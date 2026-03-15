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19:17 - Cournonsec et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Cournonsec comme dans toute la France. Avec ses 3 583 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 283 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 884 foyers fiscaux. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (89,73%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 21,11% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 9,91%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 32 985 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. En somme, Cournonsec incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.

17:57 - Quel poids pour le RN à Cournonsec lors des dernières élections ? Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière municipale à Cournonsec en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 28,82% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 51,30% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 27,52% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti nationaliste validait 51,85% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 36,21% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 44,36% pour le parti nationaliste. Ce dernier terminera en tête avec 52,30% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Sylvain Carriere.

16:58 - Cournonsec : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Dans le cadre de cette municipale 2026 à Cournonsec, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle pivot sur les résultats. Aux municipales de 2020, l'abstention avait plafonné à 66,86 % à la fin du premier tour, une abstention plutôt forte. 788 votants s'étaient à l'inverse déplacés, de nombreux électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été bornée par une abstention à 18,83 % dans la ville (81,17 % de participation). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 39,80 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 27,20 % au premier tour, contre 50,88 % en 2022. Regarder cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet de classer Cournonsec comme une ville où l'abstention est contenue en comparaison de la moyenne.

15:59 - Comment Cournonsec a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les Européennes du printemps 2024 à Cournonsec avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (36,21%), suivie par Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 13,42% des suffrages. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Cournonsec soutenaient en priorité Cédric Delapierre (Rassemblement National) avec 44,36% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Cédric Delapierre culminant à 52,30% des voix dans la commune. Une confirmation limpide des résultats des élections deux années plus tôt en somme.

14:57 - Cournonsec : coup d'oeil sur les résultats marquants de la dernière présidentielle en date La synthèse des votes de 2022 dépeint Cournonsec comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Cournonsec plaçaient Marine Le Pen en tête avec 28,82% des inscrits, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui récoltait 24,77%. Le second tour validait ensuite ce premier round en offrant 51,30% pour Marine Le Pen, contre 48,70% pour d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Cournonsec portaient leur choix sur Cédric Delapierre (RN) avec 27,52% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,85% des suffrages.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Cournonsec Alors que les impôts locaux ont grimpé à Cournonsec entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 21,30 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 39 170 €. Un apport qui est loin des 925 120 € perçus en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Cournonsec a évolué pour se fixer à un peu moins de 51,14 % en 2024 (contre 28,20 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. De son côté, le taux sur les propriétés non bâties s'est maintenu à 100,00 % en 2024, un niveau strictement identique à 2020 alors que la moyenne nationale tourne autour de 40 à 50 %. Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, le taux voté s'est élevé à 14,62 % en 2024 (contre 11,25 % en 2020 et environ 9,5 % en France). Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Cournonsec a représenté 1 128 € en 2024 contre 1 067 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Régine Illaire à Cournonsec Les forces politiques en présence demeurent façonnées par l'issue des dernières municipales en date à Cournonsec. Seule en lice, 'Agir ensemble pour cournonsec' menée par Régine Illaire a sans surprise engrangé 684 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à Cournonsec, cette dynamique pose les bases. Le défi lors de ces nouvelles élections sera de savoir si une vraie opposition se manifeste contre cette mainmise. L'annonce des candidats apporte d'ores et déjà un élément de réponse très clair.