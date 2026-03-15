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19:21 - Courrières : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A mi-chemin des élections municipales, Courrières fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 10 160 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 469 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 2 984 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (77,44%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. La population étrangère de 201 personnes (1,98%) apporte une richesse culturelle inestimable. Malgré un taux de chômage de 13,63%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 269 euros par mois. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Courrières contribue à préparer l'avenir de la France.

17:57 - Les chiffres clés du vote RN à Courrières Le mouvement lepéniste ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Courrières il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen récoltait 41,57% des votes lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 60,86% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 51,66% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le parti d'extrême droite validait 58,85% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 51,43% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 54,49% pour le parti d'extrême droite. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Marine Le Pen.

16:58 - Résultats électoraux à Courrières : le point sur la participation Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round du scrutin municipal à Courrières avait été marqué par une abstention de 54,63 %, dans la moyenne nationale (la participation se limitant à 45,37 %) alors que le pays était troublé par le coronavirus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 28,58 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 54,57 % en 2022 à seulement 38,52 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 51,83 % (contre 48,51 % en France). Décortiquer ces variations lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Courrières comme une contrée distancée du processus électoral par rapport au reste de la France. Cette donnée à Courrières sera en définitive une variable majeure pour cette municipale 2026.

15:59 - Comment Courrières a-t-elle voté l'année de la dissolution ? En juin 2024, les élections législatives à Courrières avaient propulsé aux avants-postes Marine Le Pen (Rassemblement National) avec 54,49% au premier tour, devant Samira Laal (Union de la gauche) avec 27,40%. Les citoyens expédiaient d'ailleurs le débat sans hésitation dans la circonscription, où l'élection s'est jouée d'entrée avec 58,04% Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les choix s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,43%). Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Courrières restait à l'époque une terre favorable au Rassemblement national, fortifiant encore un peu plus sa position.

14:57 - Courrières : des suffrages particulièrement parlants dans les urnes il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune acquise au camp nationaliste. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Courrières accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 41,57%, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 20,24%. Lors de la finale de l'élection à Courrières, les électeurs accordaient 60,86% pour Marine Le Pen, contre 39,14% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Courrières portaient leur choix sur Marine Le Pen (RN) avec 51,66% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,85%.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale en hausse à Courrières À Courrières, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 16,23 % en 2024 (année des derniers chiffres), ce qui représente un montant de 55 780 €. Un apport qui est loin des 1 534 650 € enregistrés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette taxe est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Courrières a évolué pour se fixer à un peu moins de 50,10 % en 2024 (contre 27,84 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Courrières s'est chiffrée à 808 euros en 2024 contre 726 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Courrières L'étude des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Courrières est riche d'enseignements. Au terme du premier tour, Christophe Pilch (Divers gauche) a décroché la première place en recueillant 2 598 suffrages (75,94%). Dans la position de la principale opposante, Patricia Rousseau (Union de la gauche) a rassemblé 823 voix (24,05%). Cette victoire au premier tour a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Courrières, cette répartition historique des voix pose les bases. Afin de renverser cette mainmise ce dimanche, le camp minoritaire devra soulever des montagnes, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.