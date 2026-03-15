Résultat de l'élection municipale 2026 à Courrières : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Courrières [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Courrières sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Courrières.
L'actu des élections municipales 2026 à Courrières
13:09 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Courrières
L'étude des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Courrières est riche d'enseignements. Au terme du premier tour, Christophe Pilch (Divers gauche) a décroché la première place en recueillant 2 598 suffrages (75,94%). Dans la position de la principale opposante, Patricia Rousseau (Union de la gauche) a rassemblé 823 voix (24,05%). Cette victoire au premier tour a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Courrières, cette répartition historique des voix pose les bases. Afin de renverser cette mainmise ce dimanche, le camp minoritaire devra soulever des montagnes, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Elections à Courrières : les horaires des bureaux de vote
Le premier tour des élections municipales 2026 se déroule ce dimanche à Courrières. Ce scrutin va permettre d'élire les élus locaux de toutes les communes françaises. En 2020, la crise du covid avait entraîné le report du 2nd tour. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est disponible ci-dessous. Il est important de noter que les horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote de Courrières sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Courrières
|Tête de listeListe
|
Christophe Pilch
Liste du Parti socialiste
CHRISTOPHE PILCH NATURELLEMENT POUR COURRIERES
|
|
Nathalie Barré
Liste du Rassemblement National
LE RENOUVEAU POUR COURRIERES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Pilch (29 élus) Christophe pilch pour courrieres
|2 598
|75,94%
|
|Patricia Rousseau (4 élus) Unis pour les courrierois
|823
|24,05%
|
|Participation au scrutin
|Courrières
|Taux de participation
|45,37%
|Taux d'abstention
|54,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 509
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe Pilch (33 élus) Continuons ensemble
|3 423
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Courrières
|Taux de participation
|53,03%
|Taux d'abstention
|46,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|18,40%
|Nombre de votants
|4 195
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