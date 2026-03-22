Résultat de l'élection municipale 2026 à Courpière : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Courpière

Le deuxième tour des élections municipales à Courpière a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Laurent Clivillé
Laurent Clivillé Liste divers gauche
Avec vous pour Courpière
  • Laurent Clivillé
  • Catherine Mazellier
  • Eric Doubtsof
  • Géraldine Franzkowiak
  • Mohammed Oulabbi
  • Aude Burias
  • René Gosio
  • Isabelle Roche-Lacombe
  • Serge Dogilbert
  • Atlantique Devillers de Lavernay
  • Thierry Cierge
  • Sandrine Chossiere
  • Daniel Dabescat
  • Mathilde Bonhomme
  • Francis Burias
  • Christiane Samson
  • Kevin Dobler
  • Loren Delcoigne
  • Emmanuel Gilles
  • Cécile Teyssier Menadier
  • Arnaud Auriac
  • Maëlle Gallot
  • Marc Nivoix
  • Nadia Blanzat-Mortelier
  • Johann Mateis
  • Jeannine Suarez
  • Eric Moulin
  • Danielle Touron
  • Philippe Lagoutte
Michel Maréchal
Michel Maréchal Liste divers centre
COURPIERE 2026 POUR LE CHANGEMENT
  • Michel Maréchal
  • Monique Rojas
  • André Imberdis
  • Delphine Beal
  • Michel Keraudran
  • Christine Robert Fila
  • Franck Duclos
  • Sylviane Theliol
  • Gilles Nogent
  • Manon Douroux
  • André Dichamp
  • Séverine Douroux
  • Frédéric Lejeune
  • Carine Cartade
  • Antony Planche
  • Saïda Labriak
  • Christian Chamoret
  • Myriam Brigoulet
  • Michel Mosnat
  • Laura Dequaire
  • Antonio Rojas
  • Elisabeth Besson
  • Jean Segarra
  • Christelle Lejeune
  • Marcel Dumas
  • Michèle Chassaing
  • Thierry Vial

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Courpière

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent CLIVILLÉ
Laurent CLIVILLÉ (Ballotage) Avec vous pour Courpière 		825 42,01%
Michel MARÉCHAL
Michel MARÉCHAL (Ballotage) COURPIERE 2026 POUR LE CHANGEMENT 		510 25,97%
Sylvie ANGELI
Sylvie ANGELI (Ballotage) Courpière, réussir ensemble 		417 21,23%
Huguette EPECHE
Huguette EPECHE (Ballotage) Choisir Courpière 		212 10,79%
Participation au scrutin Courpière
Taux de participation 60,85%
Taux d'abstention 39,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Nombre de votants 2 030

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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