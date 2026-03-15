Résultat municipale 2026 à Cournonsec (34660) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cournonsec a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cournonsec, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cournonsec [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard PAUL
Richard PAUL (22 élus) NOUVEL ÉLAN COURNONSÉCOIS 		993 58,45%
  • Richard PAUL
  • Sarah ANTONICELLI
  • Claude ROUSSET
  • Aïcha LIATIM
  • Christophe KHALKHAL
  • Tolotra ROBERT-LOUYS
  • Jean-Marc NEYRAND
  • Virginie LAGATU
  • Thierry GUIGNARD
  • Camille MASSOL
  • Frédéric GELBSEIDEN
  • Loeticia SOLER
  • Samuel PETIT
  • Delphine BANO
  • Karim ZNITI
  • Fanny CHEVALIER
  • Gratien ARTEMON
  • Marion GARCIA
  • Christian SPRINGER
  • Caroline LE GAGNE
  • Yannick LE FLOC'H
  • Angeline WAPLER
Benoit QUEBRE
Benoit QUEBRE (5 élus) COURNONSEC C'EST VOUS 		706 41,55%
  • Benoit QUEBRE
  • Françoise MARAVAL
  • Jacques BOUSQUET
  • Catherine PEYRIERE
  • Anthony VENIANT
Participation au scrutin Cournonsec
Taux de participation 65,14%
Taux d'abstention 34,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Nombre de votants 1 745

Source : ministère de l’Intérieur

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