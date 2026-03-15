Résultat municipale 2026 à Cournon-d'Auvergne (63800) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Cournon-d'Auvergne. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Cournon-d'Auvergne, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cournon-d'Auvergne [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
François RAGE
François RAGE VIVONS COURNON 		3 106 46,37%
Yanik PRIÈRE
Yanik PRIÈRE COURNON AUTREMENT 		2 990 44,63%
Lilian COUPAT
Lilian COUPAT COURNON HUMANISTE ET SOLIDAIRE 		603 9,00%
Participation au scrutin Cournon-d'Auvergne Partiels *
Taux de participation 63,13%
Taux d'abstention 36,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Nombre de votants 6 944

* Résultats partiels sur 80% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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