06% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Valérie Thomas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 51,51% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Cournon-d'Auvergne accordaient par ailleurs leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 30,16%, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 22,38%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en livrant 63,77% pour Emmanuel Macron, contre 36,23% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Cournon-d'Auvergne se positionne comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Élections municipales à Cournon-d'Auvergne : des impôts en hausse au cœur de la campagne électorale Si l'on examine la fiscalité de Cournon-d'Auvergne, le taux de la taxe d'habitation est passé à 21,45 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de 178 100 euros la même année. Un apport qui est loin des 6 264 440 € perçus en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son produit et contraignant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Cournon-d'Auvergne est passé à 48,32 % en 2024 (contre 24,05 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Cournon-d'Auvergne a atteint 1 366 euros en 2024 contre 1 165 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Cournon-d'Auvergne Les dynamiques politiques locales sont aujourd'hui encore marquées par le résultat des dernières élections en date à Cournon-d'Auvergne. Lors du premier rendez-vous électoral, François Rage (Union de la gauche) a décroché la première place en recueillant 51,88% des voix. À sa poursuite, Michel Renaud (Divers droite) a rassemblé 1 436 votes (25,37%). Cette victoire sans appel du candidat Union de la gauche a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Cournon-d'Auvergne, cette répartition historique des voix offre une matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de ce triomphe écrasant, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.