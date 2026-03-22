Résultat de l'élection municipale 2026 à Courpière : les résultats du 2e tour

Programme de Laurent Clivillé à Courpière (Avec vous pour Courpière)

Embellir notre cadre de vie

Le programme vise à réinventer le centre-bourg pour en améliorer l'attrait. Cela inclut la rénovation des espaces extérieurs publics et la valorisation du patrimoine local. Un projet spécifique est la rénovation intérieure de l’église, accompagnée de la création d’un espace muséographique numérique.

Ville solidaire et protectrice

Ce thème met l'accent sur le développement d'actions intergénérationnelles avec le Centre Communal d’Action Sociale. Il comprend également des initiatives pour améliorer l'accès aux soins, notamment la recherche d'un médecin généraliste. La création d'un espace multi-accueil pour la petite enfance est prévue pour soutenir les familles.

Jeunesse, culture et sport

Le programme propose de valoriser les actions du Conseil des Jeunes pour dynamiser la vie locale. L'agrandissement de la médiathèque et la création d'événements festifs sont également au programme. De plus, des efforts seront faits pour moderniser les équipements sportifs, notamment les gymnases et le stade de rugby.

Économie et attractivité

Ce thème se concentre sur le soutien au commerce de proximité et la revitalisation du marché hebdomadaire. Il inclut des initiatives pour préserver le stationnement gratuit afin d'assurer l'accès aux commerces. La création d'un quartier d'activités et d'une gare routière vise également à développer l'emploi local.