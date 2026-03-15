Résultat municipale 2026 à Courrières (62710) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Courrières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Courrières, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Courrières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe PILCH
Christophe PILCH CHRISTOPHE PILCH NATURELLEMENT POUR COURRIERES 		463 73,49%
Nathalie BARRÉ
Nathalie BARRÉ LE RENOUVEAU POUR COURRIERES 		167 26,51%
Participation au scrutin Courrières
Taux de participation 63,15%
Taux d'abstention 36,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 641

Source : ministère de l’Intérieur

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