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19:19 - Élections municipales à Courpière : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Courpière comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 4 109 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 339 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (68,65%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Courpière abrite une communauté diversifiée, avec ses 173 résidents étrangers, soit 4,21% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,36%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 192 €/mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Courpière, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Courpière Le parti à la flamme était resté en retrait lors des élections locales à Courpière il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 28,52% des suffrages lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 47,49% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 18,20% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le mouvement lepéniste réunissait 32,49% des voix sur le territoire. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 38,95% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 38,63% pour le mouvement lepéniste. Il finira avec 45,82% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Courpière À l'occasion de cette municipale 2026, la valeur de la participation pèsera fortement sur les résultats de Courpière. En 2020, la participation s'était dressée jusqu'à 51,44 % à la fin du premier tour, une mobilisation plutôt forte, représentant 1 666 votants alors que le rendez-vous avait lieu en pleine épidémie de Covid-19. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 75,49 %. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature distincte par rapport aux échéances locales, les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent aisément être mises en perspective. En 2022, les législatives livraient quant à elles une participation de 47,35 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 66,57 % en 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient mobilisé 50,33 % des électeurs (soit environ 1 647 votants). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone soucieuse de voter.

15:59 - Comment a voté Courpière il y a deux ans ? Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Courpière, les choix s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,95%). André Chassaigne (Union de la gauche) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Courpière après la dissolution avec 39,05%. Brigitte Carletto (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 38,63%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, André Chassaigne culminant à 54,18% des votes dans la localité.

14:57 - Qui a gagné les élections il y a 4 ans à Courpière ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Courpière accordaient leurs suffrages à André Chassaigne (Nupes) avec 50,40% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 67,51% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Courpière plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 28,52% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 24,18%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 52,51%, contre 47,49% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Courpière s'inscrit comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Les premières municipales à Courpière depuis la réforme fiscale Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Courpière, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 12,41 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 69 260 € la même année. Une recette bien loin des 692 330 € enregistrés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Courpière atteint désormais environ 40,25 % en 2024 (contre 19,77 % en 2020). À titre indicatif, la moyenne nationale s'établit à près de 40 %, après avoir augmenté de 1,2 point. Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Courpière s'est établi à 963 euros en 2024 (contre 705 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Courpière À Courpière, les résultats des municipales précédentes se sont révélés très éclairants sur l'échiquier politique local. Dès le premier tour à l'époque, Christiane Samson (Union de la gauche) a pris l'ascendant sur ses rivaux avec 713 bulletins (44,84%). À sa poursuite, Jean-Luc Privat (Divers droite) a recueilli 40,69% des votes. Le petit écart entre les candidats en tête promettait un second tour indécis. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Christiane Samson l'a finalement emporté avec 47,27% des bulletins, face à Jean-Luc Privat rassemblant 713 électeurs (44,17%) et Huguette Epeche avec 8,55% des suffrages. Le suspense est resté entier, les deux adversaires terminant dans un mouchoir de poche. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Bien que Jean-Luc Privat ait su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 66 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.