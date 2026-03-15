Résultat de l'élection municipale 2026 à Courrières : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Courrières

Tête de listeListe
Christophe Pilch
Christophe Pilch Liste du Parti socialiste
CHRISTOPHE PILCH NATURELLEMENT POUR COURRIERES
  • Christophe Pilch
  • Frédérique Thiberville
  • Bernard Montury
  • Maria Fanion
  • Charly Mehaignery
  • Delphine Blocquet
  • Berranou Daf
  • Patricia Rousseau
  • Philippe Froget
  • Marjorie Desprez
  • Renald Lucas
  • Emeline Lambert-Alexandre
  • François Theret
  • Carole Lesage
  • Dominique Iannone
  • Anne-Charlotte Bergamaschi
  • Mourad Ould-Rabah
  • Marion Prodeo
  • Didier Droissart
  • Annie Le Roux
  • Olivier Vergnaud
  • Anne-Lyse Mouton
  • Patrick Rousseau
  • Gwendoline Duponcheel
  • Bernard Lefebvre
  • Patricia Pichonnier
  • Jerome Duhem
  • Emilia Hauriez
  • Sebastien Debethune
  • Sylvie Corroyez
  • Patrick Coget
  • Géraldine Paillart
  • Jean-Marc Lhernould
  • Pauline Manier
  • Alain Winckler
Nathalie Barré
Nathalie Barré Liste du Rassemblement National
LE RENOUVEAU POUR COURRIERES
  • Nathalie Barré
  • Sébastien Jeuniau
  • Suzanna Chevry
  • Dominique Desprez
  • Marie-Françoise Boutry
  • Claude Bagein
  • Stéphanie Vucina
  • Rémi Beutin
  • Estelle Dubois
  • Donovan Camus
  • Fabienne Charles
  • Jean Lemaire
  • Anne-Laurie Pereira
  • Jean-Jacques Mainvis
  • Laurine Desprez
  • Sébastien Kaczmarek
  • Virginie Jean
  • Jean-Joseph Barre
  • Cinderella Duponchel
  • Arnaud Neveux
  • Marie Coquelle
  • Sébastien Thorez
  • Christiane Casappa
  • Gaston Sellier
  • Nicole Forestier
  • Cyril Vermeersch
  • Christine Mauroit
  • Elvis Desquiens
  • Cassandra Sulon
  • Gilles Deloffre
  • Océane Wieczorek
  • Franck Boutry
  • Geneviève Szczurek
  • Patrick Soyer
  • Céline Daubresse

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Pilch
Christophe Pilch (29 élus) Christophe pilch pour courrieres 		2 598 75,94%
  • Christophe Pilch
  • Frédérique Thiberville
  • Bernard Montury
  • Delphine Jarry
  • Philippe Froget
  • Maria Fanion
  • François Theret
  • Delphine Blocquet
  • Berranou Daf
  • Emilie Le Toriellec
  • Charly Mehaignery
  • Sylvie Corroyez
  • Reynald Barre
  • Carole Lesage
  • Mourad Ould-Rabah
  • Annie Le Roux
  • Olivier Vergnaud
  • Emilia Hauriez
  • Patrick Coget
  • Pauline Manier
  • Dominique Iannone
  • Anne-Charlotte Leleu
  • Didier Droissart
  • Emeline Lambert-Alexandre
  • Bernard Lefebvre
  • Marjorie Desprez
  • Patrick Rousseau
  • Marion Prodeo
  • Renald Lucas
Patricia Rousseau
Patricia Rousseau (4 élus) Unis pour les courrierois 		823 24,05%
  • Patricia Rousseau
  • Jean-Marc Lhernould
  • Patricia Burg
  • Jean-Michel Petit
Participation au scrutin Courrières
Taux de participation 45,37%
Taux d'abstention 54,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 509

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe Pilch
Christophe Pilch (33 élus) Continuons ensemble 		3 423 100,00%
  • Christophe Pilch
  • Patricia Rousseau
  • Bernard Montury
  • Claire Kubiak
  • François Theret
  • Frédérique Thiberville
  • Philippe Lelievre
  • Carole Lesage
  • Berranou Daf
  • Delphine Huot
  • Philippe Froget
  • Maria Fanion
  • Geoffrey Blary
  • Gaëlle Dujardin
  • Charly Mehaignery
  • Aurélie Bertin
  • Jean-Michel Petit
  • Sylviane Beaucourt
  • Patrick Coget
  • Monique Zeroulou
  • Mourad Ould-Rabah
  • Annie Le Roux
  • Jean-Louis Fossier
  • Micheline Vergnaud
  • Daniel Millan
  • Brigitte Delanghe
  • Hervé Fluet
  • Bernadette Huzio
  • Jean-Marc Lhernould
  • Mireille Delecolle
  • Dominique Iannone
  • Josiane Darleux
  • Michel Dievart
Participation au scrutin Courrières
Taux de participation 53,03%
Taux d'abstention 46,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 18,40%
Nombre de votants 4 195

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