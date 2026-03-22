Résultat de l'élection municipale 2026 à Courpière : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Courpière [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Courpière sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Courpière.
L'actu des élections municipales 2026 à Courpière
11:44 - Un premier constat à Courpière avec les résultats du 1er tour
A l'ouverture de l'élection municipale à Courpière, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote s'est soldé par une participation de 60,85 % localement. Au terme de ce vote, c'est Laurent Clivillé (Divers gauche) qui a pris la tête en s'adjugeant 42,01 % des suffrages exprimés. À sa suite, Michel Maréchal (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 25,97 %. Le match a abouti à un ascendant très fort du leader. Par ailleurs, avec 21,23 %, Sylvie Angeli, étiquetée Divers centre, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Huguette Epeche, portant la nuance Divers gauche, a obtenu 10,79 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Courpière
Le deuxième tour des élections municipales à Courpière a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Laurent Clivillé
Liste divers gauche
Avec vous pour Courpière
|
|
Michel Maréchal
Liste divers centre
COURPIERE 2026 POUR LE CHANGEMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Courpière
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent CLIVILLÉ (Ballotage) Avec vous pour Courpière
|825
|42,01%
|Michel MARÉCHAL (Ballotage) COURPIERE 2026 POUR LE CHANGEMENT
|510
|25,97%
|Sylvie ANGELI (Ballotage) Courpière, réussir ensemble
|417
|21,23%
|Huguette EPECHE (Ballotage) Choisir Courpière
|212
|10,79%
|Participation au scrutin
|Courpière
|Taux de participation
|60,85%
|Taux d'abstention
|39,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,63%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,63%
|Nombre de votants
|2 030
Source : ministère de l’Intérieur
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