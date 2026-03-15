Résultat municipale 2026 à Courpière (63120) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Courpière a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Courpière, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Courpière [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent CLIVILLÉ
Laurent CLIVILLÉ Avec vous pour Courpière 		825 42,01%
Michel MARÉCHAL
Michel MARÉCHAL COURPIERE 2026 POUR LE CHANGEMENT 		510 25,97%
Sylvie ANGELI
Sylvie ANGELI Courpière, réussir ensemble 		417 21,23%
Huguette EPECHE
Huguette EPECHE Choisir Courpière 		212 10,79%
Participation au scrutin Courpière
Taux de participation 60,85%
Taux d'abstention 39,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Nombre de votants 2 030

Source : ministère de l’Intérieur

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